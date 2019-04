Folytatódhat a növekedési sztori a 4iG-nál

Az új, stabil tulajdonosi háttér biztosítja, hogy a 4iG a magyar informatikai piac dinamikusan növekvő szereplőjévé váljon

A pénzügyi évben a cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 14 milliárd forint volt, ami 17,2 százalékos csökkenés az előző évhez képest

Ez a visszaesés részben a Microsoft partnerség megszűnésének, részben a pályázaton elnyert megrendelések későbbi időszakban megmutatkozó eredményeinek következménye

Eredményszinten viszont javulásról számolt be a cég, az EBITDA 842 millió forint lett, ami több mint a kétszerese az egy évvel korábbinak

2017-ben az üzemi eredmény és az adózott eredmény szintjén veszteséget könyvelt el a társaság, most 240, illetve 102 millió forintos nyereséget ért el.

Tavaly a 4iG tulajdonosi struktúrája jelentős változáson esett át, 2018 júniusa és októbere között az Opus Global, valamint a Konzum kötelékébe tartozó magántőkealapok többségi irányítást biztosító tulajdont szereztek a vállalatban.- közölte a cég. A menedzsment várakozásai szerint a 4iG a piacot és a versenytársakat meghaladó mértékben bővül majd, az új stratégia eredményei pedig aA 2018-as pénzügyi évvel kapcsolatban a cég elmondta, hogy az évet a társaság a hatékonyabbá váló működés mellett nyereséggel zárta. Az év egyik fő feladata a versenyszférából származó értékesítési bevétel növelése volt a fedezettségi szint javításával és a magánszektorban lévő piaci részarány emelésével párhuzamosan. A cég ügyfelei között van többek között az E.On, a Nemzeti Közművek és a belga Wolters Kluwer Financial Services.A társaság fontos célkitűzése, hogy a meglévő és újonnan szerzett ügyfélállományból származó értékesítési bevétel növelése mellett a tevékenységek fedezeti szintjét javítsa a cég.A 2018-ben megvalósított szervezeti átalakítások, így a társaság leányvállalatainak a 4iG Nyrt.- vel történő egyesülése, mind azzal a céllal születtek meg, hogy megvalósulhasson tagvállalataink tevékenységeinek központosítása elősegítve ezzel a hatékony piaci fellépést és az erőforrások jobb kihasználását. A cég a 2019-es évnek új menedzsmenttel és tulajdonosokkal vág neki. A menedzsment célja, hogy organikusan tovább bővítse tevékenységét az infrastruktúrális üzemeltetés, kiszervezett IT szolgáltatások, alkalmazásüzemeltetés, valamint szolgáltatott szoftver (SAAS) területein. A cégcsoport tapasztalatokat szerzett olyan iparágakban, mint termelőipar, gyógyszergyártás és szolgáltató ipar, valamint légiközlekedés, és a közép-kelet-európai régió többi országában is "hasznosítaná ezeket a tapasztalatokat".A 2018-as év főbb pénzügyi eredményei: