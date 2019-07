A 4iG nyerte el a MÁV 900 millió forintos pályázatát

A MÁV által kiírtmegnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlatként a 4iG ajánlata került kihirdetésre - jelentette be a vállalat a BÉT-en. A projekt célja a MÁV országos lefedettség tekintetében biztonságtechnikai, térfigyelő, behatolásjelző és beléptető rendszerek kiépítése, meglévő rendszerek időszakos és rendszeres karbantartása, hibajavítása. Továbbá a MÁV Zrt-nél tervezett egységes kártyás beléptetés kiépítésének támogatására a meghatározott beléptetési pontokon kártyás beléptető rendszerek telepítése, egyéb rendszerek konfigurálása és integrálása a már meglévő helyszíni, területi, illetve központi rendszerekbe. Szükség esetén önálló hálózati infrastruktúra telepítése, majd annak illesztése a MÁV intranet hálózatához a már meglévő rendszerek és biztonsági berendezések zavartatása nélkül.A keretmegállapodás időtartama 36 hónap, amely további 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki.A 4iG - részben konzorciumi partnerekkel - sorra nyerte el a több milliárd forintos megrendeléseket az elmúlt hónapokban. Csak az idei első félév bejelentései alapján közel nettó 17 milliárd forint körüli megrendelés körvonalazódik, és bár ezeket nem érdemes összeadni, mivel a 4iG nem csak egyedül, de konzorcium tagjaként is nyert, és időben is elhúzódó projektekről van szó.

Jelentős megrendelésről van szó, ha a vállalat éves bevételéhez hasonlítjuk a számokat, a 4iG éves szinten 15 milliárd forint körüli bevételt könyvelt el az elmúlt három évben.

Közben folyamatban van közben a T-Systems felvásárlása, amivel rövid távon egy 150 milliárd forintos árbevételű cég körvonalazódik.