Hiányzik a munkaerő, nem indult el a Hankook üzemének bővítése

Rácalmáson bővítené üzemét a Hankook, a legújabb beruházásnak tavaly kellett volna megkezdődnie, a projekt állítólag a munkaerőhiány miatt áll. A beruházást tavaly tavasszal jelentették be, akkor azt közölte a vállalat, hogy a közel 89 milliárd forintba kerülő bővítés már 2018-ban elkezdődik, a kivitelezés 2020 nyár közepén fejeződhet be.A beruházás azonban nem kezdődött el, a tervezés díjait még kifizették, a munkálatok előkészületei viszont már nem történtek meg. A Világgazdaság úgy tudja, hogy a hazai munkaerőpiaci helyzet miatt nem indult el a bővítés: bár a körülbelül 3200 főt foglalkoztató Hankook nem küzd humánerőforrás-gondokkal, az új egység működése kapcsán a dél-koreai tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.Bár a beruházás még nem indult el, a projekt nem került le a napirendről, a megvalósításnak viszont nincs konkrét dátuma.A beruházás célja az volt, hogy a teherautó- és buszabroncsokat ne a Távol-Keletről kelljen Európába szállítani, hanem ennek a kategóriának a terítését is a megemelt kapacitású magyarországi üzemből folytathassa. Ezt szolgálná egy évi 550 ezer darabos kapacitású üzem kialakítása. A fejlesztést a magyar állam is kiemelten kezelte, a kormány mintegy hárommilliárd forintos támogatást nyújtott volna hozzá.