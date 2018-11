Gerendai és szigetes társai világraszóló magyar sikersztoriba szállnak be

A Dorsum is részt vesz november 15-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció és részletes program itt! ÁTTEKINTÉS

Teljesen outsiderként jöttem ebbe a világba, és ha nincs Robi (Kő Róbert), valószínűleg eszembe sem jut, hogy ezen a területen fektessek be. Ennek az előzménye, hogy lassan két éve értékesítettük a Sziget szervező cég 70%-os tulajdonrészét, amiért kaptunk egy jelentősebb vételárat. Ennek a helyét eddig is kerestem, nézegettem, hogy hova érdemes befektetni, és most megtaláltam. Fontos leszögezni, hogy bár most befektetőként csak velem beszélsz, de nem egyedül szálltam be a Dorsumba, hanem négyen közösen léptünk egy új cégen keresztül. A Szigetes tulajdonostársakkal együtt fektettünk be a cégbe (vagyis Fülöp Zoltán, Lobenwein Norbert és Takács Gábor is részesedést vett a Dorsumban - a szerk.) és kerültünk többségi tulajdonba. Abban maradtunk, hogy egymásnak is hozunk ötleteket, ha valaki lát egy jó befektetési lehetőséget, azt megosztjuk egymással. Miután felmerült a Dorsum, mondtam Robinak, hogy futok egy kört a többieknél, mit szólnak hozzá, van-e kedvük részt venni ebben az akvizícióban.A kezdetektől Siklósi Zoliék segítettek minket a folyamatban az Invescom nevű cégükkel, így elég gyorsan tudtunk haladni a cég átvilágításában és az üzleti környezet megismerésében. Pár hónap után mindannyian azt mondtuk, hogy tetszik nekünk ez a cég, látunk benne üzleti fantáziát. Bár egyikünknek sincs szaktudása a területen, talán lesz hozzáadott értékünk a pénzen kívül is, például lehetnek jó ötleteink, a céget vezérigazgatóként viszont továbbra is Robi irányítja. Én kifejezetten hiszek abban, hogy ha valaki kívülről jön egy új szektorba, akkor outsiderként lehetnek olyan meglátásai, amelyeken érdemes azoknak is elgondolkodni, akik már régóta űzik az ipart, mivel a szakértelem hajlamos együtt járni egyfajta csőlátással is. A hatékonyság keresése sokszor a nyitott látásmód rovására megy, ezért még a legprofibb szervezetekbe is néha jól jön egy kívülről jövő, friss gondolat.Nagyjából 12 éve, és ennyi éve vagyunk üzlettársak is, ugyanis mi annak kapcsán ismerkedtünk meg, hogy befektetőként beszálltam a Ráday utcai Costesbe. Robi már benne volt az akkori étterem tulajdonosi körében, melléjük érkeztem én. Aztán együtt építettük fel a mostani brandet, és közösen nyitottuk meg 8 évvel később a második éttermünket, a Costes Downtownt is.

Mi Robitól vettük meg az üzletrészünket, mivel előtte Ő lehívta a régóta meglévő opcióját egy korábbi befektetőtől. Ezt a céget mindig is Robi és a csapata vezette, csak a kezdetekben még voltak ebben partnerei. Én ezzel a befektetéssel egy eléggé atipikus dolgot teszek a korábbi stratégiámhoz képest. Eddig nagyon tudatosan saját projekteket építettem, vagyis a saját ötleteimet próbáltam megvalósítani, általában olyan területeken, ahol azt gondoltam, hogy van valami létező hiány, amit én be tudok tölteni. Ez egy nagyon más sztori, aminek két oka van: egyrészt most van annyi pénzem, hogy gondolkodhatok azon, hogy ilyen módon is befektessek, másrészt itt Robiba és az ő történetébe fektettünk és nem egyszerűen részvényeket vásároltunk. A hozamot és a befektetés biztonságát tekintve persze vannak elvárásaink, de az számomra továbbra is alapvetően érzelmi döntés, hogy nem egy vagyonkezelőre bízom a pénzem, hanem Robira. Persze a személyes ismeretség nem lenne elég, de ha az ember látja, hogy részese lehet egy már most is sikeres magyar sztorinak, ami ráadásul nemzetközi relevanciával bír, és benne van a lehetőség, hogy még nagyobbat durranjon, abba szívesen teszi a pénzét. Ráadásul úgy, hogy az innovációk csak új lehetőséget kínálnak, de a hozamot nem kell miattuk kockáztatni, mert ott van a több, mint 20 éve működő core biznisz, ami a stabilitást biztosítja.Fontos mind a kettőre stratégiát is megfogalmazni. Nem priorizálhatjuk a nemzetközi terjeszkedést. Fontos feladat volt az elmúlt években, hogy hogyan tudunk úgy építkezni, hogy megőrizzük, sőt, erősítjük a meglévő bizniszünket.Új tulajdonostársként biztos nem akarunk majd beleszólni a cég vezetésébe vagy a napi ügymenetbe, mert nem értünk hozzá, mégis tudunk olyan vállalkozói referenciákat és nemzetközi kapcsolatokat hozni az előéletünkből, aminek lehet hozzáadott értéke. Fontosnak gondolom, hogy a meglévő vezetőknek sem kell tartaniuk tőlünk, nem akarunk semmit alapjaiban megváltoztatni. Átérezzük a helyzetüket, hiszen mi is hasonló cipőben jártunk nemrég a Szigetnél, amikor többségi tulajdont értékesítettünk. Nekem pl. az egyik fő feltételem a Sziget eladás kapcsán az volt, hogy a menedzsmentjogokat megtarthassuk. Így tudtam garantálni, hogy a befektető ne veszélyeztesse azt a stratégiát, gondolkodást, ami mentén 25 évig építkeztünk. És abban is egyetértünk, hogy nem rövid távú exitre játszunk, hanem stabil működésre és erősödő, terjeszkedő cégre vágyunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy ponton nem lehet majd elgondolkodni az exiten vagy befektetők bevonásán, de most még bőven van ebben a cégben szufla, hogy csak a saját erőforrásokra építve is képes legyen növekedni.Nem beszéltünk erről. Most az elsődleges cél, hogy a cégnek legyen stabil a tulajdonosi háttere, biztosítva legyen a fejlődés feltételrendszere és persze meglegyen a befektetés hozama. Jelenleg nincs más szereplőre szükség. A Szigetnél is megéltünk ilyen időszakot, az elmúlt tizenegynéhány évben nem volt olyan év, hogy ne kopogott volna be hozzánk valami ajánlattal egy-egy befektető, de minden alkalommal elmondtuk, hogy köszi most nem keresünk partnert. Aztán eljött egy olyan pont, amikor azt éreztük, hogy most már tudna egy tőkeerős, komoly nemzetközi cég annyit hozzáadni, amiért érdemes ezen elgondolkodni. A Dorsum is lehet, hogy el fog jutni ebbe a fázisba.A Dorsum, mint banki szoftverszállító, kategóriájában egy nagyon látványos növekedést produkáló cég, és ebben az évben elérheti az 5 milliárd forintos árbevételt. Lényeges a növekedési ütem is, amit a Dorsum leírt az elmúlt három évben. Évről évre két számjegyű növekedést tudunk elérni árbevételben, profitban, és folyamatosan nő az ügyfélszám is, így új piacok felé is tudunk nyitni.

A növekedésnek az elmúlt 4-5 évben két fő vonulata van. Egyrészt új technológiák irányába nyitottunk. A meglévő ügyfeleknek, akiknek korábban főleg back office megoldásokat szállítottunk, egyre inkább új modulokat, új megoldásokat fejlesztettünk tradingben, vagyonkezelésben, letétkezelésben. Másrészt nemzetközi terjeszkedésbe kezdtünk elsősorban wealth management (vagyonkezelés) területen. Az elmúlt 2-3 évünk arról szólt, hogy felépítettünk egy új nemzetközi üzletágat, amelynek hatására már tavaly 10 ügyfelet sikerült akvirálnunk.Ez egy nagyon komoly lépés volt, ezt visszük tovább és ebben a folyamatban kerestem befektetőt és társat, hogy ki az, aki mellém tud állni ebben a fejlesztésben. Fejlődni úgy, hogy megtartjuk a korábbi hídfőállásokat és azt a 80 ügyfelet maximális kiszolgálás mellett, akinek dolgozunk már a régióban. Ezzel egy időben, hogyan tudunk továbbmenni az új termékcsaláddal új piacok felé, befektetve termékbe, innovációba, üzletfejlesztésbe, marketingbe, és ami még mindehhez szükséges.Magyarországon folyik a fejlesztés nagy része - Budapesten és Miskolcon, de Bukarestben és Erdélyben is van fejlesztőközpontunk, valamint irodánk Szófiában. Magyarország, Románia és Bulgária mellett referenciáink és ügyfeleink vannak még Ausztriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Horvátországban és Szlovéniában is. Ami aránylag friss, a Közel-Keleten, az Egyesült Arab Emirátusokban alapítottunk egy helyi free zone vállalatot, és azon keresztül működünk, így egyre több helyre kerül az ajánlatunk. Az ingatlanfejlesztésben a Damac az egyik legnagyobb szereplő a régióban, a FinovateEurope 2017 Best of Show díjat nyert chatbot alkalmazásunkat használják arra, hogy az ingatlanértékesítésüket és a hálózatukat erősítsék. Ezek mellett egyre több megkeresést kaptunk a Benelux államokból, Finnországból, Norvégiából is.

Egyrészt helyi embereket alkalmazunk, ezzel más gondolkodásmódot is kapunk, ami sokat hozzá tud tenni a mi közös kultúránkhoz is. Másrészt bár ma igazán nagy problémánk nincs a munkaerőforrással, ha több HR-piacon vagyunk jelen, az egy szélesebb lefedettséget, több lehetőséget, nagyobb mozgásteret jelent. Illetve jó a kapcsolatunk a regionális bankcsoportokkal is, amelyek több országban jelen vannak, ezért érdemes ott lennünk nekünk is.Amikor egy nagyobb fejlesztési hullám miatt egy évben több kollégát kell felvenni, van hova nyúlni. A Dorsumnak nagyon bevált a gyakornoki rendszere, ami már több mint 10 éve működik. Minden évben jönnek hozzánk tanulók egyetemekről. Ma a Dorsumnál dolgozók több mint 50 százaléka a saját gyakornoki rendszerünkön keresztül érkezett és összesen közel 250 alkalmazottunk van, ezen felül Romániában és Bulgáriában kb. 30 fő. A munkatársak Dorsumnál eltöltött ideje átlagosan több, mint 10 év annak ellenére, hogy minden évben jönnek újoncok szép számmal.

A Dorsum előbb ismerte fel ezt a problémát, mint ahogy ez kulminált és ez komoly versenyelőny. Ma kevés fontosabb szempont van egy befektető számára, mint azt vizsgálni, hogy a kiszemelt céget mennyire sújthatja az egyre általánosabb munkaerő-probléma. Persze legalább ennyire fontos, hogy meg is tartsuk azokat az embereket, akiket megszereztünk, ehhez pedig az kell, hogy lássák a perspektívát, a cég fejlődését, az új irányokat. Tapasztalatom szerint a dolgozók számára azon túl, hogy jól meg vannak fizetve, nagyon fontos, hogy mit és milyen körülmények között csinálnak, mennyi sikerélményük van, mennyire látják, hogy olyan terméket állítanak elő, amire világszinten is komoly kereslet van.

Sokan keresnek bennünket ilyen típusú ötlettel, vagy csináljuk együtt, valamelyik témában váljunk szolgáltatóvá. Én egyelőre tisztábbnak látom, hogy a B2B-ben maradunk, és nem leszünk versenytársai a saját ügyfeleinknek. Én ezt kockázatosabbnak érzem. Ha már arról beszélünk, hogy valamiféle szolgáltatóvá kellene válni, akkor ezt inkább B2B-ben tudom elképzelni. Amellett, hogy egyenként szolgáltatunk 80-90 ügyfélnek, platformszolgáltatóvá lehet válni, ahova az intézmények be tudnak csatlakozni. Erre már vannak modellek, például amikor komplett back office-t ad egy szolgáltató, ebben van jövő.Ma már azáltal, hogy több lábon áll igen, de a Costesnél pontosan láttuk az első pillanattól, hogy ez inkább szerelemgyerek, mint üzleti vállalkozás. A minőségi vendéglátásnak - főleg 10 évvel ezelőtt - még a keresleti oldala sem volt meg Budapesten, és persze a megfelelő körülményei sem. Sem megfelelően képzett szakemberek, sem kiemelkedő minőségű alapanyagok nem voltak elérhetőek, ezért úttörő dolognak számított, amikor eldöntöttük, hogy kompromisszummentes gasztronómiai programot akarunk végrehajtani. Ehhez tulajdonosként is olyan emberekre volt szükség, akik elfogadják, hogy ez olyan vállalkozás lesz, amire büszkék lehetünk szakmailag, de üzletileg valószínűleg nem lesz sikertörténet.Gerendai Károly: A befektetés csak a Costes alapmodellből soha nem tudna megtérülni. De ez nem ért minket váratlanul, mert sosem gondoltuk, hogy ez önmagában jó üzlet lesz. Ami váratlanul ért minket, hogy amikor elértük a Michelin-csillagos szintet, a szakmai elismeréseket, akkor sem tudott jövedelmezővé válni az alapmodell. Ezért találtunk ki mellé új projekteket, ezért nyitottuk például a Costes Downtownt. Itt a cél már az volt, hogy a saját bőrünkön megtanult hibákat kiküszöbölve próbáljunk egy olyan helyet üzemeltetni, aminek már van realitása üzletileg is úgy, hogy közben továbbra sem kell kompromisszumokat kötni a minőségben.Azon nincs mit csodálkozni, hogy üzletileg nem működik, ha 25 ember dolgozik azon, hogy maximum 36 embert kiszolgáljon, ugyanis ennyien tudnak asztalhoz ülni a Ráday utcai Costesben. Ahhoz olyan árakat kellene szabni, amit a hazai piac már nem hajlandó elfogadni. A másik probléma, hogy heti öt napot vagyunk nyitva, csak vacsorára, mert ilyen minőségben ezt csak úgy tudjuk megoldani, ha nincs váltócsapat, hanem mindig ugyanazok az emberek végzik el ugyanazokat a részfeladatokat. Öt napnál többet nem tudod őket dolgoztatni, így is délelőtt 10 órára járnak be, mert onnantól előkészülnek arra, hogy este fél 7-kor megjön majd az első vendég.

Mindezeket végiggondolva a Costes Downtownnal már egy olyan helyet működtetünk, amelyik hét napot van nyitva, reggeli, ebéd, vacsorára. Persze kevésbé szofisztikált módon elkészített ételekkel. Ez két különböző stílusú étterem, bár mind a kettő nagyon magas színvonalú és Michelin-csillagos, de két különböző iskola a gasztronómián belül. Az egyik egy tipikus fine dining hely, a másik egy bisztró és fine dining közötti, sokkal lazább, inkább a hétköznapokban is emészthető kategória. Az új éttermet 2015 áprilisában nyitottuk, és itt már rögtön a nyitás után pár hónappal megkaptuk a csillagot. Ez azt mutatja, hogy sok mindent sikerült közben know-how-ként hasznosítanunkElőször fel kellett építeni magát a Costes brandet, ami mára egy minőségi védjeggyé vált, innentől lehetett abban gondolkodni, hogy hogyan lehet beach klubot nyitni a Lupán, vagy a fesztiválokon a VIP-ben Costes-kitelepülést szervezni. Ezek más modell szerint működő leágazások, de tovább erősítik a Costes brandet. Az igazán izgalmas része most következik! Kaptunk egy megkeresést Kínából, hogy ott nyissunk egy éttermet. Kifejezetten azzal kerestek meg minket, hogy egy presztízsberuházás részeként azt szeretnék, hogy a világ legjobb éttermei egy helyen megjelenjenek. Jelenleg úgy néz ki, hogy a mi vagyunk az egyik, aki új éttermet nyithat a beruházáshoz kapcsoltan.A helyszín egy gigantikus ingatlanfejlesztési és turisztikai projekt, mint Dubaiban a mesterséges pálmasziget, csak ez még nagyobb. Az a neve, hogy Ocean Flower, Hainan szigete mellett lesz közvetlenül, három híddal kötötték össze a szigetet a szárazfölddel. Hainan Kína legdélebbi pontja, ahol már egész évben nyár van. Nemrég voltam kint, és elképesztő volt a saját szememmel látni, hogy amikor elkészül a teljes projekt, csak a szálláskapacitás, ebbe beleértve a szállodákat, apartmanokat, villákat stb., összesen 320 ezer fős lesz. Emellé épül még 120 ezer főre szállás a szárazföldi részen a dolgozóknak. Egy komplett várost építenek kórházzal, iskolával stb. Ennek mi egy icipici része leszünk csak, de egy érdekes kísérlet számunkra arra, hogy meg lehet-e valósítani külföldön is azt, amit itthon a Costes jelent.