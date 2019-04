Gigantikus büntetésre készül a Facebook, mégis szárnyal az árfolyam

A felhasználószám

Globális szinten nem állt meg a felhasználószám növekedése a Facebooknál, a naponta aktív felhasználók száma 1,562 milliárd fő volt az első negyedév végén, a havonta aktív felhasználók száma pedig 2,375 milliárdra emelkedett. Mind a kettő 8-8 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag stagnál a felhasználószám évek óta, Európában egy mérsékelt emelkedés látszik, de a növekedés nagy része Ázsiából, illetve a világ többi részéből jön. Az Ázsia-csendes-óceáni térségben például több mint 13 százalékkal nőtt a naponta aktív felhasználók száma az egy évvel korábbi szinthez képest.

A bevételek

A Facebook alá tatozó összes szolgáltatást (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) összesen 2,1 milliárdan használják naponta, és 2,7 milliárd olyan ember van, aki havonta legalább egyszer bejelentkezik valamelyik szolgáltatásba. Vagyis a világon minden harmadik ember.Az, hogy a felhasználószám növekedésének nagy részét Ázsia adja, abból a szempontból kevésbé pozitív, hogy itt az egy felhasználóra jutó bevétel jóval alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban vagy akár Európában, a lezárt negyedévben kevesebb mint a tizede az amerikai értéknek. Viszont bár a felhasználók számának növekedése megállt az Egyesült Államokban, a hirdetési bevételek mégis emelkednek, az első negyedévben közel 30 százalékkal tett szert több hirdetési bevételre Amerikában, mint egy évvel korábban. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest minden régióban emelkedtek az egy felhasználóra jutó bevételek és a teljes bevétel is. A negyedik negyedévhez képest volt némi visszaesés, de az év utolsó három hónapja jellemzően szezonálisan erős a cégnél.

Profit

Az első negyedévet 15,07 milliárd dolláros bevétellel zárta a Facebook, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ez minimálisan meghaladta az elemzői várakozásokat, a konszenzus szerint ugyanis 15 milliárd dollárra számítottak a befektetők. Gyakorlatilag csak a hirdetésekből él a cég, a bevételek 99 százalékát a hirdetések teszik ki, így a fizetési megoldások és egyéb díjak bevételének csökkenését nem igazán érezték meg a növekedési ráták. A hirdetéseken belül is a mobil hirdetéseké mára a főszerep, a mobil adta a hirdetési bevételek 93 százalékát a lezárt negyedévben.A bevételek növekedése mellett a profit nagymértékben csökkent az első negyedévben. A működési költségek 80 százalékkal ugrottak meg, miután 3 milliárd dollárt elszámolt a cég a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) vizsgálata kapcsán felmerülő jogi költségekre, potenciális büntetésekre. A hivatal a felhasználói adatok kezelése kapcsán vizsgálódik és a Facebook arra figyelmeztet, hogy akár az 5 milliárd dollárt is elérheti a büntetés.A munkaerőköltségek is növekedtek, a Facebooknál 36 százalékkal dolgoztak többen, mint egy évvel korábban, részben azért, mert egyre több tartalmi moderátort kell alkalmaznia a cégnek.

A Facebook működési eredménye 39 százalékkal zuhant az egy évvel ezelőtti szintről, a működési eredményszint a bázisidőszaki 46 százalékról 22 százalékra csökkent. Az egy részvényre jutó eredmény pedig a felére esett, 0,85 dollárra. Ha az FTC-vizsgálat kapcsán elkülönített összeggel nem számolunk, abban az esetben a működési eredményszint 20 százalékponttal lett volna magasabb, az egy részvényre jutó eredmény pedig 1,04 dollárral, vagyis 1,89 dollár lett volna. Ez 11 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél és az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a konszenzus szerint ugyanis 1,63 dollárt vártak.

Árfolyamreakció

Ami a jövőt illeti, a Facebook menedzsmentje a működési költségek 47-55 százalékos növekedésével számol idén, korábban valamivel alacsonyabb, 40-50 százalékos dinamikát vártak.A 3-5 milliárdos bírság, amivel a Facebook számol, minden idők legnagyobb büntetése lehet, amit az FTC kiszabott. De úgy tűnik, hogy a befektetők fellélegeztek, mert eddig a bizonytalanság volt az úr a vizsgálat várható költségével kapcsolatban, ráadásul jó hír, hogy a bevételnövekedés lassulásának nyoma sincs a cégnél. Úgy tűnik, hogy sem a felhasználókat nem tántorították el az adatbiztonsági botrányok, sem pedig a hirdetőket. Elemzők szerint ez azt mutatja, hogy a botrányok ellenére a hirdetők még mindig látnak értéket a Facebook platformjában. A negyedéves eredményekre 7,5 százalékos pluszba lendült a Facebook árfolyama a zárás utáni kereskedésben.