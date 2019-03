Fölösleges és veszélyes a jegybanki kriptodeviza a jegybankok jegybankja szerint

Carstens a Central Bank of Irelandnak elmondta, hogy a kriptodevizákra való átállás jegybanki szinten "fundamentális változást hozna" a pénzügyi stabilitásra és a monetáris rendszerre nézve."Jelenleg a monetáris rendszer két rétegből áll - az ügyfelekkel közvetlenül érintkező bankrendszerből és a jegybankokból - mindketten együtt dolgoznak. A kriptodevizákkal viszont a betétgyűjtés és a hitelezés is a jegybankok kezébe kerülne" - mondta el Carstens.A szakember ezt a berendezkedést a szocializmusban megszokott felálláshoz hasonlította, ami szerinte "szükségtelen, ha egyszer tudunk olyan rendszert, ami jobban szolgálja az ügyfeleket."Hozzátette: nem teljesen elképzelhetetlen, hogy ha nem is cserélik le a hagyományos pénzt kriptóra teljes egészében, a jövőben kibocsátanak majd olyan digitális valutát, amelyen keresztül némi felárért cserébe közvetlenül a jegybankoknál is helyezhetnek el betétet lakossági ügyfelek. Ez lényegében csak egy kockázatkezelési eszközként szolgálna, nem helyettesítené a jelenleg használatos fizetési rendszereket."Nem sürgős, hogy a készpénzt helyettesítő digitális valutát hozzunk létre, ez a technológia még amúgy is nagyrészt nem tesztelt" - fogalmazott a BIS-vezér.Tavaly egyébként Carstens még egy Ponzi-rendszerhez hasonlította a kriptodevizákat, lufira figyelmeztetett és "parazitának" nevezte őket, amiért alternatívát kínálnak a hagyományos fizetési rendszereknek.