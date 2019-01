Felforgatják a banki díjakat, több fontos változás is készül

A pénzügyi szolgáltatások inflációja megmutatja, mennyivel drágultak vagy váltak olcsóbbá a banki szolgáltatások, vagyis például a pénzforgalom, a számlavezetés, a kártyadíjak és az egyéb ehhez hasonló tételek. 2013-14-ben különösen nagy ugrások láthatók ebben, ugyanis ekkor vezették be, majd emelték meg a tranzakciós illetéket, majd a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételt, de általánosságban is látható, hogy a szabályozói lépések mozgatják a bankolási költségeket.A terhek áthárításának vagy lenyelésének egyik leggyakoribb módja, a banki szolgáltatások díjának emelése vagy csökkentése. 2018 ebből a szempontból a béke éve volt, a banki szolgáltatások díja mindössze 1,7 százalékkal emelkedett, vagyis kisebb volt az emelkedés mértéke, mint a KSH maginflációs mutatójáé. A szabályozók azonban idén újra alaposan felforgathatják a banki árazási struktúrákat, és a díjak mértékét is.

Tranzakciós illeték csökkentés

2019. január 1-jétől változott a pénzügyi tranzakciós illeték szabályozása: 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül az eddigi 0,3%-os pénzügyi tranzakciós illeték alól. Az állam komoly bevételt szerez ebből az adóból: az előirányzat 2018-ban 204 milliárd volt a költségvetési törvényben, míg 2019-ben 228 milliárd forintot várnak úgy is, hogy a 20 ezer alatti tranzakcióknál elengedik az illetéket. Bár a tranzakciós illetéket közvetlenül a bankoktól szedi be az állam, a tranzakciós illeték terhét a gyakorlatban az ügyfelekre terhelik a pénzintézetek.

Csomagárazás

Mint korábbi elemzésünkben is írtuk, most a bankok részéről logikus lépés lenne, hogy a tranzakciók értékével arányos 0,3 százalékos átutalási díjat - amely jórészt egyébként is a tranzakciós illetékkel egyezik meg - eltöröljék januártól (legalább a 20 ezer forint alatti tranzakciókra). Persze megtehetik, hogy nem törlik el, de a változtatás akkor éri el igazi célját (amely végső soron a készpénzforgalom elektronizálása), ha a mostani csökkentést teljes mértékben átadják az ügyfeleknek.Mivel nem ismerjük a részletes átutalási adatokat és ügyfélszokásokat, nehéz lenne megbecsülni, a lépés miatt mennyivel lehetnének olcsóbbak az átutalások, ugyanakkor 10 bank esetében megnéztük, a hirdetményekben láthatunk-e emiatt változásokat. Meglehetősen vegyes a kép, részletek itt Január 1-től a GIRO Zrt. csomagárazásra tér át az átutalásoknál: a bankok előző egy éves időszakban forgalmazott tranzakció-darabszámuk alapján fizetnek fix rendszerhasználati díjat, havi részletekben. Ez azért is fontos, mert nyár közepén indul el az azonnali átutalási rendszer, amelyre új fizetési szolgáltatások épülhetnek, például személyek közötti fizetés (mobilszámra vagy e-mail címre való utalással), vagy bolti mobilfizetés (pl. QR-kódos megoldással), vagy éppen a sárga csekket kiváltani képes fizetési kérelemmel.Ezeknél az új szolgáltatásoknál az eddig domináns tranzakció alapú árazás a rendszer használata ellen ösztönöz. Ez könnyen belátható, hiszen senki sem szeretne egy 300 forintos kávét 50-100 forintos átutalással kifizetni, vagy a hónapban még hátralévő díjmentes átutalásai számát számolgatni. A kézenfekvő megoldás szerintünk (és piaci vélemények szerint is) az lenne, hogy az átutalásokat a bankok korlátlan csomagban árazzák az ügyfeleknek (havi vagy éves díjfizetéssel).

Forrás: MNB

+1 Bankadó csökkentés

Az új szolgáltatások felpörgethetik a pénzforgalmat, de a bankok a GIRO-nak még mindig csak az előző évi forgalom után kell fizetniük, így az egy tranzakcióra jutó költségük jelentősen csökkenhet.Persze másik oldalról a bankoknak a központi infrastruktúrához való csatlakozás miatt jelentős beruházásra és plusz munkaerőre is szükségük van, kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja az árazási startégiájukat. Kíváncsian várjuk, a következő hónapokban mit mutatnak majd a KSH adatai.Ugyan nincs közvetlen kapcsolat a bankadó és a banki költségek között, de alapvetően a pénzügyi szolgáltatások díjának csökkentésének irányába mutat, hogy a korrigált mérlegfőösszegre vetített bankadó idén 0,21-ről 0,2 százalékra csökken. Ahogy azonban a bankadó legutóbbi 2016-os (0,53 százalékról 0,24 százalékra) csökkentése mutatta, nem mozgatta meg lefelé a bankolási költségeket.