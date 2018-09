Gigaüzletet kötöttek a németek Erdogannal

Német finanszírozással és know-how-val nagysebességű vasúti hálózatot épít Törökország, tudta meg a Der Spiegel. A megbízás új vasúti szakaszok kiépítésére, a régi hálózat modernizálására és jelzőberendezések telepítésére szól. A munkálatokat egy konzorcium végzi, amelynek a vezetője a Siemens lesz. A szerződéses összeg 35 milliárd euró.A Spiegel úgy tudja, hogy az Erdogan-kormány közel három hónapja kérte a német kormányt, segítsen nyélbe ütni az üzletet, azóta több bizalmas egyeztetésre is sor került. Elképzelhető, hogy a német kormány azért segített Törökországnak, hogy enyhítse az ország gazdasági krízisének hatásait, már csak azért is, mert Törökország összeomlása újabb menekültválságot robbanthatna ki. Miközben néhány hónapja még újabb mélypontra jutottak a német-török kapcsolatok, most úgy tűnik, mindkét fél igyekszik javítani azokon, a múlt héten a német külügyminiszter utazott hivatalos útra Törökországba, szeptember végén pedig Erdogan utazik Németországba.