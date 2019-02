Idén kezdődhet a kereskedés a FuturAqua kriptovalutájával

A FuturAqua tavaly a víz világpiaci kereskedelmének megteremtéséhez kapcsolódva létrehozta a Watereum elnevezésű ethereum ERC20 blockchain-alapú tokenjét. amelyből összesen 10 000 000 000 darab került generálásra. A 2018-as évben a tokenek értékesítése megkezdődött, a teljes mennyiség 20 százaléka került értékesítésre.A cég menedzsmentjének döntése értelmében idén is hasonló mennyiség kerül eladásra, a teljes mennyiség értékesítése később várható. Egy egységnyi Watereum felhasználásával a vonatkozó feltételek mellett 1 liter ivóvíz vásárolható a FuturAqua-tól. Az ethereum ERC20 blockchain-technológia lehetővé teszi a tokenek egyszerű és a világon mindenki számára hozzáférhető, biztonságos kereskedelmét, amely lehetőség szerint még 2019-ben meg fog kezdődni.A FuturAqua menedzsmentjének előzetes tervei alapján az idei évtől a cég részvényesei számára nyitva álló és a társaság alapszabálya által is garantált "vízvételi jog" összekapcsolásra kerül a Watereum projekttel, így az éves rendes közgyűlés időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosok digitális utalvány formájában is igényelhetik majd a részükre járó ivóvizet. Az ezzel kapcsolatos, részleteket is tartalmazó tájékoztatást a közgyűlést követően, várhatóan 2019 májusában teszi közzé a cég.A FuturAqua árfolyama 6,1 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényei idén 3,1 százalékot erősödtek.

