Így kereskedj OTP-vel és a forinttal! - online előadás

OTP árfolyamgrafikon elemzése

Nemzetközi helyzet áttekintése

EURHUF árfolyammozgás vizsgálata

Sikeres kereskedői szemléletmód

Mi az a stratégia?

Kockázatkezelés

Kereskedési platformok

A nyár nagyobb izgalmakat hozott, mint megszokhattuk, jelentősen megnőtt a volatilitás mind a külföldi, mind a hazai tőzsdén. Az OTP is csapongó képet mutatott mindenkori csúcsa alatt, és hiába a kiemelkedő fundamentális háttér, egyelőre keresi az irányt a nemzetközi helyzet függvényében.Ugyanakkor a hazai fizetőeszköz látványosabb mozgásokat produkált, mivel a nyár során lassú, de folyamatos gyengülésen ment keresztül, ráadásul az euróval szemben új történelmi mélypontot ütött, de a dollár ellenében is újra a lélektani 300-as szint fölé tudott kapaszkodni. Az ilyen aktív mozgásokat szeretik igazán a devizapiaci kereskedők, mivel mindkét irányban szépen meg lehet lovagolni az EURHUF és USDHUF árfolyammozgásait.Bármelyik terméket is nézzük, izgalmas jövőbeli mozgások várhatóak, ennek megfelelően a soron következő online előadásunkon az OTP-vel és a forinttal való kereskedés alapjait ismerheted meg.2019. szeptember 05. 17:30-18:30Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.Egy 45-50 perces előadás csak az út kijelölésére alkalmas, de ha mélyebben is érdekel a tőzsde világa, ajánljuk figyelmedbe A sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust , melyben megismerkedhetsz a passzív, indexkövető befektetési szemlélettel, az ehhez kapcsolódó módszerekkel és a konkrét termékekkel, amelyek segítségével az elmúlt 40 év tapasztalata alapján nagy valószínűséggel lenyomhatod a befektetési szektort, mindezt szuperalacsony költségek mellett teheted. Lehetőséged van kommunikálni is a kurzus oktatójával, Bence Balázzsal.A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.ha a trendekről és kockázatkezelésről többet szeretnél tudni, ajánljuk figyelmedbe A Sikeres Kereskedő című könyvet