Évtizedekig töretlenül szárnyalt a sikercég, aztán jöttek az újságírók és sírás lett a vége

A német fintech-sikersztori

A Wirecard megoldásait ma már 250 ezer cég használja, 2017-ben 112,4 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolítottak le ezeken keresztül.

1999-ben nyitotta meg kapuit a Wirecard, ma már Németország legnagyobb fintechcégévé nőtte ki magát. Elsősorban úgynevezett "white label" fizetési rendszerek kidolgozásával foglalkoznak, vagyis olyan kártyás és mobilfizetési rendszereket fejlesztenek, melyet ügyfeleik később saját brand alatt tudnak működtetni. A Wirecard beszerzi még a működéshez szükséges licenceket is az end-to-end infrastruktúra mellett. Emellett kiberbiztonsági és csalásvédelmi megoldásokkal is foglalkoznak.A Wirecard növekedése alapítása óta annyira stabil volt, hogy nem lenne túlzás tankönyvinek nevezni: egy olyan év sem volt 1999 óta, amikor csökkent volna a társaság bevétele.

Miután a startupokra jellemző, első 3-4 éves, tőkeigényes szakaszt átlépte, a Wirecard minden évben nyereséges volt: a 2008-2009-es válságot gyakorlatilag rezzenéstelenül átvészelte a cég. A 2003-as évtől ráadásul mindössze egy éve volt, amikor csökkent a cég nyeresége: 2017-ben.

A cég menedzsment szempontjából is a kiszámíthatóság mintapéldája: az osztrák Markus Braun 2002-ben vette át a Wirecard vezetését és azóta is a cég élén tartózkodik. Vezetése alatt az organikus bővülés mellett számos akvizíciót is lefolytatott az elmúlt években: megvették többek közt a Telecom Concepts nevű fülöp-szigeteki hálózat nélküli kommunikációs technológiai céget és a GFG Group új-zélandi fizetési rendszerüzemeltetőt is, de hozzájuk került 2017-ben például a Citi prepaid kártyás üzletága is.A Wirecard stabil növekedésére a befektetők is lecsaptak: 2002-es tőzsdei bevezetése óta 1 euróról egészen 200 euróig emelkedett a fintechcég papírjainak árfolyama tavaly év végi csúcspontjáig. Közben a Wirecard a DAX Indexbe is bekerült tavaly év végén, kiütve Németország második legnagyobb bankját, a Commerzbankot, sőt, átmenetileg még a Deutsche Bank piaci kapitalizációját is megelőzte.

A botránymentes botránycég

Érdekesség, hogy a Zatarra "vizsgálatát" egy 2008-as jelentésre alapozta, amely szintén könyvelési csalással vádolta a Wirecardot. Ennek készítője börtönbe került, szintén piacmanipuláció miatt ítélték el.

A Financial Times cikke után a Wirecard árfolyama összeomlott: egy nap alatt 25%-ot estek a fintechcég részvényei, majd 13%-os mínuszban zárták a kereskedést. A Wirecard vezetése minden vádat hevesen tagadni kezdett, a német tőzsdefelügyelet (Bafin) pedig piacmanipuláció miatt vizsgálatot indított a Financial Times ellen.

A Wirecard részvényei már 30%-ot estek, amikor a vállalat vezetése elhatározta, hogy beperlik a Financial Timest.

az ügyhöz kötődő pénzek összege "elenyésző:" mindössze 7,8 millió euró, a cég tavalyi árbevételének alig 0,37%-a.

Még sosem tett ilyet a Bafin

február 18-án megtiltotta a Wirecard shortolását két hónapra.

Vagyis aki hitt a cég ártatlanságában, több mint 27%-ot kereshetett a visszapattanáson.

A növekedés egyik oka, hogy miközben a német nagyvállalatoknál sorra buktak ki az olyan botrányok, mint a Volkswagen dízelmanipulációja vagy a Deutsche Bank válság előtti ámokfutása, a Wirecard kiszámítható befektetési célt nyújtott - a részvényárfolyam-növekedés dinamikája különösen a fintech-őrület előretörése közben, 2015-16 óta erős.A Wirecard körül egyébként többen is megpróbálták felkavarni az állóvizet működése során, kezdve egészen indulásától. Eleinte az szúrta sokaknak a szemét, hogy a fintech szerencsejátékcégeknek és pornóvállalatoknak nyújtott fizetési megoldásokat, rövidesen azonban rátért a mainstream ügyfelek kiszolgálására.A Wirecardba többször is megpróbáltak belekötni: a Zatarra Research nevű apró elemzőcég 2016-ban publikált egy jelentést, melyben csalással és számviteli manipulációval vádolja a fintechcéget. A Zatarra vádjai 25%-kal küldték lejjebb a Wirecard árfolyamát, rövidesen aztán kiderült, hogy a vádak hamisak voltak és az elemzőcégeta jelentés elkészítésével. A német hatóságok piacmanipuláció miatt vádat emeltek a Zatarra ellen, az elemzőcégről azóta sem hallani.Miután a Wirecard kiheverte a botrányok által okozott két számjegyű mínuszokat elég rövid idő alatt (közben pedig meggazdagította mind a shortosokat, mind a longosokat); legújabban. Január 30-án közöltek egy cikket arról, hogy értesüléseik szerint a Wirecard egyik szenior szingapúri vezetője hamis és félredátumozott szerződésekkel illegális tranzakciókat bonyolított le.Ennek ellenére a brit újságírókat nem sikerült megfélemlíteni:és ennek részleteiről: február 1-jén az FT azt írta, hogy egy külsős jogászcég, melyet a Wirecard megbízott, szintén komoly visszaéléseket talált még tavaly májusi vizsgálata során.Egy harmadik cikkben az FT már azt írta, hogy két szenior vezető a Wirecard müncheni irodájában tisztában volt a pénzmosási sémával, ami valójában több évig folyt. Állítólag a szingapúri ág "gyanús" forrásból származó pénzeket is megpróbált úgy tisztára mosni, hogy "megutaztatta" őket a cég indiai és hongkongi számláin.Közben megszólalt az ügyben a felbérelt ügyvédi iroda, a Rajah & Tann is: azt nyilatkozták, hogy, a német központnál pedig semmilyen bűncselekményre utaló jelet nem találtak. Hozzátették:Így lényegében lehet, hogy 1-1 wirecardos alkalmazott ellen indul majd büntetőeljárás (már ha ennek szükségessége egyáltalán bebizonyosodik), de a cég egésze valószínűleg moshatja kezeit.Miután a Wirecard árfolyama a cikkek kapcsán összeomlott, a Bafin olyat tett, amire sosem került még sor korábban:Short-tilalmat már persze alkalmazott a válság során a német felügyelet, amikor 11 pénzintézet fedezetlen shortolását átmenetileg betiltották, de sosem volt még olyan, hogy kiemeltek egy egyedi részvényt és ennek shortolását tiltották be.A nyomás ennek ellenére alig enyhült a cégen: 115 euróról egészen 99 euróra estek vissza a január végén még 167 euróért kereskedett cég papírjai. A rossz hangulat aztán fordult, amikor március 26- publikálták a Rajah & Tann jelentését: egy nap alatt 126 euróra ugrott a Wirecard árfolyama.

A januári csúcsponthoz képest egyébként még mindig van közel 35%-nyi mozgástere a fintechcég árfolyamának, míg az all-time-hightól majdnem 60% választja el.Az újabb botrányt kirobbantó Financial Times egyébként összefoglalót gyűjtött az elemzői célárakból is, akik közül elég sokan hisznek a fintechcég részvényeinek visszapattanásában:

Hogy valóban ártatlan-e a Wirecard, valószínűleg csak hónapok múlva derül ki, hiszen állítólag a szingapúri rendőrség is vizsgálja már az ügyet. A befektetőknek addig is megnyugvást jelenthet a független forrásból származó jelentés, míg a Financial Times izgulhat az őket célzó per és Bafin-vizsgálat eredménye miatt - a Wirecard árfolyamának manipulációjáért ugyanis került már ember börtönbe.Felhasznált források: FT Alphaville ( 1 2 ), Wirecard Finextra , Reuters ( 1 2 ), Spiegel