Felejtsünk el mindent, amit a pénzügyekről tudunk? Így néz ki a következő digitális hullám

A pénzintézetek 80%-a rendelkezik valamilyen fintech partnerséggel, közben a kockázati tőkealapok 2018-ban 30,8 milliárd dollárt öntöttek fintechekbe, míg 2011-ben ez a szám alig 1,8 milliárd dollár volt - derül ki a tanulmányból. Mindez arra utal, hogy bár egyre több pénz áramlik a fintechekbe, a legtöbb játékos előbb-utóbb partnerségre lép egy bankkal, hogy folytatni tudja a növekedést.

1. Stabil bázis, utána terjeszkedés

A tanulmány fintech kategóriába sorolja az új belépő startupokat, a technológiai fejlődésbe fektető inkumbenseket, a nagy techcégek által létrehozott pénzügyi ökoszisztémákat és a pénzügyi intézményeknek infrastruktúrákat fejlesztő szolgáltatókat is.

2. Nem hozza el a megváltást a mesterséges intelligencia

Számtalan fintechcég vezetése fogalmaz meg magában nemzetközi ambíciókat jóval azelőtt, hogy akár hivatalosan megnyitottak volna, pedig ha még a saját piacukat sem hódították meg, kifejezetten nehéz lebonyolítani egy nemzetközi terjeszkedést stabil bázis híján. A McKinsey értékelése szerint indulás után érdemes inkább a helyi, illetve régiós jogi megfelelési kihívások kezelésébe fektetni az időt, pénzt és energiát a nemzetközi terjeszkedés helyett - úgy vélik, ahogy eddig, a jövőben is elsősorban ezek a startupok lesznek sikeresek.Eddig úgy tűnik, többnyire azok a fintechcégek lettek sikeresek, amelyek a saját régiójukat kezdték el meghódítani és csak ezután kezdtek el nemzetközi hódításra törekedni. Ilyen például a Transferwise, a Revolut vagy a WorldRemit Európában, a Xoom és a Remitly az Egyesült Államokban, valamint a kínai óriáscégek, mint a Tencent vagy az Ant Financial saját hazájukban. Az EU-n belül a terjeszkedést segíti az átfogó szabályozás és az úgynevezett útlevelezés, melynek köszönhetően egy adott cégnek elég egy tagállamban megszerezni a különféle működési engedélyeket és ezután exportálni tudja szolgáltatásait, így eleinte ezeknek a cégeknek könnyebb dolga van, ha expanzión gondolkoznak, az EGT-n kívüli terjeszkedést viszont nekik is érdemes akkor megtervezni, ha az EU-ban stabil piacot alakítottak ki maguknak.

3. Egy jó üzleti modell többet ér, mint a technológia

Sokan úgy vélik, a mesterséges intelligencia hozza majd el a fintechek következő nagy ugrását, a McKinsey szakemberei viszont nincsenek ezen a véleményen. A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyelőre nagyon kevés piaci szereplőnek sikerült vállalati szinten működő AI-rendszert építenie és ezt pénzzé tennie. Például az adósságelemzéssel foglalkozó fintechek azt állítják, hogy AI segítségével elemzik a (potenciális) adósok internetes életét és ez alapján pontos képet tudnak róla, az igazság viszont az, hogy ez nem sokkal pontosabb kép, mint a már létező minősítési módszerek, legalábbis nem annyival, hogy megérje költséges és komplikált AI-rendszereket fejleszteni. A McKinsey szerint tehát az AI inkább kiegészítője lesz a már létező üzleti fundamentumoknak, nem pedig helyettesítője.

A sikeres fintechek nem feltétlen egy pénzügyi rendszereket tetőtől talpig újratervező termékkel, hanem számos, kisebb innováció gyors leszállításával és ezek sikeres digitális marketingjével futottak be. Példa erre a Transferwise, egy olyan startup, ami a jelenlegi fizetési infrastrukturákra építette fel a megoldását és agresszív marketingkampányának köszönhetően ma már a nemzetközi fizetési piac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A McKinsey elemzői szerint célszerű az ilyen sikersztorikból tanulni, hiszen egy jó üzleti modellel sokkal jobban be lehet majd futni a jövőben, mint önmagában egy találmánnyal.