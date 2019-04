Hatalmas magyarországi beruházásba kezd a Pepco

Érdekel, hogyan forgatják fel a logisztikai piacot az új technológiák és fejlesztések? Akkor gyere el május 21-én a Portfolio Smart Logistics konferenciájára! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Pepco csaknem 27,2 milliárd forintos logisztikai beruházást telepít Magyarországra, hogy a régió valamennyi országát kiszolgálhassa a Pest megyei Gyálról - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, a Pepco beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján.Szijjártó Péter elmondta, hogy a lakberendezési és ruházati (non-food) termékeket forgalmazó áruházlánc 100 ezer négyzetméteren építi ki magyarországi raktárbázisát. A beruházás 2022-ig több mint ezer munkahelyet létesít, a Pepco ráadásul magyar termékek forgalmazásával a belföldi vállalkozások számára is piacot teremt, a kormány ezért 1,9 milliárd forinttal támogatja a beruházást - tette hozzá a tárcavezető.Az európai Pepco hálózat több, mint 11 000 embert foglalkoztat, akikből több, mint 450 a poznańi központban dolgozik, és 400 fő a terjesztésben. A Pepco 2004-ben nyitotta meg első 14 üzletét, olyan városokban, mint Poznań, Bydgoszcz vagy Gdańsk. A társaság 2007-ben nyitotta meg századik üzletét, a Pepco üzletei 2013 óta Lengyelországon kívüli vásárlókat is kiszolgálnak, a társaság Csehországban és Szlovákiában is üzleteket nyitott. 2014-ben nyílt meg az ötszázadik Pepco üzlet, míg a társaság 2015-től már Magyarországon és Romániában is jelen van. A cég 2016-ra alig két év alatt megduplázta üzletei számát, a társaság ebben az évben nyitotta meg ezredik üzletét.