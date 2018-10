Csalók ürítik ki a magyar bankszámlákat, idén dupláznak

A legmodernebb banki technológiákról, és ezek üzleti hasznáról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

a feladót meg lehet hamisítani, ennek ellenőrzése nem elég,

közös jellemző, hogy olyan csatolmányt csatolnak, amik nem szokványosak (tömörített állományt, vagy egyéb más állományt),

legtöbbször valamilyen fizetéssel összefüggő tárgyat tartalmaznak,

A magyar nyelv helyesírási szabályait nem követik teljesen,

sokszor jelszómódosítást kérnek, pedig ilyet a szolgáltatók szinte soha nem tesznek. Ha mégis szeretnénk módosítani, akkor érdemes egy külön munkamenetben, (másik böngészőablakban) nem a levélben szereplő linkre kattintva megtenni ezt.

az e-mail tartalmazhat olyan linket, ami a hivatkozott szolgáltató oldalára megszólalásig hasonló, de valójában teljesen másik oldalra mutat, és az itt megadott jelszót közvetlenül a csalóknak adjuk meg.

Érdemes adathalász szűrőket használni, ezek a legtöbb adathalász oldalt letiltják, eleve nem jelenik meg az oldal.

Az adathalászat lényege, hogy a csalók telefonon, e-mailben vagy közösségi oldalon megtévesztik az ügyfeleket, hogy kicsalják adataikat, vagy rávegyék őket arra, hogy maguk utalják el a pénzt egy csaló számára. Sokan fordulnak a csaló átutalás után a bankjukhoz, hogy visszavonják a tranzakciót, de az elutalt pénz visszaszerzésére nincs jogalapjuk a bankoknak.mivel azt vagy felélik, vagy továbbutalják olyan számlákra, ahonnan már nem tudják visszaszerezni.Az utóbbi időszakban a telefonos megkereséssel történő csalások gyakoriak, 2016-ban rendkívüli módon megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amikor az elkövető instrukciókat ad feltöltőkártyás telefonszám feltöltésére. A telefonszámokat mint kódokat adják meg az áldozatoknak, és azzal nyugtaják meg őket, hogy a nyeremény kifizetésekor majd vissza fogják utalni az összeget.Nyereményként sokszor televíziót, telefonokat ajánlanak fel, és a bankkártya adatokat csalják ki legtöbbször, illetve az összes személyi adatot, lakcímet, sőt, az adószámot is elkérik arra hivatkozva, hogy a nyeremény adóját is befizetik. Máskor többhavi, 5-6 hónappal korábbi rezsiszámla elmaradásra hivatkoztak, és azt mondják az áldozatnak, ha ezt nem fizetik be, akkor kikapcsolják a közművet, de ha elutalják a pénzt, akkor azonnal megszüntetik az eljárást.A Nemzeti Kibervédelmi Intézet szerint is növekvő trendet mutatnak az adathalász támadások,Mire érdemes figyelni egy e-mailben: