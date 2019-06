Betör Európába a kínai fizetési óriás

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Tavaly mintegy 650 ezer kínai turista látogatott Spanyolországba, a népszerű fizetési appra komoly kereslet van Madridban és Barcelonában. Jelenleg a WeCaht Pay mobiltárcákat a World Duty Free boltokban az Adolfo Suarez Madrid-Barajas repülőtéren fogadják el és nemsokára több másik reptéren és másik üzletben is elérhető lesz Madridban és Barcelonában.A WeChat Kína népszerű közösségi platformja, amelyet a Tencent nevű tech-óriás üzemeltet, mintegy 1 milliárd kínai használja a közösségi felületet. Kínában úgy múködik, hogy ha az ügyfél a WeChat Payen keresztül fizet, egyszerűen megnyitja a mobilappot, majd odatartja az app által generált vonalkódot, QR-kódot egy leolvasó elé. Az eladó ezt beszkenneli, majd az ügyfél mobiltárcájából leemelik a pénzt.Dönthet úgy is az ügyfél, hogy másik WeChat felhasználónak fizet közvetlenül az appon belül (itt alapból átutalásra van lehetőség, de fizethetünk az eladónak is, ha neki is van WeChat Pay-e. Az appon belül (ami lényegében a "Wallet" fül alatt a WeChatbe van integrálva) lehet egyébként vagyonkezelési termékeket is vásárolni, taxit rendelni vagy hotelt foglalni is.Az, hogy pár repülőtéren is elfogadják már a WeCaht Pay-t önmagában nem lenne fontos hír, azonban ez a kicsi lépés is a kínai techóriás terjeszkedési szándékát jelzi előre. Kína legnagyobb kártyatársasága, a China UnionPay is épp megveti a lábát Európában, ahogyan ezt teszi a több száz milliós felhasználószámmal rendelkező AliPay is, amely egy év alatt háromszorozta az elfogadóhelyei számát Európában.