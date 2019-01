Hónapokig meg sem mozdult, most meg szárnyal a BIF

SZIT-té vált a BIF, nagyot emelkedett az árfolyam

Hónapokig 2000 forint körül ingadozott a BIF árfolyama, annak ellenére, hogy sok jó hír érkezett:Az, hogy a BIF SZIT-té válna, nem volt titok, a vállalat mindent meg is tett azért, hogy megfeleljen a kritériumoknak, és azzal, hogy a közkézhányad több lépcsőben 25 százalék fölé emelkedett, az utolsó akadály is elhárult a SZIT-té válás elől. Mégsem emelkedett sokáig az árfolyam, múlt hét pénteken viszont elrugaszkodott felfelé, és 7 százalékot ugrott, ma pedig több mint 5 százalékkal került feljebb, ezzel két nap alatt már 13 százalékot ralizott a BIF. A tavaly december 28-i nagy emelkedést az indította el, hogy a BIF bejelentette, 2018. december 31-i hatállyal a NAV SZIT-ként vette nyilvántartásba.

Jönnek a SZIT-ek

A BIF egyébként nem az első SZIT a magyar tőzsdén, a Graphisoft Park szerezte meg elsőként ezt a címet, a társaságot tavaly februárban vették SZIT-ként nyilvántartásba. A vállalat részvényárfolyama a BIF-éhez hasonlóan jelentősen emelkedett, amikor kiderült, a vállalat szabályozott ingatlanbefektetési társasággá alakulna, a 2017-es árfolyamemelkedés egy része mindenképpen ehhez köthető.

Waberer György logisztikai cégét, a BILK-et is tőzsdére vitték volna, így az lehetett volna a második SZIT a magyar tőzsdén, és bár a részvényeket már bevezették a BÉT-re, a tavaly nyári jegyzés eredménytelen volt , így egyelőre nem kezdődött meg a kereskedés a vállalat papírjaival. A BILK egyébként továbbra is elkötelezett aziránt, hogy tőzsdére lépjen , és SZIT-ként folytassa a működését, erre még legalább fél éve van a vállalatnak, miután a BÉT elnök-vezérigazgatója 2019. június 30-ig hosszabbította meg az ezzel kapcsolatos határidőt Úgy tudjuk, hogy több olyan hazai ingatlanvállalat is van, amelyik SZIT-ként működne tovább, így a következő hónapokban sorban jöhetnek a cégek a BÉT-re, a WestEnd tőzsdei megjelenésének előkészítése már folyamatban van, akár 2019 első felében megtörténhet. Lehoczky Zoltán, a Gránit Pólus pénzügyi vezetője a Portfolio-nak tavaly októberben azt mondta , A tájékoztató első tervezete már akkor elkészült, Lehoczky azt mondta, a felügyelet jóváhagyása és a potenciális befektetők véleménye függvényében lépnek tovább.