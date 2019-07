A legbiztonságosabb helyen tárolt, titkos üzeneteidet és adataidat is ellopja egy újfajta vírus

Az NSO Group Pegasus nevű malwareje évek óta segít kormányoknak és hírszerző szervezeteknek célzottan adatokat gyűjteni okostelefonokról, most viszont már képes hozzáférni a felhőben tárolt helyadatokhoz, illetve archív üzenetekhez és fotókhoz is - írja a brit lap egy bennfentes forrásra hivatkozva, aki állítólag látta a cég termékbemutatóját.A Pegasus úgy működik, hogy lemásolja a Google Drive, a Messenger és az iCloud hitelesítési kulcsait, majd leutánozza a fertőzött telefont, az azonosítási adatait (beleértve a helyadatokat) lemásolásával. Ezzel lényegében kikerülik a kétfaktoros azonosítást, hiszen a szolgáltatók azt érzékelik, hogy a fertőzött telefon tulajdonosa próbál hozzáférni a saját adataihoz, a saját eszközén keresztül. A Pegasus állítólag még azután is meg tud szerezni adatokat, miután törölték a fertőzött telefonról.Az NSO Group tagadta a pénzügyi lap cikke kapcsán, hogy bármikor élesben használták volna a technológiát, azt viszont nem tagadták, hogy képesek az adatok megszerzésére.A Pegasust egyébként Izrael hivatalosan is fegyvernek minősítette, melyet állítólag csak "felelős kormányoknak" értékesítettek, akik "bűn- és terrortámadások megelőzésére" használják az eszközt.A hír kapcsán a techcégek biztonsági csapatai állítólag vizsgálódni kezdtek, mivel - ha igaz az FT cikk - lényegében teljesen újfajta azonosítási technikát kell kifejleszteniük a Pegasus képességei miatt. Az NSO Groupot egyébként Izraelben és Ciprusban is perlik, amiért állítólag diktatorikus rezsimek is hozzájutottak a termékükhöz.