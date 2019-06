Ismerd meg az embert, akinek köszönheted, hogy olyan az iPhone, amilyen

Kulcsszemély távozik az Apple-től

Távozik az Apple-től az egyik legfontosabb személy, Jony Ive vezető tervező, aki 27 év után hagyja ott a céget. A vállalatnál a termékek dizájnjáért felelt, neki köszönhető az iPhone-ok és a Macintoshok letisztult szépsége. A jövőben saját üzletbe kezd, régi jóbarátjával, Marc Newsonnal elindítja a LoveForm nevű céget, amely első ügyfelei között máris köszönheti az Apple-t.Jony egyedülálló személy a dizájn világában, nagy szerepe volt az Apple 1998-ban kezdődött feltámadásában. A nevéhez fűződik a Macintoshoktól kezdve az iPhone-okon át az Apple új, futurisztikus központja, az Apple Park - kommentálta kollégája távozását az Apple vezérigazgatója, Tim Cook. Jony Ive utódja nincs meg egyelőre, első körben többen veszik át a feladatait a dizájn részlegről.

A wc-kagylóktól az iPhone-okig

Johnathan Paul Ive 1967-ben született Londonban, édesapja ezüstműves volt. Jony a középiskolában szobrászatot és kémiát tanult, majd azt fontolgatta, hogy autóipari dizájnt hallgat valamelyik londoni egyetemen. A Royal College of Art volt az egyik kiszemelt intézmény, de az oktatási környezet nem nyerte el tetszését, a termek ugyanis tele voltak diákokkal, akik rajzolás közben motorhangokat adtak ki. Végül a későbbi Newcastle-i Egyetemre járt és itt diplomázott 1989-ben ipari dizájner végzettséggel. Már az egyetem alatt voltak emlékezetes munkái, az általa tervezett hallókészülék a mai napig ki van állítva a londoni Dizájn Múzeumban.Az egyetemei munkáit elismerve díjat kapott Jony Ive, amivel pénzjutalom járt. Ebből az összegből a kaliforniai Palo Altóba utazott, ahol olyan dizájnszakértőkkel találkozott, mint Robert Brunner, aki akkor még csak egy tanácsadócéget vezetett, de később az Apple alkalmazottja lett. Ive akkor hat hét után tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol a Roberts Weaver Group gyakornoka lett. Vezetőit lenyűgözte azzal, hogy mekkora figyelmet fordította a részletekre.Első munkahelyén egy évet töltött, majd egy londoni startup dizájnügynökséghez csatlakozott, a Tangerine-hez, amely többek között mikrohullámú sütők, fúrók, fogkefék, wc-kagylók dizájnját tervezte. De nem volt itt maradéktalanul boldog, volt eset, amikor az egyik ügyfele visszautasította a munkáját azzal az indokkal, hogy túlságosan költséges és modern hatású lett a terv. Közben Robert Brunner, aki akkor már az Apple-nél dolgozott, két éven keresztül próbálta meg Ive-t az amerikai technológiai óriáshoz csábítani, először sikertelenül. Ive ugyanis tartott attól, hogy a családi életét rosszul érinti majd, ha Angliából Kaliforniába kell költöznie. Az Apple a Tangerine ügyfele lett és Ive kapta meg az egyik Macintosh, a PowerBook dizájnjának feladatát. Végül 1992-ben beadta a derekát, elfogadta az állást és hivatalosan is az Apple dolgozója lett.

Az Apple feltámadása Steve Jobs 1997-ben került vissza az Apple vezérigazgatói székébe, egy olyan időszakban, amikor válságban volt a társaság. Az igazi sikertörténet 2002-ben indult, amikor az Apple piacra dobta hordozható zenelejátszóját, az iPodot. Amint a zenelejátszók piaca telítetté vált és az értékesítések lassulását kezdte tapasztalni a vállalat, megjelent egy másik olyan termékkel, ami hasonlóképp sikersztorit futott be. 2007-ben jelent meg az első iPhone, amely gyorsan a vállalat húzótermékévé vált, a bevételek több mint felé és a profit nagy részét adja még most is. Majd ezt követte az iPad táblagép, az Apple Watch okosóra megjelenése és mostanában a szolgáltatásokban erősít a cég. Az Apple sikereinek záloga, hogy a társaság egy kézben tartja a szoftverek és a hardverek fejlesztését, így páratlan felhasználói élményt, komplex ökoszisztémát kínál. Ami pedig a pénzügyi részét illeti, az Apple soha nem törekedett arra, hogy a legtöbb telefont, számítógépet, táblagépet adja el, hanem a prémium szegmenst célozta meg, prémium árazással. Ami be is jött, hiszen még most is, amikor az iPhone-eladások már hanyatlanak, hatalmas profitot termel a cég. Az Apple a világ egyik legnagyobb vállalata és volt, amikor piaci kapitalizáció alapján a legnagyobb amerikai vállalat volt (és még most is közel van hozzá).

Az Apple-nél az első munkái közé tartozott a Newton és a MessagePad digitális asszisztens dizájnjának megalkotása. A 90-es évek elején nem igazán jöttek a sikerek az Apple-nél és Ive majdnem ott is hagyta a céget, de amikor Steve Jobs (akit korábban gyakorlatilag kirúgtak az Apple-től, a saját maga által alapított cégtől) visszatért az Apple-höz, és megkereste Ive-t azzal a céllal, hogy vigyék el egy teljesen más irányba a csődközelben lavírozó vállalatot.

Az Apple egyik legfontosabb embere lett

Jony Ive 1997-ben lett az ipari dizájnért felelős vezető az Apple-nél, ebben a munkakörben az első munkája az iMac volt. Majd jött az iPod, az iPhone és az iPad. Nagyon egyhullámhosszon voltak Steve Jobs-zal, ami a termékeket illeti - állította Ive. A 2000-es évek elején saját irodát kapott, ahová csak 15 fős csapata és az Apple vezetői léphettek be, még a családja sem tehette be a lábát a prototípusokkal és tervekkel telezsúfolt helyiségbe. Az Apple főhadiszállásán, Cupertinoban állítólag irodája össze volt kötve Steve Jobs irodájával egy rejtett folyosóval, amihez csak kettejüknek volt hozzáférése.És hogy mennyit keresett az Apple-nél? Állítólag 2011-ben Jony Ive 30 millió dolláros alapfizetést kapott és további 25 millió dollárt részvények formájában bónuszként. A becslések szerint egy évvel később 80 millió fontos vagyona volt. 2015-ben nevezték ki vezető tervezőnek az Apple-nél (CDO), akkoriban vele együtt mindössze három "C-szintű" vezető volt az Apple-nél: Tim Cook (CEO) és Luca Maestri (CFO).

Az utolsó nagy munkája az Apple-nél a cég új főhadiszállása az Apple Park volt, a futurisztikus épületet 2017-ben vehették birtokba a dolgozók.

Apple Park, Steve Jobs Theater, forrás: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images