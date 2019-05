Élőben megnézheted, hogyan törik fel a hackerek az autókat

Talán néhányan még emlékeznek a Vissza a jövőbe című film egyik jelenetére, amiben az elképzelt jövőben már repülő autókkal közlekednek, de a telefonáláshoz le kell szállni a telefonfülkéhez. Teljesen másképp alakult; az autók még nem repülnek, a telekommunikáció viszont óriásit fejlődött. Nehéz megjósolni, hogy harminc, de akár tíz év múlva milyen lesz a világ. Amit tenni tudunk az az, hogy felkészülünk a változásra és minél rugalmasabbá és nyitottabbá próbálunk válni, hogy az elsők között legyünk képesek alkalmazkodni és adoptálni az újdonságokat

- mondta el Fülöp András, a Deloitte Magyarország elnök-vezérigazgatója.a Deloitte kiberbiztonsági tanácsadási üzletágának közép-európai vezetője, a hazugság árulkodó jeleinek felisméről beszél majd, amely - társadalmi, etnikai és földrajzi hovatartozástól függetlenül - mindannyiunkban közös. Szó esik majd arról is, hogy mivel a hazugságot felismerni a túlélés záloga is lehet, így az állatvilágban is megjelenik a hazugság és az arra adott reakció.A Brain Bar színpadára lép méga Deloitte bostoni irodájának Consulting igazgatója, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az üzleti modellek átalakítása eredményeképpen bekövetkező változások kezelésében. Geoff társszerzője annak a könyvnek, amiből megtudhatjuk, hogy miért ne a jól bevált gyakorlatokra alapozva működtessünk egy vállalkozást, és hogy mi mást tegyünk annak érdekében, hogy értéket hozzunk létre a gyors technológiai változás korában.a Deloitte németországi innovációs vezetője az európai innovációs modellről, annak előnyeiről és kockázatairól beszél, irányt mutatva a sikerre éhes európai vállalatok számára.A Brain Bar Fun Factory-ben a Deloitte budapesti kiberbiztonsági csapatának car hacking környezete is megtekinthető lesz. Az eredetileg autógyártóknak, beszállítóknak, autóbiztonsági specialistáknak épített szimulációs eszköz a car hacking módszereinek oktatására és demonstrálására szolgál. Az érdeklődőknek alkalmuk lesz a megismerni a tipikus sérülékenységeket és támadásokat, valamint szemtanúi lehetnek annak is, hogy a sikeresen kivitelezett támadások komoly kockázatot jelenthetnek mind a gyártók, mind a tulajdonosok számára.