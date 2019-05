Huawei készüléked van? Mutatjuk, hogy érint a mostani botrány

A Huawei mai közleménye alapján a vállalat továbbra is biztosítja a biztonsági frissítéseket és az értékesítés utáni szolgáltatásokat minden már értékesített vagy kereskedelmi forgalomban kapható Huawei, illetve Honor okostelefonon és tableten. A közlemény szerint a Huawei továbbra is biztonságos és fenntartható szoftver-ökoszisztémát épít. A kínai vállalat ellenzi az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának döntését, mellyel az úgynevezett Entity List-re tette a vállalatot. Megvan a tervük annak biztosítására, hogy termékeik többsége a nehéz körülmények között tovább tudja szolgálni a felhasználókat. Azonnali lépéseket tesznek az ügy megoldásának érdekében, minden lehetséges intézkedést megtesznek, hogy mérsékelni tudják a döntés hatását.A Google az együttműködések felfüggesztésével kapcsolatban azt tette közzé, hogy együttműködik a rendelettel és vizsgálja annak állításait. A Google Play és a Google Play Protect továbbra is elérhetők és használhatók maradnak a forgalomban lévő Huawei eszközökön.Az egyelőre nem világos, hogy a később piacra kerülő Huawei és Honor eszközöket hogyan érinti, egyelőre úgy tűnik, hogy ha nem rendeződik az együttműködés az amerikai és a kínai vállalat között, akkor az Android következő verziója nem lesz elérhető a Huawei eszközein, és egyes alkalmazásokhoz, például a YouTube-hoz, Gmailhez, a Play Áruházhoz vagy a Google Maps-hez sem lesz hozzáférése azoknak, akiknek Huawei eszközük van, az appeket nem lehet majd telepíteni a telefonokra. Ezzel kapcsolatban egyelőre sem a Huawei, sem a Google nem reagált.