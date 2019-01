Ha az Apple bajban van, akkor a Samsung is bajban van

az október-decemberi negyedévben 10,8 ezer milliárd dél-koreai won (9,67 milliárd USD) működési eredményt ért el a Samsung

ez 29 százalékos zuhanásnak felel meg év/év alapon

az elemzők 13,2 ezer milliárd wont vártak

a bevétel 11 százalékkal csökkenhetett az előző év azonos negyedévéhez képest.

Az Apple után a Samsung is gyenge negyedéves számmal lepte meg a piacokat ma reggel:

A memóriachipek és a processzorok a Samsung bevételeinek 38 százalékát adják és a teljes profit háromnegyedét.

Ha az Apple eladásai nem mennek jó, akkor a Samsungnak miért menne jól? Az okostelefon-piac már telített

A chipek kereslete gyengélkedik, ami egy újabb jel arra, hogy a globális technológia szektor a lassulástól szenved. Múlt héten az Apple tett közzé warningot, a várttól elmaradó iPhone-eladások miatt alacsonyabb bevételre számít a cég, mint korábban, ami elsősorban Kínával indokolható. Kína a világ legnagyobb okostelefon-piaca, ahol a gazdasági lassulás és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború visszavetette a mindenféle okoskütyük értékesítését.A Samsung nem csak a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója, de chipekkel is ellátja versenytársait, például az Apple-t és a vezető kínai okostelefon-gyártót, a Huaweit is.Ennek megfelelően a Samsungot többszörösen is érinti az okostelefon-piaci lassulás, nem csak a saját telefonértékesítéseit veti vissza, de a versenytársak eladásainak gyengélkedése oda vezet, hogy kevesebb chipet rendelnek tőle. A negyedik negyedéves profit csökkenése az Apple számlájára is írható, az iPhone-ok eladásai gyengélkednek Kínában, emiatt pedig a chipek ára tovább eshet - kommentálta a negyedéves számokat a Hyundai Motor Securities elemzője.- tette hozzá.A Samsung az adatközpont-chipek iránti keresletet is okolja a gyenge teljesítményért, a Samsung DRAM chipjeinek már 30 százalékát oda értékesítik, szemben az 5 évvel ezelőtt 5 százalékkal. A felhalmozódó készletek lenyomják az árat, a DRAmeXchange adatai szerint a negyedik negyedévben 10 százalékkal csökkent az áruk. Közben a NAND flash memóriák ára is jelentősen, 15 százalékkal zuhant. Az elemzők arra számítanak, hogy az adatközpontok beruházásai lassulnak és az amerikai-kínai kereskedelmi háború sem kedvez a Samsung chip üzletágának, miközben a globális gazdasági növekedéssel kapcsolatos bizonytalanság fokozódik.Az első negyedévben is még nyomás alatt lehet a profit a memóriachipek piacán tapasztalható nehézségek miatt, de a menedzsment várakozásai szerint az év második felében jobb lehet a helyzet, amikor az okostelefon-gyártók új készülékeket dobnak piacra.A Samsung hozzátette, hogy az erős okostelefonpiaci verseny sem kedvez a profit alakulásának, de folytatják az innovációt, hajtogatható telefonokkal és az 5G hálózat használatára alkalmas telefonokkal.A Samsung rendszerint a negyedév zárása után nem sokkal közzéteszi az előzetes bevételi és a működési profit számokat, majd a hónap végén a részletes negyedéves gyorsjelentést.