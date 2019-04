Hulladékgyűjtő szigeteket telepít a Spar

Az áruházlánc célja, hogy a jövőben tovább csökkentse a kínálatában az egyszer használatos műanyag tárgyak mennyiségét. Jelenleg kiváltásképp cukornádból, pálmalevélből vagy papírból készült árukat kínálnak a műanyagok helyett. Az áruházlánc választékában jelenleg már csak kétfajta műanyag bevásárlótáska érhető el, miután több olyan környezetkímélő megoldást vezettek be, mint a papír szalagfüles táska, a papír hőszigetelős táska, az úgynevezett non-woven többször használatos környezetbarát táska, valamint a PP-típusú, többször használatos bevásárlótáska.A társaság 2019-ben a műanyag hőszigetelős táskákat olyan R-PET mélyhűtőtáskákkal váltja ki, amelyek újrahasznosított PET palackokból készülnek, a műanyag szalagfüles bevásárlótáskákból pedig olyanokat kínálnak, amelyek kizárólag biológiailag lebomló anyagokból készülnek. Az idei év újdonságai a lebomló, komposztálható szalagfüles táskák, valamint további PP- és R-PET-típusú, környezetbarát táskák bevezetése; ezzel a lépéssel a Spar bevásárlótáska-kínálata teljesen műanyagmentessé válik.A pékáruk esetében már megvalósult a műanyagot kiváltó ablakos papírzacskók használata, 2019 januárjától a friss tojás is kizárólag papírcsomagolásban kerül a kosarakba, az idei első negyedévében pedig újrahasználható polyester táskákkal is találkozhatnak a vevők a zöldség-gyümölcs részlegen. A vállalat emellett tervezi az összehajtható kartondobozok áruházi alkalmazását is.A Spar és Interspar áruházakban ötödik éve működik az üveghulladék-gyűjtés, és a vásárlók által leadott mennyiség egyre nő: tavaly 640 tonna üveghulladékot adtak le a Spar szelektív szigetein. A házhoz érkező szelektív gyűjtés miatt az üveg gyűjtőszigetek száma csökken, ezért a Spar az üzlethálózatában kiterjesztette a hulladéküveg-gyűjtő szolgáltatását. A vásárlók nem csak a betétdíjas üvegeiket, hanem az egyszer használatos üveghulladékaikat is leadhatják az üzletekben kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőkbe. Az áruházlánc 2018-ban a papír hulladék-kibocsátási mennyisége 335%-át, műanyagfólia kibocsátásának 95%-át gyűjtötte vissza és gondoskodott az anyagában történő újrahasznosításáról.Az áruházlánc közlése szerint évről évre növekszik a környezettudatos vásárlók száma is, a 2018-as évben a fogyasztók több mint 40%-a már a környezetbarát, többször használatos zacskókat és bevásárlótáskákat részesítette előnyben a vásárlásai során.