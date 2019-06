Hatalmas tőzsdei sztorinak indult, ma már a töredékét éri a Waberer's

A nagytulajdonosnak nem sikerült jól a kiszálló

Valóra vált mindaz, amitől sokan tartottak

Az idő megmutatta, hogy egyáltalán nem voltak alaptalanok a lehetséges kockázatokkal kapcsolatos félelmek, gyakorlatilag valóra vált mindaz, amitől sokan annyira tartottak.

A Waberer's tőzsdei bevezetésére 2017 nyarán került sor, a kockázati tőkés nagytulajdonos, a Mid Europa Partners ekkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy értékesítse a cégcsoportban meglévő 97,2 százalékos részesedésének jelentős részét. Ez nem volt véletlen, az akkori várakozások ugyanis arról szóltak, hogy az európai szállítmányozási piac, amelynek meghatározó szereplője a magyar vállalat, tovább bővülhet a következő években. A hangulat is nagyon jó volt ráadásul a világ részvénypiacain, a befektetők ki voltak éhezve a jó sztorikra. Különösen igaz volt ez a magyar tőzsdére, ahol évek, majdnem évtizedek óta várta mindenki, hogy egy értelmezhető méretű, komoly üzleti modellel rendelkező vállalat jelenjen meg a parketten.Ilyen jó sztorinak ígérkezett a Waberer's IPO-ja is, az elsődleges részvénykibocsátás ugyanis nem csak a Mid Europa Partners részleges exitjéről szólt. A Waberer's menedzsmentje nagy növekedést is ígért a befektetőknek, amely az organikus bővülés mellett egy sikeres akvizícióra, a Link felvásárlására épült volna. A lengyel fuvarozási cég megszerzéséhez viszont pénzre volt szüksége a Waberer'snek, így a részvénykibocsátás másik fő céljaként 50 millió euró friss forrást akartak bevonni a tranzakcióhoz.A Waberer's részvényei az IPO során a korábban meghirdetett ársáv alján, 5100 forinton mentek el végül. A kibocsátásból a Waberer's bruttó 50, nettó 45 millió euró bevételre tett szert, vagyis elegendő forrása lett ahhoz, hogy 32 millió euróért felvásárolja a Linket. Az értékesítő részvényes Mid Europa Partners számára a kibocsátásból származó bruttó bevétel kicsivel több, mint 29,6 millió euró volt. Az érétkesítésre került teljes mennyiség 82 százalékát intézményi befektetők, 17,7 százalékát kisbefektetők, 0,23 százalékát pedig a cég munkavállalói vásárolták meg.A fentiek alapján elmondható volt, hogy a Waberer's IPO-ja részben sikeres volt, hiszen a vállalat megkapta, amit akart, a befolyt összegből megvásárolhatta a Linket. A Budapesti Értéktőzsde számára is igazi sikersztori volt a Waberer's tőzsdére menetele, hiszen 1998 óta nem volt ekkora részvénykibocsátás a BÉT-en. Az 5100 forintos árfolyammal számolva a szállítmányozási cég akkori piaci kapitalizációja elérte a 90,2 milliárd forintot, amely alapján a hatodik legnagyobb vállalatként debütált a magyar tőzsdén.Több szempontból viszont gyenge lett a kibocsátás, hiszen csak az ársáv alján mentek el a papírok, a felkínált mennyiségnek csak kis részét jegyezték le a befektetők és az IPO a cég alkalmazottainak teljes érdektelensége mellett zajlott le. A nagytulajdonos, a Mid Europa Partners exitje pedig gyakorlatilag kudarcba fulladt, hiszen akár 8,64 millió darab részvényt is eladott volna, de végül csak 1,8 millió darabot értékesített.Ebben fontos szerepet játszott az is, hogy az intézményi befektetők nem voltak túl aktívak az IPO során, a külföldi és hazai intézmények a zártkörű kibocsátás során kevesebb, mint a felét jegyezték le a számukra elérhető részvénymennyiségnek. Piaci forrásainak annakidején több dolgot is felsoroltak azzal kapcsolatban, miért voltak ennyire óvatosak az intézményi befektetők. Az egyik legnyomósabb érvük az volt, hogy bár a Waberer's részvényei az iparági átlaghoz képest olcsónak tűntek, valójában csak néhány nagyobb vállalat magas árazása húzta fel az átlagot, több versenytárshoz képest pedig inkább drágák voltak a magyar cég papírjai. Ráadásul, ha el is fogadták volna az átlaghoz mért diszkontot, az nem kárpótolta volna őket a lehetséges kockázatokért.Utóbbiakból tényleg volt bőven, maga a kibocsátó is számtalan kockázatot azonosított a vállalatnál, amelyeket aztán 32 oldalon keresztül soroltak fel a kibocsátási tájékoztatóban , kezdve a kelet-európai sofőrök bérfelzárkóztatásától az üzemanyagárak esetleges emelkedésén keresztül a Waberer névhasználat megvonásáig.Tavaly novemberben ráadásul az országgyűlés elfogadta a kormány adócsomagját, amelynek többek között fontos része volt az is, hogy csökkentették a 7,5 tonna össztömeg feletti járművekre vonatkozó, úgynevezett kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető adó mértékét.A régiós munkaerőpiac nehézségeivel,is szembe kellett néznie a vállalatnak. Piaci pletykák szerint a szektorban tapasztalható bérrobbanást nem is követte le teljes mértékbe a Waberer's, ezért tömegesen mondtak fel a sofőrjei. Ezzel kapcsolatban hivatalos tájékoztatást nem tett közzé a vállalat, azt azonban a 2018 harmadik negyedévi beszámolójában elmondta, hogy a szűkös járművezetői kapacitás okozta gondokat új munkaerőpiacok, többek között Szerbia és Ukrajna bevonásával oldja majd meg. Iparági forrásunk annakidején ezzel kapcsolatban viszont elmondta, hogy a szerb és az ukrán sofőrök vezetési stílusa és technikája kívánni valót hagyhat maga után. Magyarul előfordul, hogy törik a kamionokat, amely a szervizelésnél, későbbi értékesítésnél jelenthet plusz költséget a vállalatnak.Az Európai Parlament tavaly májusi ülésén ugyanis megszavazta , hogy az ideiglenes kiküldetésben másik európai uniós országban dolgozóknak a helyiekkel egyenlő bérek és munkakörülmények járnak. Fontos volt viszont, hogy a nemzetközi közúti fuvarozásra az akkor elfogadott kiküldetési irányelv nem volt érvényes. Az európai szándék szerint ugyanis a nemzetközi közúti fuvarozásra vonatkozó speciális feltételek egy külön ágazati törvényben kerülnek majd megfogalmazásra, ám ennek elfogadására még nem került sor., miután Wáberer György egykori alapító-vezérigazgató felmondta a névhasználatot idén márciusban. Wáberer az iparágban eltöltött 35 év után döntött úgy 2016-ban, hogy a társaságban még meglévő 41,3 százalékos részesedését eladja a Mid Europa Partners-nek, amely 2011 óta volt jelen pénzügyi befektetőként a Waberer'sben. Sokan egyébként a mai napig úgy vélik, hogy Wáberer György legendásan kemény, a költségekre végletekig odafigyelő vezetési stílusa volt a kulcsa annak, hogy ebben a rendkívül nehéz iparágban nyereségesen tudott működni a Waberer's.A kibocsátási tájékoztatóban közzétett ábrából pontos számok is kiderültek: a cég úgy számolt, hogy a Linknek köszönhetően az EBITDA szinergia értéke 1,5-2 millió euró közelében lesz 2017-ben. Érdemi szinergiahatás pedig először 2018-ban jelenhet meg, ekkora ugyanis lezárul a Link cégcsoportba történő integrálása. Így a korábbi várakozások szerint tavaly már durván 5 millió euró szinergiát kellett volna elérni az EBITDA szintjén.

Forrás: Waberer's kibocsátási prospektus ; 139. oldal

Hamar elolvadtak a marzsok - Üzemi szinten is veszteségessé vált a Waberer's

Döntően a Link felvásárlásának köszönhetően jelentősen tudott nőni a Waberer's árbevétele, az elmúlt hónapok viszont bebizonyították, az a vízió, amely szerint a cégcsoport flottáját hatalmasra kell duzzasztani, a jelenlegi piaci környezetben nem életképes. A meghatározó költségek érdemi növekedése és a költségvezérelt áremelések miatti alacsonyabb kamion-kihasználtság ugyanis egyaránt nyomás alá helyezte a Waberer's profitabilitást.

A rendszeres EBIT 2,7 millió eurós veszteséget mutatott az alacsonyabb EBITDA és a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt 2019 első negyedévében.

Ezzel kapcsolatos híradások nem történtek, az viszont korábban kiderült, hogy Aleksandra Ellert, a Link korábbi tulajdonosa nem volt teljesen őszinte a felvásárláskor, nem tárt fel minden információt, így a Waberer's menedzsmentje 2018. július 11-én igazgatósági felhatalmazást kapott szavatossági követelés érvényesítésére vele szemben. Az érintett feleknek végül sikerült egyezségi megállapodást aláírniuk, amelynek értelmében Ellert 2,5 millió eurót fizetett a Waberer'snek, amely ezért cserébe lemondott minden, az adott szavatossági igénnyel kapcsolatos további követeléséről.A legutóbb közzétett első negyedéves beszámolóból kiderült, hogy a vállalat rendszeres EBITDA-ja az előző év azonos időszakához képest több mint 23 százalékkal, 15,2 millió euróra esett vissza, így a rendszeres EBITDA marzs 2,8 százalékpontos csökkenést követően 8,4 százalék volt. Természetesen a marzs zsugorodása leginkább a bérek és üzemanyagárak területére nehezedő költségnyomásnak, valamint az alacsonyabb kapacitáskihasználtság kedvezőtlen hatásának volt betudható.

A társaság rendszeres nettó eredmény végül 4,4 millió eurós veszteséget mutatott az első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 0,2 millió eurós nyereséggel. Nem rendszeres, egyszeri tételként 2019 első negyedévében beérkezett a korábban már említett Link-megállapodás 2,5 millió eurós összege, amelyet figyelembe véve a Waberer's riportált nettó eredménye 1,9 millió eurós veszteséget mutatott az első negyedévben, míg egy évvel korábbi csupán 0,3 millió eurós veszteséggel zárták a negyedévet.

Hatalmas átalakításba kezdtek a Waberer'snél - Kérdés, mire lesz elég

Mindehhez persze hozzá kell tenni azt is, hogy a Waberer's úgy lett veszteséges, hogy a működési környezet az elmúlt években kifejezetten kedvező volt, ez pedig felveti azt a kérdést, hogy vajon mi lesz a nehezebb években egy olyan vállalat profitabilitásával, amely egy ciklikus iparágban működik. Egyre több jel utal arra ugyanis, hogy lassulhat a világgazdaság az előttünk álló időszakban.

A nagytulajdonos tőzsdén nem értékesít, de keresheti a kiszállót

A nettó pénzügyi eladósodottság viszont 330 millió euróra növekedett 2018 végéhez képest az IFRS 16 alkalmazásának technikai hatása, az alacsonyabb lízingkötelezettségek, és a nem-lízing típusú adósságállomány növekedése miatt. Az egyéves gördülő rendszeres EBITDA többszöröseként kifejezett nettó tőkeáttétel a nettó eladósodottság emelkedése és az EBITDA csökkenése eredőjeként 4,9-re emelkedett. Mindehhez ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a vállalat közlés szerint a Waberer's pénzügyi helyzete stabil. Adósságuk túlnyomó többsége pedig a kamion- és trélerflottájukhoz kötődő eszközfedezetű lízingfinanszírozáshoz köthető, amelynek mennyisége a már megkezdett flottacsökkentési programmal összhangban várhatóan csökkenő pályára áll.Robert Ziegler, a Waberer's nemrég kinevezett vezérigazgatója elmondta, az év első felében a kialakult helyzet kezelése érdekében jelentős átalakításokba kezdtek. Rövid távú kezdeményezéseik a tervek szerint haladnak, kezdenek érzékelhetővé válni a közvetlen és közvetett kiadásokon tervezett megtakarítások, a járműállomány csökkentése és az okos árképzés eredményeként kapacitásaik pedig nyereségessé válnak.Elismerte ugyanakkor, hogy bár erős alapokon állnak, a költségcsökkentő intézkedések nem lesznek elégségesek a társaság újbóli növekedési pályára állításához. Kiderült az is, hogy 2019 első pár hónapjában befejezték a vállalat középtávú átalakításának tervezését, és az átalakítás megvalósítása folyamatosan zajlik: olyan lépéseket tettek, amelyek az ügyfelet jobban a középpontba állítják és lehetővé teszik, hogy rugalmasabban reagáljanak az igényeikre. Ziegler elárulta azt is, hogy a meglévő ügyfelek körében folytatott tevékenységük aktív fejlesztésével foglalkozó új csapatot hoztak létre, és kibővítik az új ügyfelek megszerzésére irányuló kapacitásaikat. A járművezetők és egyéb kulcsfontosságú funkciókat ellátó kollégák ösztönző rendszereit pedig úgy alakították át, hogy javítsák szolgáltatásaik minőségét.A legfontosabb intézkedések közé tartozott az is, hogy a flottáért és a szállítmányozásért felelős szervezeti egységeiket összevonták, hogy gyorsabban reagálhassanak a piaci változásokra. Emellett dolgoznak azon, hogy a tervezési folyamatot intelligensebbé tegyék. Végül, de nem utolsó sorban fejlesztik informatikai rendszerüket, és finomhangolják humánerőforrás politikájukat is.Tavaly novemberben mi is beszámoltunk arról, hogy fontos bejelentéseket tett a Waberer's többségi tulajdonosa, a CEE Transport Holdco (a Mid Europa Partners által kezelt alap holdingcége): egyrészt 2020-ig nem tervez további piaci tranzakciót a Budapesti Értéktőzsdén a birtokában lévő Waberer's részvényeivel, másrészt viszont fenntartja a lehetőségét egy vonzó M&A tranzakció elfogadásának a birtokában lévő részvények jelentős arányára vagy teljes egészére.A fenti vállalások a gyakorlatban azt jelentik, hogy a CEE Transport direktbe nem értékesít Waberer's-papírokat a BÉT-en, amelynek azért van nagy jelentősége, mert az illikvid piacon a nagy tételben történő eladások komolyabb árfolyameséseket is eredményezhetnek. Egy vonzó M&A tranzakció elfogadásának a lehetősége pedig arra utalt, hogy a nagytulajdonos továbbra is keresi annak a lehetőségét, hogy értékesítse a nála lévő Waberer's papírokat, amelyeknek jelenleg közel 72 százalékát birtokolja.

Olcsónak tűnnek a papírok, de ez önmagában kevés lehet

A Waberer's történelmi mélypontján, 950 forint környéken jár jelenleg, vagyis az elmúlt szűk két évben az 5100 forintos kibocsátási árhoz képest több mint 80 százalékot zuhant az árfolyam. Az esés különösen az utóbbi időszakban gyorsult be, függetlenül attól, hogy a vállalat működésével kapcsolatos releváns, piacbefolyásoló hír nem látott napvilágot.

Ahogy mindjárt látni fogjuk, ez egyben azt is eredményezte, hogy a mostani szinteken már olcsónak tűnnek a cég papírja. Azt viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Waberer's piaca nagyon illikvid, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokszor pár millió forintos forgalom mellett is képes az árfolyam több százalékot zuhanni, ahogy azt ma délelőtt is tette. Ez egyrészt olyan diszkontfaktort jelent, amelyet nehéz számszerűsíteni, másrészt mindenkinek tisztában kell lennie ezzel a kockázattal, aki vételben gondolkodik.Az előretekintő EV/EBITDA alapján nem drágák a Waberer's részvényei a szektorhoz képest, a hasonló növekedési kilátásokkal rendelkezdő vállalatok részvényei magasabb értékeltségi szintek mellett forognak.

P/E alapon is az olcsóbb vállalatok közé tartozik a Waberer's a peer groupon belül, ráadásul kiemelkedő profitnövekedést várnak a cégnél az elemzők a következő időszakban.

A technikai elemzés eszköztárát segítségül hívva elmondható az is, hogy a bevezetés óta - szinte megállás nélkül - több mint 80 százalékot esett az árfolyam, óriási csökkenő trendet kialakítva. Fordulós jelzéseket jelenleg még nem lehet látni, aki mostanság vásárolt a cég papírjaiból, az egyértelműen a jövőbe vetett hit és bizalom miatt tette. De ha szeretnénk néhány kapaszkodót is találni, akkor azok az alábbiak lehetnek:Tavaly év vége óta az árfolyamesés egy lehetséges lefelé menő ék alakzatba rendeződött, amely sokszor az esés utolsó fázisát is kijelölheti. Az ilyen ékeknél sokszor előfordul az ún. átesés (ebben az esetben az ékből való letörés), amikor fontos lehet a forgalom vizsgálata, tudniillik a növekvő forgalom pozitív jelzést jelent. De ehhez megerősítő jelzésekre van szükség, azaz szépen, impulzívan meginduló emelkedő árfolyammozgásra, de ettől még távol vagyunk.Összegezve az elénk táruló képet, azt lehet mondani, hogy érdemi erősödésre akkor számíthatnánk, ha a csökkenő trendvonalból felfelé tudna kitörni az árfolyam, és az sem lenne utolsó, ha a jelenleg 1374 forintnál húzódó 50 napos mozgóátlag fölé tudna kapaszkodni a kurzus. Addig is velünk maradhat a lecsorgás, és érdemes inkább a hetes bontású grafikont alapul venni, és várni egy lehetséges kulcsfordulós jelzést. Egy emelkedés lehetséges célárai (bár erről még korai beszélni) 1500, 1800, 2000, illetve 2400 forintnál lehetnek.