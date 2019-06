Fontos mérföldkő: már a Prémium kategóriában forognak az AutoWallis részvényei

Már a Prémium kategóriában forognak az AutoWallis részvényei

Az AutoWallis menedzsmentje által tervezettnél hamarabb teljesítette a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által meghatározott feltételeket a vállalat, így annak részvényei mától a tőzsde Prémium kategóriájában forognak.

Egyre több tőkeerős magyar nagyvállalat választja ugyanis a BÉT-et növekedési platformként, amely így egyre nagyobb mértékben hozzá tud járulni a hazai cégek regionális terjeszkedéséhez, versenyképességének növekedéséhez.

Fontos célkitűzés teljesült

Így elmondható, hogy teljesítette egyik fontos célkitűzését a vállalat menedzsmentje.

Nagy növekedési sztorit és osztalékot is ígér az AutoWallis

Erősödik az árfolyam

a Prémium kategóriába kerülés alkalmából a BÉT-en rendezett ünnepélyes kereskedésindító csengetési ceremónián elmondta, komoly eredménynek tartja, hogy az AutoWallis új részvényeinek februári bevezetését követően a társaság nem csak méretét tekintve tartozik a tőzsde vezető vállalatai közé, hanem most már a kategóriát és indexeket tekintve is, hiszen részvényeik mindössze két hónapon belül bekerültek a BUX és BUMIX indexekbe, és a mai naptól a Prémium kategóriába is.Hozzátette, hogy ezzel tőkepiaci terveik megvalósításának induló szakasza zárult le, hiszen a vállalat májusban hirdette meg stratégiáját, melyben azzal számol, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává válik. Az elnök 2024-ig organikus növekedéssel a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) négyszereződésével, az árbevétel duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalékfizetést is tervez a cég. Az AutoWallis növekedési terveinek megvalósítása során aktívan kívánja használni a nyilvános tőkepiac adta lehetőségeket, melyeknél alapfeltételként tekintenek az eddig elért eredményekre.az AutoWallis részvényeinek Prémium kategóriába történő felsorolása kapcsán elmondta, hogy a Budapesti Értéktőzsde számára is fontos mérföldkő az AutoWallis kategóriaváltása.Az AutoWallis június 12-én adta be a kérelmet a Budapesti Értéktőzsde részére, amelyben indítványozta, hogy a vállalat által kibocsátott és tőzsdei forgalomban tartott, "C" sorozatú törzsrészvények - a következő kategória felülvizsgálatot megelőzően, és lehetőleg 2019. június 25. napjával - átsorolásra kerüljenek a Standard kategóriából a Prémium kategóriába.Aza Portfolionak adott interjújában februárban kiemelte, hogy a társaságnak több tőkepiaci célkitűzése van, így az AutoWallis célja, hogy részvényei bekerüljenek a Prémium kategóriába, valamint a BUX és CECE indexekbe. Az AutoWallis részvényei márciusban bekerültek a BUX-indexbe és a BÉT vonatkozó feltételeinek teljesítése után most a társaság papírjai a Standard kategóriából a Prémium kategóriába kerülhettek át.A rövidtávú célok mellett nagyon fontos szerepet kap majd a közép- és hosszú távú stratégia megvalósítása is az AutoWallisnál, amelyet május közepén hirdetett meg a menedzsment. Ennek értelmében a vállalat robosztus növekedést tervez a következő tíz évben, célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen.A vállalat menedzsmentje 2024-re a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint akvizíciók nélkül a tavalyi 65,5 milliárd forintos árbevételének több mint duplázásával számol, így az 142 milliárd forint lehet, míg akvizíciókkal közel háromszorozással, 187 milliárd forinttal kalkulál. Mindez a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt ennél is nagyobb ütemben növelheti: organikus növekedéssel az EBITDA közel a négyszeresére, 7,9 milliárd forintra, míg akvizíciókkal négy és félszeresére, 9,5 milliárd forintra ugorhat.A társaság stabil eredménytermelő képessége megfelelő alapot jelent az osztalékfizetéshez, amit a vállalat akvizíciós és növekedési terveihez fognak igazítani. A vállalat a működésből származó eredmény egy részének visszaforgatása mellett kötvénykibocsátásra, valamint tőkebevonásra is épít, melyben az intézményi befektetőkre is számít.Minderről részletesen beszélt nekünknéhány héttel ezelőtt:Az AutoWallis jól teljesít kedden, a vállalat árfolyama közel 2,5 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest, így jelenleg 127 forinton forognak a társaság részvényei.