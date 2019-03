Három új vállalat az elitklubban: a 4IG, a BIF és az AutoWallis

Budapesti Értéktőzsde pénteki tájékoztatása szerint a BUX indexkosárba új részvényként a 4IG, az AutoWallis és a BIF kerülnek.

Hogy lehet a BUX-kosárba bekerülni?

1. kritérium: Forgalmas napok aránya



Az utolsó félévben az adott részvénysorozat esetén a forgalmas napok (amely napokon a részvénysorozatra történt tőzsdei üzletkötés) száma a maximális tőzsdenapoknak (amikor a részvénysorozat a tőzsdén foroghatott) minimum 95%-a.



2. kritérium: Saját tőke aránya



A felülvizsgálati napot megelőző utolsó nyilvánosságra hozott konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő saját tőke a tőzsdére bevezetett részvénysorozatok teljes saját tőkéjének minimum 0,5%- a. (Amennyiben egy társaság több részvénysorozata kerül be az értékelésbe, úgy mindegyik sorozatnál a társaság teljes saját tőkéje szerepel, a teljes piaci saját tőkében pedig minden társaság saját tőkéje egyszer szerepel.)



3. kritérium: Közkézhányad kapitalizáció



Az adott részvénysorozat közkézhányad kapitalizációja (közkézhányad kapitalizáció = tőzsdére bevezetett mennyiség * tőzsdei záróár a felülvizsgálati napon * közkézhányad) - minimum 5 milliárd forint, vagy - a teljes, tőzsdére bevezetett (közkézhányaddal korrigált) részvénymennyiség kapitalizációjának minimum 0,5%-a.



4.mkritérium: Ügyletkötések darabszáma



Az utolsó félévben az adott részvénysorozatra kötött üzletek száma eléri az 5000 darabot, vagy a részvénysorozatok ügyletszám alapján csökkenő sorrendbe állított rangsorában az adott részvénysorozat az első 20 között szerepel.



5. kritérium: Forgalom árfolyamértéken



A jelenlegi indextagok közül az ÉMÁSZ és a Rába viszont másodszor nem teljesítettek minimum három kritériumot, így részvényeik kikerülnek a BUX-kosárból.A BUX kosár ezek alapján 2019. március 18-ától az alábbi 16 részvényt tartalmazza majd: 4IG, AutoWallis, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, BIF, CIG Pannónia, Graphisoft Park SE, Konzum, Magyar Telekom, MOL, OPUS GLOBAL, OTP Bank, PannErgy, Richter Gedeon, Takarék Jelzálogbank, Waberer's.

Az új BUX-tagokról

A BÉT tájékoztatásából továbbá kiderült az is, hogy BUMIX-indexbe új részvényként az AKKO Invest kerül.A jelenlegi indextagok közül a Csepel, az ENEFI, a RÁBA és a Zwack másodszor nem teljesítették a kritériumokat, így részvényeik kikerülnek a BUMIX kosárból. A Nordtelekom első alkalommal nem teljesítette az indexbe kerüléshez szükséges kritériumokat, így részvényei - a Kézikönyv előírásainak megfelelően - a kosárban maradnak.A BUMIX kosár ezek alapján 2019. március 18-ától az alábbi 15 részvényt tartalmazza: 4IG, AKKO Invest, AutoWallis, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, BIF, CIG Pannónia, Graphisoft Park SE, Konzum, Masterplast, Nordtelekom, OPUS GLOBAL, PannErgy, Takarék Jelzálogbank, Waberer's.Ahogy arról korábban beszámoltunk, igazán aktív 2018-as évet tudhat maga mögött a BIF, az első féléves jelentés alapján 55 százalékos volt a bevétel növekedésük, ősszel a részvényei bekerültek a prémiumkategóriába, 20 milliárdos hitelkeretről írtak alá szerződést az MFB-vel, illetve december 31-től váltottak SZIT vállalkozási formára. Az események a vállalat részvényeinek is nagy lökést adtak, január elején, két nap alatt több mint 10 százalékos növekedést mutatott az árfolyam. A vállalat gazdasági vezérigazgató-helyettesét, Hrabovszki Róbertet a Portfolionak adott interjújában korábban kijelentette a SZIT-té válás kapcsán, hogy elsősorban az intézményi befektetők minél szélesebb körét szeretnénk megszólítani, befektetőik között tudni. A BUX-kosárba kerülés akkor ugyan nem volt téma, de az imént említett törekvést a magyar tőzsde elit klubjába való bekerülés is segítheti.

A 4IG részvényeivel kapcsolatban ki kell emelni, hogy őrült ralit produkáltak az utóbbi időben. Egy év leforgása alatt közel 1300 százalékot emelkedtek, amelynek köszönhetően történelmi csúcsa közelében, 2860 forinton zárta a hetet az árfolyam. Ebben az is szerepet játszott, hogy néhány héttel ezelőtt kiderült: a negyedik negyedévben nagyot nőtt a társaság EBITDA-ja és profitja. A menedzsment várakozásai szerint a társaság üzleti kilátásai továbbra is pozitívak, és dinamikus árbevétel bővülést és hatékonyságjavulást vetítettek előre. Utóbbi várakozások vélhetően nem véletlenek, a piacon ugyanis egyre gyakrabban hallani olyan híreszteléseket, amelyek szerint a 4IG jelentős állami megrendelésekre számíthat a jövőben.

Korábbi cikkünkben már előre vetítettük, hogy bekerülhetnek az AutoWallis részvényei a BUX-indexbe, miután a társaság számítása szerint teljesültek az ehhez szükséges feltételek. Ezzel a lépéssel a Budapesti Értéktőzsde autóipari vállalatának részvényei már három indexkosárban szerepelhetnek azt követően, hogy az FTSE Russell beválogatta azokat két részvényindexébe is. Az AutoWallis célja, hogy részvényei következő lépésként bekerüljenek a BÉT Prémium kategóriájába, valamint a bécsi tőzsde által számolt meghatározó régiós indexbe, a CECE-be is.Mindez azért fontos, mert indexekbe kerülés a tapasztalatok szerint a hazai- és nemzetközi intézményi befektetők részéről további keresletet biztosíthat a részvények iránt, így az AutoWallis tovább haladhat korábban meghatározott tőkepiaci céljai felé, amelyekről a vállalat befektetési igazgatója, Székely Gábor beszélt nekünk.