Forradalmasíthatja a fűtést egy magyar fejlesztésű falfesték

A törpefeszültséget alkalmazó rendszer infrasugárzóként működik, vagyis a tárgyakat felmelegítve fűti fel a levegőt. A fejlesztők szerint kiegészítő fűtésként használva körülbelül 6 négyzetméteres felülettel egy 60-70 négyzetméter területű lakást lehet temperálni, 500-550 watt/négyzetméter teljesítmény mellett. A 100 millió forintos nagyságrendű fejlesztés során a biztonság kiemelt szempont volt, így, bár a rendszer eleve érintésbiztos, beázás vagy egyéb kár hatására automatikusan letilt - mondta el a Portfoliónak Nagy Armand, a Poli-Farbe technológiai és fejlesztési vezetője. Az égési sérülés is kizárt, ugyanis a hőmérsékletét 30 és 60 Celsius-fok között lehet beállítani (a 60 fokot három perc alatt éri el).A vezérlés 70x120 centiméteres egységekben irányítja a rendszert. A fejlesztés jelenleg a wifi-s, mobiltelefonnal vagy számítógéppel történő irányítás kidolgozásának irányában folytatódik, annak érdekében, hogy a festék az okos otthonok energetikai rendszereiben is szerepet kaphasson. A következő időszak feladata lesz a jelenleg prototípus formájában létező technológiát komplett rendszerré fejleszteni: a gyártó célja, hogy az így kezelt felület a cég bármelyik beltéri vagy kültéri falfestékével átfesthető legyen. A távolabbi tervek között szerepel a műszaki-gépészeti tartalom egyszerűsítése annak érdekében, hogy a jövőben akkreditált szakemberek helyett, bárki telepíteni tudja majd a fűtőrendszert.A fejlesztők szerint a fűtőfesték csökkenti az otthonok ökológiai lábnyomát, így amellett, hogy új irányt teremthet a lakásfelújításban, annak az európai uniós irányelvnek az alkalmazásához is hozzájárulhat, amely szerint 2020 után kizárólag a csaknem nulla energiaigényű passzívházak kaphatnak majd építési engedélyt az EU-ban. A fejlesztők szerint egy hatékony elektromos fűtés illeszkedik ahhoz a trendhez, mely szerint egyre több ház, lakás rendelkezik saját energiatermeléssel, például napelemmel. A fűtés áramigényét ugyanis ilyen megújuló forrásból is fedezni lehet.A várható kiskereskedelmi árral kapcsolatban egyelőre azt lehet tudni, hogy a fejlesztők a hagyományosan elérhető fűtési rendszereknél egy nagyságrenddel olcsóbb megoldást terveztek. A szakember elmondása szerint a termék iránt már több megkeresés befutott a társasághoz.A Poli-Farbe és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke májusban kötött együttműködési megállapodást egy vezetőképes festék kifejlesztésére. Míg a Poli-Farbe vegyészei a festéket tökéletesítették, a BME mérnökei az áramforrás és vezérlés kialakításával foglalkoztak.