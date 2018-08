Háztartási naperőművek: ötből néggyel baj van

A lakossági, illetve a kiserőmű méretű napelemek hazai telepítésének mintegy 80 százalékában követnek el súlyos hibát, kisebbet pedig szinte mindegyiknél a piac egyik szereplője, az EU-Solar Zrt. tapasztalatai szerint. A rosszul szerelt naperőmű kevesebb áramot termel, balesetveszélyes, esetleg nem is működik, és könnyen végleg el is romolhat. A hibás szerelések mögött a szakértelem hiánya és a rosszul értelmezett spórolás áll, gyakran a megvásárolt eszközök, a napelem minősége is gyenge.Magyarországon kifejezetten napelemszerelői szakma nem létezik, a munkát egy rendelet villanyszerelői képesítéshez köti. Az OKJ-s villanyszerelő-képzés a napelemekkel csak érintőlegesen foglalkozik, a régen képesítést szerzett villanyszerelők pedig a tanulmányaik során nem is találkoztak ilyen feladattal. Az EU-Solar szakértői célszerűnek látják a 96 órás, speciális naperőmű-telepítő és -karbantartó továbbképzés elvégzését.