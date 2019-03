Fontos állomás a Konzum és az Opus fúziójában - Itt a közös átalakulási terv

A mai napon közzétett tájékoztatóból kiderült, hogy a társaságok igazgatósága a Konzum és az Opus részvények átváltását 2:1 arányban határozná meg.

Újabb fontos állomásához érkezett a Konzum és az Opus fúziója. Csütörtökön hozták nyilvánosságra a BÉT honlapján a társaságok igazgatóságai által közösen elkészített, és szerdán elfogadott Közös Átalakulási (Egyesülési) Tervet, amely részletes információkat tartalmaz a beolvadással, a gyakorlatban értékpapír-cserével megvalósuló egyesülés ütemezéséről, a cserearány számítás metodikájáról, a jogutód társaság és a beolvadó társaság részvényeseinek jogairól, esetleges kötelezettségeiről, illetve az egyesüléshez szükséges hatósági eljárásokról is. A fúzióra készülő társaságok közgyűlései tavaly decemberben döntöttek a Konzum Opusba történő beolvadásával megvalósítandó egyesülésről, melynek célja egy olyan óriásvállalat létrehozása, amely vonzó célpont globális intézményi befektetők és befektetési alapok számára, illetve pénzügyi, tőkepiaci méretének köszönhetően részvényei nagyobb súllyal szerepeljenek a hazai- és nemzetközi benchmarknak számító indexekben.Ennek értelmében a Konzum befektetői 2 darab részvényért 1 darab Opus-részvényt kapnak majd, amennyiben a Konzum beolvadását követően részt kívánnak venni az új részvénytársaságban. A cserearány megállapításakor a társaságok a 2018. december 31-i fordulónapra számított IFRS szerinti konszolidált saját tőkéjét vették alapul, mely tisztítás nélkül a Konzumnál meghaladta a 73,8 milliárd, az Opus esetében pedig a 280,4 milliárd forintot. Az egy részvényre eső saját tőke meghatározásakor a társaságok saját tőkéjét csökkentették a nem ellenőrző részesedések értékével, illetve a Konzum esetében a tőzsdei társaság tulajdonában lévő Opus részvényekből származó átfogó eredménnyel (6,5 milliárd forint) is. Így a Konzum esetében az egy részvényre jutó saját tőke 154 forint, míg az Opusnál 314,1 forint lett.Azok a befektetők, akik nem kívánnak részt venni az új vállalatban, a nyilvánosságra hozott Közös Átalakulási Tervben meghatározottak szerint ugyanebben az értékben válthatják be részvényeiket a jogutód társaságnál.Az átalakulási tervet és a fúzióra készülő társaságok - a 2018. évi egyedi számviteli törvény rendelkezései szerint elkészített - auditált éves beszámolóit az április 8-i, rendkívüli közgyűlésekre terjesztik elő. Az egyedi beszámolók elfogadása egyben előfeltétele is a fúzió megvalósításának. A tervek szerint a KONZUM részvényekkel június 24-ig lehet majd kereskedni, míg az elszámolás napja június 26. lesz. Ezt követően a jogutód társaság részvényei tervezetten július 1-től foroghatnak majd a Budapesti Értéktőzsdén.Az egyesülést követően a BÉT ötödik legnagyobb vállalata jön létre. Az egyesült társaság 2018. december 31-i fordulónapra számított IFRS szerinti konszolidált egyesített saját tőkéje meghaladja majd a 347 milliárd, kapitalizációja (a március 6-i záróárfolyamok alapján) pedig eléri a 332 milliárd forintot.