Azonnali fizetés Magyarországon: itt a fordulat, halaszthatják a teljes indulást

Az azonnali átutalási rendszer témájával kiemelten foglalkozunk majd május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferenciánkon, ahol a bankok, az MNB és a piaci szereplők is beszélnek majd erről a témáról. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Tisztában kell lenni ugyanakkor azzal, hogy az AFR bevezetése során jelentős kockázatok merülhetnek fel, mivel a hazai pénzforgalmi volumen túlnyomó része a jogszabály szerint az új rendszerben fog megvalósulni. A bevezetés módjára így a Bankszövetség javaslatot tett az MNB, mint szabályozó hatóság felé arra vonatkozóan, hogy az éles indítást követően az AFR pilot-üzemmódban - egy reálisan megválasztott értékhatárnál alacsonyabb összegű tranzakciókra - induljon el, mialatt minden egyes rendszertag megbizonyosodik a saját rendszere biztonságos működését illetően, és amely időszak addig tart, amíg a fejlesztését legutolsóként befejező bank is sikeresen zárja tesztelését. Ezt követően indulhatna el az AFR teljes funkcionalitással. Mindezt arra figyelemmel is kérte a bankszektor, hogy más országokban, a magyarországi elvárásoknál kisebb terjedelmű azonnali fizetési projektek is a tesztelést követő több hónapos pilot-időszakkal indultak, így a hazaihoz hasonló indulási módra nincs nemzetközi példa.

A fizetési kérelem kezelését, mint addicionális szolgáltatást az azonnali átutalás, mint alapszolgáltatás biztonságos működését követően vezetjük be.

az indulás tartásához fontos, hogy minden piaci szereplő sikeresen felkészüljön, ettől függően szükséges lehet az éles indulás halasztása, de erről a banknak nincs közvetlen információja.

amennyiben egy hosszabb tesztidőszakról születik döntés az véleményünk szerint javíthatja a felhasználói élményt.

Az azonnali fizetési rendszer tervezett indulási időpontja 2019. július 1. amit a vonatkozó MNB rendelet rögzít. Az MNB folyamatosan nyomon követi a pénzforgalmi szolgáltatók felkészülését és annak fényében hozza meg a szükséges döntéseket.

az MNB sem zárja ki a csúszás lehetőségét, vizsgálni fogják, hogy állnak a bankok, és ennek tudatában döntenek.

Az azonnali fizetési rendszer éles indulásának időpontja 2019. július elseje, de az utóbbi hetekben több lapértesülés is arról szólt, nem minden bank áll elég jól a csatlakozási projektjével, és legalább egy nagybank a bankszövetségnél azt is felvetette, hogy első körben tesztüzemmódban induljon csak el a rendszer. Mi úgy értesültünk több forrásból, hogyKörkérdésben fordultunk a bankokhoz azzal kapcsolatban, felkészülnek-e a július elsejei határidőre a csatlakozásra, emellett az MNB-t és a Girót is megkerestük. Az OTP Bank kérdésünkre közölte: "a bankszektorral együtt az OTP Bank is elkötelezett annak érdekében, hogy az AFR (Azonnali Fizetési Rendszer) hatálya alá tartozó tranzakciókat a megfogalmazott szabályrendszer szerint kezelje, hiszen az AFR fontos előrelépést jelent a hazai pénzforgalmi szolgáltatások terén. Az OTP Bank így a kezdetektől folyamatosan részt vesz az azonnali fizetési rendszer kialakításában. A bank érintett rendszereinek számossága és komplexitása, a külső beszállítókkal történő együttműködés mellett a fejlesztés és a felkészülés kiemelt prioritással, folyamatosan zajlik, a tesztelést az elsők között kezdtük meg, és továbbra is koncentráltan történik a rendszertesztelés, valamint a felkészülés az éles üzemre".Utóbbi érvelés némileg sántít, ugyanis úgy tudjuk egy forrásunktól, hogy az éles indulást a finisben,Persze ettől függetlenül még kérhetik azt, hogy a rendelkezésre álló pilot-időszak legyen hosszabb.Az OTP válaszában közölte azt is, hogy első körben a fizetési kérelmet, az azonnali fizetési rendszer egyik újfajta, opcionális elemét, nem vezetik be. Mint írják:Ez utóbbi nem annyira meglepő, ugyanis ahogy a bank is írja, ez nem egy kötelező eleme az azonnali fizetési rendszernek, hanem a bankok adhaták ezt a szolgáltatást az ügyfeleiknek, akár például a csoportos beszedést.A többi hazai nagybankot is megkérdeztük, hogy állnak a felkészüléssel, és szükségesnek tartják-e az éles indulás halasztását.közölte, hogy a bank elkötelezett az iránt, hogy az MNB által előírt határidőre elkészüljön az azonnali fizetési rendszer fejlesztésével, hiszen ez egyértelmű versenyelőnyt biztosít majd az egész magyar kereskedelmi bankrendszer számára a regionális banki piacon. Válaszukban kiemelik a másodlagos azonosítók bevezetését a rendszerbe, ami azt jelenti, elég lesz majd megadnunk a kedvezményezett mobiltelefon számát vagy e-mail címét, és már el is küldhető az utalás.azt válaszolta, nem tartják szükségesnek a határidő kitolását, készen lesznek a július 1-i indulásra. Már év elején elkezdődött a rendszer és a szolgáltatások tesztelése, és az elsők között jelentkeztek az önkéntes országos tesztelésre, és az elsők között hajtottak végre sikeres tranzakciókat az országos szintű tesztben.Aza terveinek megfelelően halad az azonnali fizetési rendszer fejlesztésével, és a júliusi teljes körű szolgáltatás indulása továbbra is reális célja. Aválaszában jelezte, a bank sikeresen elvégezte a kötelező országos teszt első szakaszát, jelenleg a további tesztekre valamint a július 1-i éles indulásra készülnek fel. A projekt mai állása szerint a K&H időben készen lesz az MNB által meghatározott július 1-i időpontra, részükről nem lesz akadálya az azonnali fizetési rendszer elindulásának.Azválaszában elárulta: felkészülése az eredeti terveknek megfelelően halad. Ugyanakkor hozzátették azt is, hogy nem szoktak kommentálni, véleményezni jogszabályi előírásokat. Azpedig egy korábbi, hozzánk eljutatott kommentjében közölte: saját belső ütemtervüknek megfelelően haladnak, ami a július 1-jei a céldátumot veszi alapul az országos projekttervben rögzítettekhez igazodva.közölte, a bank készen áll a július 1-ére tervezett indulásra, már a tavalyi év során első között küldtek be sikeres teszt utalásokat. A hátralévő időszakban is tudják tartani a határidőket, jelentős létszámú projekt-team dolgozik a bevezetésen. A bank tehát el tud indulni a tervezett időpontban, ugyanakkor kiemelik:A Takarék Csoport válaszában leszögezi: jelenleg van egy törvényi határidő, amelynek betartása kötelező, a Takarék Csoport ennek megfelelően halad a projekt megvalósításával. Ugyanakkor jelzik:A fenti válaszok alapján a nagybankok jelen állás szerint időre elkészülnek, ugyanakkor kérdésünkre a Raiffeisen és a Takarék Csoport is jelezte, hogy azért nem találnak elképzelhetetlennek egy olyan forgatókönyvet, amely egyfajta csúszást, részleges indulást jelentene. Természetesen az MNB-t is megkérdeztük, hogy elképzelhető-e halasztás vagy csúszás az AFR-nél, és az alábbi rövid választ kaptuk.Ez a válasz, és a Matolcsy György MNB-elnök által képviselői kérdésre adott válasza is amegerősíti,A rendszert beszerző és üzemeltető(amely az MNB tulajdonában áll) kérdésünkre elárulta, elkötelezettek az azonnali fizetési rendszer határidőre történő megvalósításában, a GIRO oldalán nem látnak a július 1-i éles indulást akadályozó tényezőt, szerintük tartható a korábban vázolt menetrend. A 2019. április 1-re tervezett kötelező országos teszt is elindult határidőben, amiben valamennyi bank részt vesz. A rendszert szállító Nets a rendszer minden elemét határidőre és megfelelő minőségben adja át.





Ugyanakkor a sok éves tapasztalat az, hogy bár napi 25 óra megfeszített munkával, drágán, külsős cégek segítségével, de végül 99 százalékban elkészültek a szükséges fejlesztések.



A nagy kérdés most az, hogy egy 99 százalékos felkészültség elég-e egy ilyen nagy jelentőségű fejlesztésnél, amelyben ha egyetlen láncszem, egyetlen nagybank rendszere felmondja a szolgálatot vagy lassú lesz, akkor már nem, vagy csak részben működik a rendszer. Az azonnali rendszer hibáját vagy összeomlását pedig szó szerint azonnal tapasztalni fogják az ügyfelek is, vagyis most valóban különösen nagy a tét. A bankok óvatossága tehát akár indokolt is lehet, de nehéz eldönteni a piaci pletykákról, hogy a meztelen igazságot tartalmazzák, vagy éppen szándékosan akarják félrevezetni a szabályozókat, hogy kicsivel kevesebb banki IT-s tépje ki az utolsó ősz hajszálát is az indulás előtti hetekben, esetleg kettőnél több órát is aludhassanak, persze szigorúan a számítógépük mellett.



Összességében a következő néhány hónap háttérben zajló tesztjeinek eredményei fogják eldönteni, hogy a szabályozók kvázi haladékot adnak-e a bankoknak. És közben azért az se felejtsük el, a A nagy banki IT-projekteket, különösen, amelyeket szabályozói előírás hív életre, gyakran "pánikidőszak" előzi meg, amikor sorra szivárognak a rémhírek arról, mennyire rosszul áll egyik vagy másik bank a saját projektjével. Csak hogy néhány nagy IT-fejlesztést igénylő szabályozói fejlesztést említsünk: devizahiteles elszámolás, tranzakciós illeték bevezetése, PAD, GDPR, MiFID2, PSD2. Mindegyik nagyobb hatású fejlesztésről elterjedt, hogy nem fognak elkészülni a bankok, hogy valójában nem is készültek el határidőre, vagy hogy éppen az utolsó pillanatban, horrorisztikus áron bérelt extra erőforrásokkal sikerült befejezni a projektet.A nagy kérdés most az, hogy egy 99 százalékos felkészültség elég-e egy ilyen nagy jelentőségű fejlesztésnél, amelyben ha egyetlen láncszem, egyetlen nagybank rendszere felmondja a szolgálatot vagy lassú lesz, akkor már nem, vagy csak részben működik a rendszer.A bankok óvatossága tehát akár indokolt is lehet, de nehéz eldönteni a piaci pletykákról, hogy a meztelen igazságot tartalmazzák, vagy éppen szándékosan akarják félrevezetni a szabályozókat, hogy kicsivel kevesebb banki IT-s tépje ki az utolsó ősz hajszálát is az indulás előtti hetekben, esetleg kettőnél több órát is aludhassanak, persze szigorúan a számítógépük mellett.Összességében a következő néhány hónap háttérben zajló tesztjeinek eredményei fogják eldönteni, hogy a szabályozók kvázi haladékot adnak-e a bankoknak. És közben azért az se felejtsük el, a PSD2-es, előrehozott határidő eltörlésénél a szabályozók már tettek egy gesztust a bankoknak a közelmúltban

Az azonnali átutalási rendszer témájával kiemelten foglalkozunk majd május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferenciánkon, ahol a bankok, az MNB és a piaci szereplők is beszélnek majd erről a témáról. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

További cikkeink a témában: