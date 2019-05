Egészen elképesztő újításokat mutattak be a magyar fintech-startupok

Vajda András, az Iconicchain alapító-vezérigazgatója elárulta, hogy a szabályozói megfelelés a GDP 10-12%-át viszi el minden évben, csak az Egyesült Államokban évente Kanada GDP-jének megfelelő összeget költenek el szabályozói megfelelésre. Egyre több a szabályozás, lokálisan és nemzetközileg is, ez sokszor a minőség rovására megy. Az Iconicchain két megoldással foglalkozik: az egyik egy blockchain-alapú "feketedoboz," melynek célja a szabályozókkal való információk megosztása, erre építették rá a folytonos megfelelési analitika nevű megoldásukat.Dolla Gábor, a Befizetés.hu alapítója úgy véli, az Apple Pay nem jelent akkora áttörést, hiszen nem tud sokkal többet, mint a PayPass. A számlák területén viszont semmilyen innováció nem történt az elmúlt tíz évben. Iskoláknál, társasházaknál, sportegyesületeknél még mindig sárga csekken kell fizetni. A Befizetés.hu épített egy olyan rendszert, amelynek köszönhetően például a társasház kérni tud fizetési kérelmet a lakótól, ezt pedig a lakó bankja juttatja el az ügyfélnek - jó eséllyel egy banki mobilalkalmazás és egy push-notification segítségével.Füredi Júlia, a Sparq alapítója elmondta, hogy a digitális transzformációk 93%-a elbukik, ennek oka pedig többek közt az, hogy a vállalati kultúra aláássa a transzformációs próbálkozásokat. Pedig az lesz a sikeres, aki hosszú távon adaptálódni tud a környezetéhez. A Sparq azt méri egy alkalmazáson keresztül, hogy a munkatársak hogy állnak hozzá a transzformációhoz, a munkatársak visszajelzést küldhetnek az appon keresztül, melyért cserébe jutalmat is kaphatnak.Urbán Viktor, az Insurwiz ügyvezetője elmondta, hogy 1,323 millió turisztikai célú utazás történt a világon 2017-ben. Léteznek utazási biztosítások, poggyászbiztosítások, ezek viszont nem túl korszerűek és nem túl korszerűek. A MOWI nevű rendszer egyrészt időjárás-biztosítást fizet automatikusan, blockchain alapúan. Más biztosítási modellek is betehetők a rendszerbe, így akár white labelként is üzemelhet.