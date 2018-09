Felejtsd el, amit a fizetésekről tudsz: teljesen új korszakot nyitott egy startup

Fizess kártyával a haverodnak

A Square-t Jack Dorsey alapította 2009-ben, a Twitter mostani vezérigazgatója, az ötlet onnan jött, hogy egy barátja el akart adni egy csapot, de a potenciális vevő csak hitelkártyával tudott fizetni, amit az eladó nem tudott elfogadni. Eredetileg Squirrelnek (vagyis mókusnak) hívták volna, de végül a Square (négyzet) mellett döntöttek, ami a társaság kártyaolvasóinak szögletes formájára és a "squaring up," (vagyis az adósság rendezése) kifejezésre egyszerre utal.A Square. A kártyaolvasót egy mobiltelefonra vagy laptopra kell csatlakoztatni, melyen fut a Square alkalmazása, ha valaki fizetni akar, csak beolvassa a kártyáját a szerkezet segítségével, és az app feldolgozza a tranzakciót. Eredetileg a mobilok jack-dugójára kellett csatlakoztatni a szerkezetet, ma viszont már elég akár az app is ahhoz, hogy valaki fizetni tudjon, sőt kártya sem kell hozzá, hiszen képes például az Apple Pay mobilfizetési tranzakcióit is feldolgozni.

Fotó: Square

A Square Point of Sale egy olyan szoftver, mellyel a hagyományos pénztárgépeket és kártyaterminálokat egyszerre akarják helyettesíteni. Nemcsak kártyaolvasásra használható, hanem készletkezelésre, az értékesítés elemzésére, adómenedzsmentre és az ügyfelek vásárlásainak nyomonkövetésére is. A Square POS képes digitális aláírásokat is fogadni és ügyfélvisszajelzéseket is tárolni. A rendszer elérhető androidos tabletekre, iPadekre (Square Stand) és a Square saját fejlesztésű eszközére, a Square Registerre is.

A terminálokon kívül egy csomó másik pénzügyi és logisztikai szoftver és hardver is elérhető a Square-en keresztül:

A Square POS. Fotó: Square

A Square for Retail a korábbi termék, a Point of Salet továbbgondoló alkalmazás; lényegében egy központi, bolthálózat menedzsment-alkalmazásról van szó, ami képes készletek kezelésére, logisztikai feladatok megszervezésére, árurendelésre, bevétel- és nyereségelemzésre és az alkalmazottak kezelésére is.

Elkérik az árát

bár a jack-dugós mágneskártya-olvasót a Square ingyen kiszállítja,

a chipkártyás Square Reader már 49 dollár,

a Square Stand, egy tabletet értékesítési ponttá alakító rendszer pedig 169 dollár.

Jelenleg a Square az Egyesült Államokban, Japánban, Kanadában és az Egyesült Királyságban érhető csak el. Összesen körülbelül két millióan használják.A szolgáltatás persze nincs ingyen:A szolgáltatás igénybevétele után a Square, melynél beüti a kártya adatait a vásárló és nem érinti vagy húzza le a kártyát.Ha valaki Square Registert, a cég saját "tabletjét" használja, 2,5% + 10 centes díjat fizet csak tranzakciónként, viszont havi 49 dolláros használati díjat is ki kell fizetnie.

A Square Register. Fotó: Square

Dől a pénz

Ahogy korábban említettük, a Square hitelezéssel is foglalkozik a Square Capitalon keresztül: ez a platform hasonlóan működik, mint az Amazon Lending; csak céges ügyfeleknek elérhető, akik a Square-rel való együttműködésük alapján jogosulttá válhatnak a finanszírozásra. 500-tól 100 ezer dollárig terjed a kihelyezett hitelek volumene, összesen már mintegy 3,1 milliárd dollárnyi forrást helyezett a kkv-szektorba a pénzügyi intézmény.A törlesztés automatikusan zajlik a Square-en keresztül átfolyó értékesítési volumenből, a kamatozást személyre szabják.A fizetésekkel foglalkozó Payroll díja alvállalkozónként 5 dollár havonta, alkalmazottak esetén pedig 29 dollár havonta + 5 dollár / fő.A Square 2015 novemberében került tőzsdére, 9 dolláros árfolyamon. Akkor vett és azóta tartotta befektetését,, hiszen jelenleg egy Square-részvény 91 dollárt ér. A cég piaci kapitalizációja jelenleg 36,38 milliárd dollár.

A Square részvényeit egyébként annak ellenére zsákolják, hogy a vállalatnak még. Bár árbevételük már 2,2 milliárd dollár volt tavaly és veszteségük is csökken, még mindig nem voltak profitábilisak.

Most akkor vegyek?

Az Investor Place szerint a Square részvényei már túlvetté váltak, 70%-kal a 200 napos mozgóátlag fölött kereskednek. Úgy vélik, ha valaki a beszálláson gondolkozik, érdemes inkább várnia, míg elcsitul a vállalat körüli hype és akkor beszállni, ha egy kicsit visszaesik az árfolyam. Ők 85 dolláros szintet látnak jó vételnek, most egy Square-papír 91,25 dollárt ér.

A CFRA elemzői még ennél is sötétebb képet látnak: még augusztusban azt nyilatkozták, hogy semmi nem indokolja a Square értékeltségét (pedig akkor még csak 71 dollárt ér) és várhatóan a startup papírjai egészen 58 dollárig vissza fognak esni.

. Van viszont, aki optimista: a Guggenheim a Square-t a legjobb ötletnek nevezte a fintechpiacon, 12 hónapos célárukat pár napja 100 dollárra módosították. A Guggenheim lépését 10%-os rali követte.

A rossz eredményt a befektetők mindezek ellenére nem fájlalják, hiszen a cég bevételei folyamatosan növekednek, a cég vezetése pedig a növekedésre, R&D-re fordítja a pénzt. A stratégiának úgy tűnik, meg is van az eredménye: a Square Cash például már gyorsabban növekszik mint a PayPal Venmeója. Sok elemző úgy véli, ez a szolgáltatás lesz hamarosan a cég húzóterméke, ami akár a Kínában már népszerű mobilfizetést is popularizálhatja az Egyesült Államokban:A Square növekedése egyébként nemcsak organikus, a startup számos vállalatot felvásárolt már: övék többek közt a Weebly e-kereskedelmi lánc, a Caviar ételkiszállítási vállalat és a BookFresh időpontfoglalási alkalmazás is. Ezeknek egy részét (például a BookFresht) a Square már integrálta is rendszereibe.Bár még évek kérdése, mire Magyarországra is eljut a Square vagy valamilyen hasonló megoldás, befektetői szempontból mégis érdekes az amerikai startup, hiszen részvényeivel a NYSE-en akár mi is kereskedhetünk.A Square árfolyama csak idén több mint 150%-ot emelkedett, ami hatalmas ugrásnak felel meg, az elemzők véleménye viszont megosztott a kilátásokat illetően:Források: Reuters, Nasdaq Investor Place , Wikipedia.