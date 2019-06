Gyerekkori agymenésből milliárdos biznisz: légyvadászat sóspuskával

A termék vásárlóit korábban az őrületbe kergették a legyek. Most tárva nyitva hagyják az ablakokat és alig várják, hogy beszálljon egy

Végül ott ültem a hotelszobámban a prototípussal az ölemben, amiről fogalmam sem volt, hogyan és kinek tudnám eladni. Nem volt semmilyen tervem

"Mindig is furcsa gyerek voltam" - vallja be Lorenzo Maggiore, a Bug-a-Salt ötletgazdája, amely egy olyan játékpuska, amely asztali sót használ sörétként, és elsütésével padlóra küldi a legyeket. Alkotója szerint a termék előnye, hogy így a légyirtáshoz nincs szükség vegyszerre, nem kell bele elemet tenni, de mindenekelőtt nagyon szórakoztatóvá teszi a haszontalan legyekkel való küzdelmet.- mondta a CNBC-nek Maggiore. A megoldás nagy előnye, hogy nem tépi darabokra a legyet, így az ételre röppenő példányokat is célba lehet venni, amint azt az alábbi videó is mutatja. Az ideális lőtávolság 60 cm.A Los Angeles-i Maggiore otthagyta középiskolát, és az óceánpartra költözött, hogy inkább szörfölhessen. A szülei azonban nem lelkesedtek Lorenzo terveiért, ezért három év után szakmunkásképzőben kitanulta a tapétázást és saját vállalkozást indított, amiből megélt és a szörfözést sem kellett hanyagolnia. De nem tett le egy korábbi "nevetséges, de szórakoztató" elképzeléséről, hogy puskával lövöldözze le a legyeket. Már a kilencvenes években is előállt egy prototípussal, de ez saját bevallása szerint is elég kiforratlan volt és nem is sikerült piacra dobnia.Aztán a kétezres évek végén újra nekifeszült a dolognak és a hitelkártyája terhére elutazott Kínába, ahol két hónapig dolgozott együtt egy játékprototípus-gyártó csapattal, ami végül felemésztette a tapétázóüzletből összejött 70 ezer dollárját (20 millió forint), plusz még 30 ezret, amit a család egy ismerős angyalbefektetője tett bele a vállalkozásba.- mondta Maggiore.Egy barát unszolására indított egy Kickstarter-kampányt, azonban a videót a platform végül letiltotta, feltehetőleg azért, mert egyszerűen beugratásnak, médiahacknek gondolhatták. Ekkor hívták fel az ötletgazda figyelmét - aki egyébként a Kickstarterről sem hallott korábban - a konkurens Indiegogo oldalára, ahol sikerült elindítani a közösségi kampányt , 15 ezer dolláros célösszeggel, amelyből egy konténernyi (7 ezer db) Bug-a-Salt puskát tervezett rendelni Kínából. Miután a BuzzFeed-en megjelent egy cikk a nem mindennapi termékről, elkezdtek dőlni a megrendelések a világ minden részéről, több mint 20 országból, és végül 575 ezer dollár folyt be a kampányból.

A celebek is felkapták: Dan Bilzerian pókerjátékos nem szereti a legyet a müzlijében

Csakhogy Maggiorénak fogalma sem volt róla, hogy az Indiegogo nemzetközi, ezért mivel a szállítást nem tudta megoldani úgy, hogy a 40 dolláros termék ne legyen veszteséges a megrendelések egy részét vissza kellett mondani és a pénzt visszautalni. Ennek ellenére a gyerekkori álomból jövedelmező üzlet vált, az elmúlt hét évben pedig további olyan fejlesztésekkel tette kívánatosabbá a terméket, mint például a lézerpontos célzó. Mára a cégnek több mint 20 alkalmazottja van a 2018-as bevételek pedig elérték a 27 millió dollárt. Az eredeti indiegogós videót azóta több mint 3 és fél millióan látták.