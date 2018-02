A magyar bankok hamarosan soha nem látott fegyvereket tesztelnek rajtunk

A bankok, biztosítók, fintech, insurtech startupok és a legnagyobb IT-cégek egyhelyen, az idén hatodik alkalommal megrendezett Financial IT adn Disruptive technologies konferencián. Az első 20 hely kedvezményesen kapható! ÁTTEKINTÉS

Mobilbankok és netbankok

Egy olyan lakossági számlanyitási és hitelfolyósítási portál létrehozásán dolgozunk, amely lehetővé teszi a teljesen online számlanyitást és személyi kölcsön igénylést új ügyfelek számára. A CIB Bank honlapját is megújítjuk, illetve a vállalati netbank cseréjét is idén hajtjuk végre

Videós számlanyitás

A háttérrendszereket is fejlesztik

Szabályozási megfelelési projekt volt és lesz is bőven

Mi történik 2018-ban?

A Budapest Bank és általában a bankszektor életében a digitalizáció minden területen meghatározó, megjelenik a kisebb projektektől kezdve a stratégiai fontosságú fejlesztésekben is, hiszen számos újdonság bevezetésén dolgozunk. Az azonnali átutalási rendszerhez való csatlakozás is egy meghatározó feladat a bank idei évében. A mesterséges intelligencia megjelenése nagy hatással lesz a közeljövőben a magyar bankszektor életére, a Budapest Bank többek között chates megoldás bevezetésén dolgozik

A bankszektor számára a PSD2 bevezetése utáni időszak számos kihívást tartogat ezek közül a legjelentősebb, hogy a bankok és a fintech cégek együttműködése és vagy versengése hogyan alakul, az MKB ebben a viszonylatban is a partnerségre épít ezt is jelzi az idén második körben induló inkubációs programunk az MKB Fintech Lab keretein belül.

2017-ben a mobilbanki appok, mobiltárcák és netbanki illetve weblapfejlesztések mellett a jogszabályi előírásoknak való megfelelés (PSD2, MiFID 2, azonnali átutalás, GDPR) és a banki alaprendszerek fejlesztése volt fókuszban a bankoknál - derült ki a banki körkérdésünkre adott válaszokból.2017 nyarán ak elindította mobiltelefonos alkalmazását, amely a télen kijött frissítés óta már Touch ID-vel is működik. Emellett a bank összevonta a befektetési rendszerét és az internetbankját, így már egy helyen lehet kezelni a befektetési és a banki ügyeket. A banknál ezen kívül folyamatban van az IFRS-átállás, amelynek a technológiai része már lezárult, a teljes folyamat pedig hamarosan befejeződik, valamint a kártyarendszer cseréje az idei év nyarán fog befejeződni - tudtuk meg Kelemen Bálinttól, a Budapest Bank IT-vezetőjétől.tavaly kiemelt IT-projekt volt a betéti kártyás rendszer migrációja az Intesa Sanpaolo csoporton belül Magyarországról Horvátországba, amelynek eredményeképpen a CIB Bank is bevezette az érintéssel történő fizetésre alkalmas bankkártyákat. A CIB digitális programjának harmadik részeként a CIB Bank Mobilalkalmazás új funkciókat kapott, többek között akár 7 perc alatt személyi kölcsönt lehet felvenni az appal. Szintén a digitális projekt része volt a lakossági internetbank megújítása reszponzív technológiával, illetve mindezek mellett a jelzáloghitelezést kezelő rendszert is újra cserélték.- árulta el Galló Csaba Márton, a CIB Bank IT-vezetője.Azkétszer is frissítette az év során mobilappját, melyek révén a bankkártyákat időzáras limites használattal lehet a mobilapplikációban szabályozni, illetve megjelent a selfie azonosítás is az appban. A bank megújította portálját is, ahol már end to end hiteligénylési folyamat (igénylés, dokumentumok benyújtása stb.) is elérhetővé vált.e-bankja tavaly olyan további funkciókkal bővült, mint a hitelek megmutatása vagy a gyorsmenü, aminek segítségével a kedvencek menüpontok egyszerűen, ki-ki egyéni igénye és felhasználási szokásai alapján testreszabhatók, beállíthatók. Szintén tavalyi fejlesztés a banknál azmely a prémium és privátbanki ügyfelek számára elérhető, 360 fokos befektetési portfóliót mutat egyszerű, vizuális formában. Az új funkcióval nem csak a bankszámlákat, a bankbetéteket és az értékpapír típusú megtakarításokat, de az életbiztosítás típusú befektetéseket is nyomon lehet követni, eszközönként és számlánként is. Az e-portfólió tájékoztató funkciói mellett legalább ilyen fontos az is, hogy az ügyfél egyből láthatja és összehasonlíthatja a saját kockázati besorolásának legoptimálisabb célportfólió-összetételt. A K&H mobilbank alkalmazását már több,mint 120 ezer aktív felhasználóval használja, az appba tavaly került bele az állandó megbízás, az azonnali visszajelzés, és az Android platformra kiadott érintéses mobilfizetési megoldás. A K&H mobiltárca beépül a mobilbankba, egy hónap után már több mint 10 ezer kártyát digitalizáltak a bank ügyfelei.2017-ben aza bank weboldalának fejlesztése mellett megújították a mobilbanki appot, például egyszerűsítették a tranzakciók jóváhagyását a fizetési folyamat során. Idén pedig továbbra is fókuszban marad a banknál a digitális csatornák fejlesztése, a mobilbank, valamint internetbank szolgáltatások megújítása.tavaly júniusban elindította a videóazonosítással történő számlanyitást, mellyel lehetővé válik az ügyfelek számára, hogy az országból bárhonnan, személyes megjelenés nélkül nyithatnak bankszámlát. Ez egy technológiailag és üzletileg is összetett fejlesztés volt, a megoldás egyszerre vált elérhetővé iPhone-on, Androidon és asztali gépeken. A megoldás egy komplex háttérrendszerrel működik, ami banki szerverből, a videókommunikációt biztosító végig zárt csatornából és egy többlépcsős biztonságtechnikai részből áll. Mindez biztosítja, hogy az ü-20 perces videós beszélgetés végén gyfél egy 15 számlával rendelkezik, és bankkártyát is igényelhet - összegezte Gáborjáni Szabó Ákos, a Gránit Bank IT-vezetője.Aza Gránithoz hasonlóan szintén online számlanyitással újított. 2017 tavaszán elindította érintéses mobiltárca szolgáltatását, majd nyár elején a videochates online számlanyitási szolgáltatást, amint a jogszabályok ezt lehetővé tették. Utóbbihoz egy azonnali kártyavirtualizációt csatoltak, így az új ügyfelek, akik egy 5000 forintos promóció keretében a számlanyitás pillanatában egyszeri azonnali jóváírást kaptak, a virtualizált kártyával azonnal el is költhették az összeget - mondja Koczka Dániel, az MKB Bank chief digital officere.A back end oldalon az MKB bank továbbra is a core rendszer cseréjével volt elfoglalva, amelynek utolsó fázisához értek, a tesztelési szakaszhoz. Az éles átállást idén az első félévben tervezik az új rendszerrel. Az UniCredit bank pedig egy folyamatfejlesztés keretében jelentősen javította a lakossági jelzáloghitelek elbírálásának idejét.Mindeközben azis zajlik azilletve a bank újabb külföldi akvizíciói Romániában és Szerbiában informatikai szempontból is komoly feladatokat jelentenek IT oldalon is. Az azonnali fizetési rendszer fejlesztésével párhuzamosan az OTP Bank- árulta el lapunknak Johancsik Tibor, az IT és Banküzemi Divízió vezérigazgató-helyettese.Tavaly a CIB Bank végrehajtotta azamely során a 13 évvel ezelőtt bevezetett verzióról a legfrissebbre álltak át. Ez egy közel 9 hónapig tartó, komoly projekt volt. A frissített alaprendszer hozzájárul ahhoz, hogy a bank az üzleti célokra fókuszáljon, hiszen ennek köszönhetően jóval kevesebb lett az operatív problémák megoldására fordítandó idő. Mindezeken túl a magyarországi adatközpont Olaszországba költöztetését készítjük elő, a projekt jövő év első felében zárulhat le, de a munka nagy része 2018-ra esik - mondta el a Portfolio-nak Galló Csaba Márton, a CIB Bank IT-vezetője.belül pedig egy olyan egységes informatikai rendszer jött létre, amely már csak két számlavezető rendszert használ, és az ezek közti átjárás is egyszerűbb, mint eddig volt, illetve netbankból már csak egyfélét használnak az összes takarékszövetkezetben. Ezzel a Takarék Csoport egy jogszabályi kötelezettségnek is eleget tett és most - mint minden ilyen horderejű IT átállás esetében - a rendszerek konszolidációja is zajlik. Létrejött egy szektor szintű integrációs adattárház és egy SAP alapú közös főkönyv, amely a Takarék Csoport adatait egységesen gyűjti és elemzi, ezzel is támogatva az adatvezérelt folyamatok kialakítását. Aegy új jelenség a csoportban, egy olyan egységes platformot hoztak létre, ami lehetővé teszi, hogy a szövetkezeti hitelintézetek dolgozói a desktopon keresztül érjék el az egységes informatikai rendszert. Az eddigi 14 adatparkból konszolidálják a géptermeket a két új EIR adatközpontba, és minden új rendszert már itt hoztak létre. 2018-ban tovább csökkentik a rendszerek számát, majd az egységes rendszert digitális transzformációs projekteken keresztül fejlesztik tovább - tudtuk meg Kozma Zoltántól, a Takarékinfo informatikáért felelős vezérigazgató-helyettesétől.Az OTP-nél aszabályozás miatt több mint 200 IT fejlesztésre, számtalan belső szabályzat módosítására került sor, a PSD2 megfelelés kapcsán pedig a piacon elérhető megoldásokat egy újfajta fejlesztési iránnyal ötvözik. A személyes adatok védelmét és kezelését lényegesen újraszabályozó EU-s rendelet, a GDPR-nak való megfelelés is kiemelt helyen szerepel a fejlesztési listán. A szabályozás kapcsán új ügyfélazonosítási, adatkezelési projekteket is kezdtek.A CIB-nél 2018-ban a MiFID 2-höz tartozó, már éles, például a tőkemegfeleléshez kapcsolódó módosításokon túl az ügyféloldali kiszolgálás informatikai fejlesztése következik. A GDPR és a PSD2 szintén új feladatokat és kihívásokat hoz. Az év során a törvényi elvárásoknak és ajánlásoknak történő megfelelés az UniCreditnél is fókuszban volt, mint például a fogyasztóbarát hitel bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a PSD2-vel ás aösszefüggő fejlesztések.A magyar bankszektornak 2018-ban komoly feladatot fognak jelenteni azA 2019-re kitűzött határidő érdekében már 2018-ban nagyon komoly fejlesztési munkát kell elvégezni ezen a téren és ennek előkészítése már 2017 során megkezdődött a legtöbb banknál.A jogszabályi változások miatt szükséges fejlesztések közül a legnagyobb kihívás az azonnali rendszerhez való csatlakozás lesz Kozma Zoltán szerint is, mivel az összes fizetési forgalomhoz kötődő core rendszerhez, pénzforgalmi eszközhöz, a kártyarendszerhez és minden olyan ügyfélcsatornához hozzá kell nyúlni, amin keresztül egy 5 másodpercen belüli átutalást megvalósul.- mondta lapunknak Kelemen Bálint, a Budapest Bank IT-vezetője.2018 legérdekesebb kérdése a K&H Bank szerint a már jelen lévőkapcsolatának alakulása lesz. Érdekes lesz megfigyelni, hogy a PSD2 szabályozás által kiváltott lehetőséggel mennyire tudnak és akarnak majd élni a fintech cégek, a bank inkább a bankok és fintech vállalkozások együttműködésére számít, mintsem háborújára.- tette hozzá Koczka Dániel.