Bejelentették: kétórás sztrájk jön a Paksi Atomerőműben

a szakszervezetek bejelentették, hogy 2019. március 2-án a fegyveres biztonsági őrség kiszervezésben érintett munkavállalói kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak. A sztrájkban a munkára képes állomány minden munkavállalója egységesen részt vesz.

A szervezetek múlt pénteken jelentették be a munkaügyi konfliktust, az azóta folytatott mindennapos egyeztetések alkalmával a szakszervezetek és a paksi atomerőmű menedzsmentje között megállapodás nem született, ezértA szakszervezetek követelése, hogy a kiszervezésben érintett munkavállalóknak méltányos feltételeket biztosítson a munkáltató, valamint az érintett munkavállalókat érő hátrányokat teljes körűen vegye számba, és azok enyhítésére a tisztességes bánásmód érzetét adó elszámolást nyújtson.Ilyen elszámolásnak tekinthető a szakszervezetek szerint, ha az érintett munkavállalók jelenlegi munkafeltételei a kiszervezés után is változatlanok maradnak, nem szenvednek el azonnali jövedelem csökkenést, hanem az csak fokozatosan és több év múlva jelenik meg.Ezzel szemben a munkáltató abból a jogalkotói szándékból indul ki, miszerint egyes munkavállalók esetében, akik munkáltatójának személyében változás következik be, a változatlan munkafeltételeket egy évig fenn kell tartani. Ezt a szakszervezetek nem tartják elfogadhatónak.Megítélésük szerint a fegyveres biztonsági őrség tevékenysége egy atomerőműben nem az a munkakör, amelyik bármely kérdésben a jogszabályi minimum nyújtására adna alapot. A fegyveres biztonsági tevékenységet ellátó munkavállalók (amely nem egyenlő a fegyveres vagyonőrrel) többek között ezért nem foglalkoztathatók minimálbéren. Sem a munka jellege, sem a munka során viselt felelősség nem ad erre alapot.Ha a figyelmeztető sztrájkot követően továbbra sem születik megállapodás, az érintett munkavállalók készek a sztrájkot folytatni, készek a szakszervezetek további tüntetéseket is szervezni az ügyben bármilyen módon érintett hivatalok, intézmények előtt - írják a közleményben.