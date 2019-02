Ismert német multi költözik Miskolcra

a Lufthansa Technik szervizközpontja a város történetének eddigi legnagyobb beruházása.

Szijjártó Péter közölte, hogy alétrejöttéhez a magyar kormány képzési támogatással járul hozzá. A repülőhajtóművek alkatrészeit javító miskolci szervizközpont nem csupán a Lufthansa, hanem más nemzetközi légitársaságok gépeit is fogadja majd - tette hozzá.A repülőhajtóművek fenntartása és gyors szervizelése - mint fogalmazott - kulcskérdés a légitársaságok számára, a kiszolgáló üzemek jelentősége ezért a légi közlekedéssel együtt rohamosan nő.A miniszter szerint a Lufthansa magyarországi beruházása nemcsak azért fontos, mert a világ egyik legsikeresebb légiközlekedési cégcsoportja áll mögötte, hanem azért is, mertA befektetők döntését a Lufthansa Technik 20 évnyi kedvező magyarországi tapasztalata mellett Miskolc vezetése is megkönnyítette azzal, hogy kedvező befektetési környezetet teremtett, így a borsodi megyeszékhelyet ma már szinte minden jelentős beruházó lehetséges befektetési helyszínként tartja számon - emelte ki Szijjártó Péter.A tárcavezető megjegyezte, hogy Magyarországon a légi közlekedést kiszolgáló ipar 2350 munkavállalót foglalkoztat, termelési értéke tavaly elérte a 105 milliárd forintot, termékeinek 93,5 százaléka külföldön talált vevőre. A Lufthansa Technik miskolci szervizközpontja tovább bővítheti az ágazat teljesítményét, és bizonyítja, hogy a globális befektetői környezet Magyarországot már nem csupán termelési, hanem magas színvonalú technológiákat előállító és fejlesztő helyszínnek is tekinti - mondta.Kriza Ákos, Miskolc polgármestere (Fidesz) kiemelte, hogyA város - mint fogalmazott - a rendszerváltás veszteséből a beruházások egyik legnagyobb nyertese lett, jól képzett munkavállalóinak, egyetemének és a kormány segítségének köszönhetően regionális központtá nőtt.Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) nemzetgazdasági jelentőségű beruházásnak nevezte a központ kiépítését, hiszen - mint mondta - Miskolc Európa egyik legnagyobb MRO (maintenance-repair-overhaul, karbantartó-javító-átvizsgáló) központjának adhat majd otthont.A Lufthansa Technik AG alelnöke közölte, hogy a vállalat a beruházáshoz kapcsolódóan Lufthansa Technik Miskolc néven új céget hozott létre és megvásárolta a miskolci önkormányzattól a csaknem 20 ezer négyzetméteres gyár telkét.A miskolci Lufthansa-központban magas szintű követelmények és szigorú szabványok érvényesülnek majd, ráadásul saját fejlesztési feladatokat is kap, ezért jól képzett mérnököket is keresnek - jelezte a cég vezetője. A beruházási összeg ezért - tette hozzá - nem csak az építkezést és a berendezéseket fedezi, hanem a szakemberek képzését is.Philip Mende elmondta, hogy a lehetséges beruházási helyszíneket világszerte vizsgálták, Miskolcot végül a fejlett infrastruktúra, a versenyképes üzleti és gazdasági környezet, a jól képzett munkaerő és a támogató környezet miatt választották. A Lufthansa Technik az ágazat vezető globális vállalataként a miskolci közösségnek is felelősségteljes tagjává szeretne válni - fogalmazott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Philip Mende, a Lufthansa Technik alelnöke koccint a német tulajdonú cég miskolci beruházásáról tartott sajtótájékoztató után 2019. február 21-én. A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata 43 milliárd forintos befektetéssel szervizközpontot telepít a városba. A 400 munkahelyet teremtő üzem létrejöttéhez a magyar kormány képzési támogatással járul hozzá. Kép és címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor