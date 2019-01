Hadat üzentek a dohányzásnak, mégis tinédzserek tömegét tették nikotinfüggővé

Az Egyesült Államokban annyira kelendő a Juul e-cigije, hogy 2018 első félévében az előző félévhez képest több mint 700 százalékkal tudta növelni bevételét a San Francisco-i startup, amivel a tavaly nyári adatok szerint az amerikai e-cigaretta piac csaknem háromnegyedét uralják. A bő három éve indított vállalat értékét pedig 16 milliárd dollárra becsülik.

Az elektronikus cigaretták egyik hátulütője, hogy amíg a hagyományos cigit addig szívják, amíg leég a szál, addig előbbinél előfordulhat, hogy valaki észre sem veszi, és egy ültő helyében egy doboznyi cigarettának megfelelő nikotinmennyiséget juttat a szervezetébe.

Alternatív dohányzás

Az általános vélekedés szerint az emberek jellemzően a nikotin miatt dohányoznak, de a kátrányba halnak bele. Nagyjából tíz éve jutott arra a szintre a technológia, hogy olyan eszközöket kezdjenek fejleszteni a dohányvállalatok, amelyek alternatív módon juttatják a nikotint a szervezetbe, elhagyva a kátrányt, de megőrizve a dohányzás élményét. Ennek legnépszerűbb formája az elektronikus cigaretta, amely nikotint és ízesített töltőfolyadékot hevít fel egy elektromos eszköz segítségével, hogy nikotin párát hozzon létre. Egy másik eljárás a hevítéses technológia, ahol égés helyett olyan alacsony hőmérsékleten hevítik a dohányt, ami már elég ahhoz, hogy a nikotinpára felszabaduljon, de még nem történik égés.

Piacot tévesztettek

kétségtelen, az ízes patronok a tinédzserek körében éppen ellentétes hatást váltanak ki és leszokás helyett, a rászokást segítik.

Nem nekik fejlesztettük, nem nekik szántuk

Első ránézésre rejtély, hogyan sikerült letarolni az USA egész e-cigi piacát minden különösebb innováció nélkül, hiszen a Juul sem működik másként, mint a konkurens cégek termékei. Sikerének magyarázataként az Apple példáját szokták felhozni: a termék letisztult és megnyerő designt kapott, könnyű, kicsi és vékony, elfér bármilyen zsebben, csak elő kell venni, és lehet pöfögtetni. Emellett több mint 50 féle ízesítésben elérhetők hozzá patronok, az uborkától a mangóig, ami úgy tűnik elég volt arra, hogy belopja magát a középiskolai wc-kbe.Egy kezdőcsomag 50 dollár körül mozog a hivatalos honlapon, ez a készüléket és négy, különböző ízesítésű patront tartalmaz. Egy ilyenben nagyjából annyi nikotin van, mint egy doboz cigiben, ez úgy 200 szívásra elég.Bár a Juul reklámvideóiban sok középkorú ember számol be róla, hogyan sikerült a termék segítségével leszoknia a dohányzásról, a növekedés motorját inkább a tinédzserek által gerjesztett hype jelenti. Az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) egyenesen járványról beszél, ami bár elképesztő növekedést eredményezett a cég bevételeit illetően, a termék célja és célcsoportja nem éppen ez volt. A Juul a fiatalság elismerése mellett szüleik haragját is kiváltotta:A szülők és az FDA aggodalma nem alaptalan, az e-cigi használók száma a középiskolások körében 2017-ről 2018-ra 78 százalékkal nőtt.- mondta a CNBC-nek Kevin Burns, a cég ügyvezetője, aki szerint a Juul-nak nem volt célja, hogy menő legyen a gyerekek körében és hogy nem dohányzókat tegyen nikotinfüggővé.Ráadásul amíg az egyértelmű, hogy a termék egyre több gyereket tesz nikotinfüggővé, addig a cég eredeti célkitűzése, miszerint a Juul segít a dohányzásról való leszokásban megkérdőjelezhető. A Georgia Állami Egyetem kutatói közel 1300 dohányzó amerikai állampolgárt vizsgáltak 2015 és 2016 között, és nem találtak bizonyítékot arra , hogy az elektronikus nikotintovábbító eszközök hozzájárultak volna a dohányzásról való leszokáshoz. A vizsgálat szerint a kutatásban részt vevő dohányosok 16 százaléka szokott le a dohányzásról a kutatás egy éves időtartamának a végére. A probléma azonban az, hogy ez az arány semmivel sem jobb azokénál, akik nem használnak ilyen eszközöket a leszokáshoz.Egy másik, 70 ezer ember adatainak elemzésével készült tanulmány szerint pedig veszélyesebbek az e-cigik, mint azt korábban hitték. Noha kevesebb rákkeltő anyagnak teszik ki fogyasztóikat, mint a hagyományos cigaretták, nagy koncentrációban tartalmaznak mikroszemcséket és más mérgeket, amelyeket a szív- és keringési betegségekkel és nem daganatos tüdőbetegségekkel hoztak összefüggésbe és megállapították, hogy a napi e-cigarettázás jelentősen, majdnem duplájára növeli a szívroham kockázatát.Tavaly novemberben az FDA elő is állt egy javaslattal , amely előírja, hogy az ízesített - és egyben legnépszerűbb - e-cigiket, a mentolost leszámítva, csak korhatáros boltokban lehetne értékesíteni és az online árusítást is szigorítanák. A Juul - jelezve együttműködési szándékát - már korábban kivont a piacról néhány, kifejezetten a tinédzserek körében népszerű ízesítést és bejelentett, hogy egy olyan bluetooth-os zár fejlesztésén is dolgoznak, amely csak a korhatár feletti felhasználók számára engedné a termék használatát. Elkötelezettségük jeleként be is zárták a fiatalok körében népszerű Facebook és Instagram fiókjaikat. A fiatalok kiszorítása ugyanakkor garantáltan az eladások visszaesését fogja okozni, így könnyen lehet, hogy a sikersztori hamar kifullad, legalábbis az Egyesült Államok piacán.