Így változott a nagytulajdonosok részesedése az Opusnál a beolvadással

A Konzum PE Magántőkealap által közvetlenül és közvetetten birtokolt, szavazati jogot biztosító Opus-részvények száma 86 539 047 darabról 162 662 017 darabra nőtt, így arányuk 16,13%-ról 23,18%-ra nőtt.

A Mészáros Lőrinc által közvetlenül és közvetetten birtokolt Opus-részvények száma 195 122 816 darabról 219 791 671 darabra nőtt, arányuk összességében azonban 36,38%-ról 31,33%-ra csökkent.

Az Opus és a Konzum június 30-án megvalósult összeolvadásával az alábbiak szerint változott a nagytulajdonosok szavazati aránya az Opus friss közleménye szerint (ahol a bejelentési kötelezettség szerinti határátlépés történt):A múlt hónap végén sikeresen lezajlott a Konzum és az Opus összeolvadása, amely nem csak a részvényesek szempontjából volt jelentős. A Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is egyedülálló eseménysorozat valósult meg, amelyre korábban még soha nem volt példa. Az új Opus egyben hatalmasra is nőtt, több mutató alapján az ötödik legnagyobb vállalattá vált a BÉT-en. A növekedési sztori ráadásul folytatódhat, korábban a menedzsment arról beszélt, hogy az összeolvadást követően nemzetközi tranzakcióra és nagyobb akvizíciókra is sor kerülhet.