Fontos döntés jön az MNB-től, ami minden magyar bankkártyás fizetéseit érinti

PSD2: haladékot kaphatnak a bankok?

Homályos, de úgy néz ki, hogy a szabályozás határideje nem változik, minden marad a régiben, de a felügyeleteknek rugalmasan nemzeti hatáskörbe utalja azt, hogy mely szereplőknek milyen haladékot adnak és miben. Még idén közzétesznek egy végdátumot, ha a felügyelet alkalmazna egyfajta rugalmasságot, azt legkésőbb meddig teheti. Az MNB hamarosan dönt arról, mit is kezdhet a felügyelet Magyarországon ebben a kérdésben.

Itt vannak a kihívók

2020 márciusában elindul az azonnali fizetés, éles lesz a PSD2, egyre több fintech, bigtech jelenik meg a magyar piacon, mindez háborús helyzetet fog eredményezni a fizetési iparágban. Aki itt dolgozik, annak készülnie kell a versenyre. Mi drukkolunk a magyar bankszektornak, amennyire izgalmas volt az elmúlt 1-1,5 év, annyira izgalmas lesz a következő is

Nem indultunk el az azonnali fizetéssel abban a formában, ahogy azt terveztük, Miért? Azt láttuk egy-két hónappal az indulás előtt, hogy a Giro Zrt. el fog készülni a fejlesztéssel, ehhez csatlakozott az MNB hitelezési moduljának fejlesztése is, úgy láttuk ez is elkészül július elsejére. Folyamatosan több csatornán nyomon követtük a bankok fejlesztéséhez, a bankok többsége megszerezte a Girótól azt a tanúsítványt, amely igazolta, hogy tranzakciókat küldhetnek a rendszerbe. Ugyanakkor néhány szereplő nem készült el - darabszámra kevesebben voltak, de ügyfélszámra több ügyfél tartozott hozzájuk. meg lehetett volna hozni azt a döntést, hogy felemás módon indulunk, vagyis csak egyes bankok csatlakoztak volna az azonnali rendszerhez

a központi infrastruktúrát elindították élesben július elsején, de az ügyfeleket nem engedik be a rendszerbe,

a legnagyobb késésben lévő szereplő által is riportált késés alapján év végén lehetett volna indulni, de az év végén, decemberben a rendszerekben egyébként is zárások és egyéb teendők vannak, ezért döntöttek a márciusi indulás mellett,

a következő hónapok menetrendje most véglegesedik, augusztus 31-ig a tesztrendszerben ugyanúgy lehet tesztelni, de aki szeretne, és megvan a tanúsítványa, az már tud küldeni éles tranzakciókat a rendszerbe.

Szeptembertől mindenkinek kötelező részt venni az éles próbaüzemen is, a tesztrendszereken nagy performancia teszteket is végre lehet majd hajtani, míg az éles rendszerben funkciókat és tranzakciós típusokat lehet tesztelni. Március másodikán nyitják ki a rendszereket az ügyfeleknek is.

Mi történt az elektronikus fizetéseknél?

Drága magyar bankok?

Ahogy közeledik a PSD2-es határidő, egyre több a konkrét kérdés a bankoktól a szabályozással kapcsolatban. Már most adtak ki engedélyeket (AISP) Magyarországon, és vannak folyamatban lévők is, itthon 10-11 szereplő van regisztrálva az EBA nyilvántartásába. Március 14-ig kellett közzétenni a PSD2-es interface leírásokat, ez nagyrészt megtörtént, de nem mindig zökkenőmentes ezek megértése, nyomonkövetése. Hivatalosan szeptember 14-túl kell a hozzáférést biztosítani a PSD2-es szereplőknek.A PSD2 szabályozás szerint a dedikált API-k esetében tartalékmechanizmust kell biztosítani, de ez alól felmentést lehet kérni. Megérkeztek az első felmentési kérelmek, a napokban fogják publikálni az ajánlást, hogy mit kell tartalmaznia egy ilyen kérelemnek. Ha valaki rossz API-t fejleszt, ne kelljen hónapokig várni, amíg javítják. Az érzékeny fizetési adatok védelme kapcsán az MNB azt mondja, hogy azokat az adatokat kell átadni, amelyek feltétlenül szükségesek a tranzakció elvégzéséhez.Az EBA a napokban kiadott, az erős ügyfélhitelesítésre vonatkozó véleménye kicsit megkavarta a dolgokat, ezt még az MNB-nek is elemeznie kell.Az ügy előzményiről itt írtunk:Az MNB is részt vett az EBA által kiadott vélemény kialakításában, sőt, 4 hónapja az MNB is kezdeményezte a párbeszédet erről az EBA-nál. Első körben az EBA elutasító volt a kérdésben, de miután több tagállam is jelezte, hogy náluk is jeleztek problémákat a szolgáltatók az erős ügyfélhitelesítés szabályaival kapcsolatban, mégis megengedőbb lett az EBA.A magyar piacra megérkeztek a kihívók, trónkövetelők, egyre aktívabbak a fintechek és bigtechek. A magyar hagyományos szereplők elsősorban mobiltárcákkal jelentek meg, akik érkeznek, inkább elektronikus-pénz megoldásokkal jönnek. Több olyan szereplő is itt van már, a következő időszaknak ők fontos szereplői lesznek a piacon.- fejtette ki Bartha Lajos.mondta el Bartha Lajos, az MNB Pénzforgalmi Infrastruktúrák igazgatóságának ügyvezető igazgatója.Három forrásból gyűjtöttek információkat: Giro-tesztek, banki riportok és a lemaradóknál magas szintű bilaterális megbeszélések voltak. Ezeken a bankok vállalták, hogy mikorra tudják felkészíteni a rendszereket. A jövő év márciusi határidő egy politikai döntés is, de a határidő az MNB szerint tartható lesz. Nem az volt a helyzet, hogy a bankok nem akarták tartani a bevezetési dátumot, hanem nagyon komplex a rendszer-infrastruktúrájuk, és rendkívül sok volt a feladat.Egy felemás döntés született a korábbi elképzelésekhez képest:Egy fedezeti hitelezési modult vezettek be az azonnali fizetés miatt az MNB-nél, ha fedezeti problémával szembesülnének a bankok, itt hitelt kaphatnak, ez szinte 100 százalékosan biztosítja, hogy likviditási probléma ne tudjon előfordulni az azonnali rendszerben.Az azonnali fizetés infrastruktúrájára épülő szolgáltatások jelentik majd a sikert, vagyis nem csupán a rendszer elindulása, hanem a készpénzes fizetések arányának a csökkenése a cél. A nem banki szereplők is csatlakozhatnak a rendszerre fizetési megoldást, a munkacsoportokban, melyek az újfajta szolgáltatásokat fejlesztik, ilyen nem banki szereplők is részt vesznek. Rövid időn belül a QR-kód szabványról és a fizetési kérelemről jelenik meg majd egy szabálykönyv, amelyet a munkacsoportok hoztak létre.A hazai pénzforgalom hatékonysága tovább nőtt, egyre jobban közelíti az EU-s átlagot. Hat év alatt 2018 évégére duplázódott elektronikus tranzakciók száma, a fő húzóerőt a kártyás fizetések jelentették. Évente kártyánként 84 tranzakciót hajtunk végre, és havonta 2,5 átutalást bonyolítottunk. Az elmúlt években végrehajtott kormányzati törekvések miatt is nőtt a POS-terminálok száma a boltokban, főleg a kiskereskedők körében, a használatban lévő készülékek száma megközelítette a 145 ezret. Az érintéses terminálok arány a 86 százalékot közelítette meg.A hazai kártyás fizetési rendszer nemzetközi összehasonlításban továbbra is rendkívül biztonságos, Magyarország arányaiban és a tranzakciók számát tekintve is élen jár ebben. A csalások mindössze 8 százalékát viselték összességében az ügyfelek, a többit a bankok és az elfogadók vállalták fel.Tavaly 11 intézményt vizsgált az MNB, 106 millió forintnyi bírságot szabtak ki. Ilyenkor sok adatot elkérnek, heteket töltenek a helyszínen, és ha valahol nem felelnek meg a szabályoknak, akkor a helyszínen próbálják ezt tisztázni. Szeptemberben véglegesen hatályba lép a PSD2 összes szabálya, emiatt elkezdik ezeket ellenőrizni. Az erős ügyfélhitelesítés szabályainak betartását is ellenőrzik majd.Szintén egy ideje vizsgálják az incidenseket a pénzforgalmi szolgáltatóknál, milyen rendszerek milyen időre esnek ki, hány ügyfelet érintenek stb. Az elmúlt évben 30 hitelintézet 506 esetet jelentett, a hibák leginkább a benyújtási csatornáknál merülnek fel (mobilbank, netbank, vállalati terminálok). A hibákat kb. 16 óra alatt lehet átlagosan elhárítani. Ha a bankkártya rendszer hal le, ott ez soknak számít, de vannak olyan rendszerhibák, amelyeket az ügyfelek kevésbé éreznek.Az átutalási fizetési infrastruktúrának (Viber, InterGiro) a forgalma napi 6 ezer milliárd forint körül alakult 2018-ban, a GDP kb. 41-szer fordult meg a rendszerben. Nagy-Britanniában ez a szám 120, vagyis 3 naponta megfordul ott a GDP az elektronikus rendszerekben, ugyanakkor a magyar 41-es szám a középmezőnybe tartozik.Drága, és struktúrájában is rossz a pénzforgalmi árazás Magyarországon, ezért változásokra lesz szükség ebben is. A csomagárazás tudná igazán támogatni az elektronikus fizetés terjedését, és az MNB megfogalmazta azt az elvárását is, hogy csökkenteni kell a pénzforgalom díjait. A tranzakciós illeték ellenére azt mondja az MNB, hogy a bankoknak érdemes lenne a tranzakciós díjakat eltörölni, csomagban árazni, mivel egyre több olyan nemzetközi szereplő is megjelenik a piacon, amely nagyon olcsón vagy ingyen adja a tranzakciós díjakat.