Akadozik a bankkártyás fizetés a boltokban

Már múlt pénteken is több boltban akadozott vagy lassú volt a kártyás fizetés, és úgy tűnik, most is rendszerszintű gond van a kártyaelfogadással.Az OTP Bank közlése szerint technikai probléma miatt a Mastercard és a Maestro kártyákat "csak korlátozottan" lehet használni, Visa kártyákkal zavartalanul lehet fizetni.