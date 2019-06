Helyreállt a rend Ferihegyen, ismét jönnek a gépek

Sürgősen javítani kell az egyik kifutópálya betonját, a másik kifutó pedig tervezett karbantartás miatt van zárva - írja a 444.hu . Így most átmenetileg Bécsbe irányítják az érkező gépeket, Hardy Mihály szerint nyolcra lehet ismét fogadóképes a budapesti reptér. Az MTI híre szerint ez meg is történt, nyolctól ismét fogad járatokat a repülőtér.Az MTI-nek a HungaroControl külkapcsolati és kommunikációs vezetője elmondta, a futópálya betonszerkezete egy ponton meglazult, az elváló betondarab pedig kilyukasztotta a Wizz Air Stockholmból 18.20 órakor érkező Airbus A321-esének kerekét.Eddig 28 gép várakozik a repülőtéren a felszállásra, tíz pedig a környező repülőtereken szállt le. A Flightradar24.com radarképe szerint több Wizz Air- és Lufthansa-járat mellett a Finnair, a Ryanair, a Travel Service és az Austrian Airlines egy-egy gépe is eddig a légtérben várakozott, többségük Bécsben, illetve Pozsonyban száll le.