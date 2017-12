A bitcoin a legnagyobb amerikai tőzsdékre megy

A Nasdaq jövő évben vezetheti be bitcoin futures derivatívját, rajtuk kívül eddig a hagyományos derivatív piacon jóval nagyobbnak számító CME Group és a Cboe Global Markets tervez hasonló lépést. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb amerikai részvény- és derivatív tőzsdék működtetői közül már csak a New York Stock Exchange-et működtető International Exchange nem jelentett be ilyen tervet.A nagy hagyományos tőzsdék működtetői is látják, hogy egy brutálisan növekvő piacot jelenthetnek a kriptopénzek, melyek közül a legelső és egyben legnagyobb kapitalizációjú a bitcoin. 2017-ben a bitcoin több, mint 11-szerezte értékét, a héten 11200 dolláros csúcsra futott, most 9710 dolláron kereskednek vele a Coindesk árfolyamindexe szerint.