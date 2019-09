Fontos indexbe kerül be a 4iG

A Bécsi Tőzsde bejelentette a CECE-index új komponenseit, az indexbe bekerülnek a 4iG és a lengyel Dino Polska részvényei is, míg az indexből ezúttal egy részvény sem került ki. A CECE index új összetétele 2019. szeptember 23-án, hétfőn lép majd hatályba.A CECE index a Bécsi Tőzsde által 2002 elején indított részvényindex, amelynek komponensei a varsói, a prágai és a budapesti tőzsde leglikvidebb részvényei. Az indexnek jelenleg 28 tagja van, és a hazai részvények közül az index tagja az OTP, a Mol, a Richter, a Magyar Telekom, az Opus, a CIG Pannónia, az ANY Biztonsági Nyomda és az Appeninn is.Az Erste mai elemzése szerint az ANY Biztonsági Nyomda közkézhányada 90 százalékra nő a korábbi 80 százalékról, míg az Opus közkézhányada 40 százalékra emelkedik, a korábbi 30 százalékról, így a két papír súlya nő az indexben. Az Erste által végzett számítások szerint az Opus súlya az indexben 0,43 százalékra emelkedik, az ANY Biztonsági Nyomda súlya 0,07 százalékra nő, míg az indexbe bekerülő 4iG súlya 0,14 százalékos lesz.A 4iG az év első felének szárnyalása után júliusban új történelmi csúcsra kapaszkodott, majd az árfolyam ezt követően lefelé vette az irányt, a 4iG a júliusi csúcsához képest 23,3 százalékkal került lejjebb, a társaság részvényei azonban így is hatalmasat emelkedtek idén, a 4iG idén 187 százalékkal került feljebb.