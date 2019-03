Gyilkos járványokat állít meg a bitcoin technológiájával egy magyar cég

Vége az élelmiszeripari trükközésnek?

Éventemiatt, ennek részben oka, hogy ha egy betegség felüti a fejét például egy állatfarmon, több hét, mire a termelőtől származó áru lekerül a polcokról. Például csak az Egyesült Államokban évente egymillió embert diagnosztizálnak szalmonellával,. Néha még az is közrejátszik, hogy az élelmiszer-ellátmányi lánc szereplői egyes esetekben átdátumozzák a termékeik feldolgozási dátumát azért, hogy az árut frissnek tüntessék fel.Ugyan mindezek nem új fejlemények, az élelmiszer biztonság az utóbbi néhány évben került reflektorfénybe. Egyrészt az új (pl. DNS alapú)korábban, másrészt a gyors megosztást lehetővé tevő platformoknak (Facebook, Twitter) köszönhetőenezek a hírek. Mindez növekvő vásárlói nyomást helyez az élelmiszeripari cégekre.Több szolgáltató is a bitcoin "motorjához," a blockchainhez vagy blokklánchoz nyúlt, hogy az értékláncot ellenőrizhetőbbé tegye, ezek közül két nagyobb rendszer működik is élőben,. A kettő közt a különbség az, hogy az IBM csak egy platformot fejlesztett, miközben a Te-Food egyedi azonosítókkal, ügyféloldali alkalmazásokkal is megtoldotta a rendszert. Lényegében úgy működik a megoldás, hogy különféle,például QR-kódok, RfID-jeladók, vonalkódok segítségével nyilvántartásba vesznek egy élelmiszert (lehet ez húsipari és növényi termék is) az előállító gazdaságban, majd minden egyes szakaszban, amíg a polcokig eljut (feldolgozás, szállítás, csomagolás, értékesítés, stb.) frissítik a termékek státuszát és azt, hogy milyen folyamatoknak vetik őket alá. A szereplők a termékek útjáta blockchain által biztosított decentralizált rendszeren keresztül.

A kép illusztráció. Forrás: Shutterstock

A Te-Food rendszerének működését Vén Márton, a vállalat marketingigazgatója egy példán keresztül is kifejtette a Portfolio-nak:



"A disznókra QR-kódos vagy RFID (rádió frekvencia) alapú azonosítókat helyeznek, ami alapján nyilvántartják a súlynövekedést, etetéseket, oltásokat, antibiotikumokat, állatorvosi vizsgálat eredményeket, betegségeket, stb. aztán teherautóra teszik őket, és elküldik a vágóhídra, majd onnan a féldisznókat a húsfeldolgozóba, ahol részben csomagolásra kerülnek és onnan a boltokba, részben pedig viszik a nagyker piacra, majd onnan a piacokra. A teljes út rögzítésre kerül a rendszerben (hol, mikor vágták, stb.), beleértve a véletlenszerű labor tesztek eredményét is. A sor végén pedig a vásárlók a boltban leolvashatnak egy QR-kódot a frissárun, és láthatják a teljes történetét konkrétan annak a termék példánynak, amit a kezükben tartanak."

Miért pont blockchain?

Mi az a blockchain? A blockchain (magyarul blokklánc) egy megosztott nyilvántartási könyv, lényegében egy tranzakciókat tartalmazó decentralizált adatbázis, amely több száz, több ezer számítógépen van nyilvántartva. Az adatok blokkokra vannak tagolva, melyet egyedi azonosítóval; egy időbélyeggel és digitális aláírással is ellátnak. Az újabb blokkok úgy jönnek létre, hogy egy megelőző blokkhoz kriptografikus eljárással egy újabb blokkot kapcsolnak, melyet a rendszerben lévő többi szereplő hitelesít. A hitelesítés után a láncban résztvevők adatbázisai megmásíthatatlan és visszavonhatatlan módon frissülnek.

Miért nem használja ezt mindenki?

A rendszer működéséről videó is készült:A Te-Food rendszere évekig egy centralizált adatbázison működött, de az élelmiszeripar résztvevői közt olyan mértékű a bizalmatlanság, hogy, hogy a nagyobb vállalatok frissnek tudják feltüntetni az árujukat, például a dátumok megváltoztatásával. A, ha egyszer a rendszerbe ezek feltöltésre kerültek, csak kiegészíthetők újabb adatokkal. Így igazolható, hogy a rendszerben tárolt élelmiszer információk nem lettek megváltoztatva.A blokklánc előnye az élelmiszeriparban, hogyVén Márton elmondta, hogy bár ők sosem manipulálták a rendszert,, aminek részben következménye, hogy nem terjedt még el világszerte a blockchain-alapú élelmiszer-nyilvántartás.A másik aggály a: bár hosszú távon a blockchain alapú nyomonkövetésnek számos előnye van, a kezdeti beruházás miatt a cégek óvatosak. Sok esetben a nyomon követett termékek prémium árazása lehet a gyors megoldás. Európában van, ahol 8-10%-kal, a Távol-Keleten akár 50-80%-kal drágábban árusítják a nyomon követett termékeket a garantált eredetiség és minőség ellentételezéseként.Míg az IBM Food Trust csak bontogatja a szárnyait, a magyar hátterű Te-Food már most 6000 céggel dolgozik együtt, 400 ezer tranzakciót bonyolítanak le naponta és 34 millió embert szolgálnak ki élelmiszer információkkal. Egyelőre disznó, csirke, tojás, marha és zöldség-gyümölcs (durian, mangó, padlizsán, répa, paradicsom) láncokra kínálnak megoldást, de folyik a hal, rák, szántóföldi növény, illetve bor nyomonkövetési folyamatok kidolgozása is.

A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

A Te-Food rendszerének fejlesztése egyébként teljes mértékben Magyarországon történik.

A Te-Food blockchain alapú nyomonkövetési rendszere 2016 óta üzemel élesben, elsőként Vietnamban használták, ahol a mai napig is működik. Tavaly a franciaországi központú Auchan szupermarket lánc döntött úgy, hogy öt országban bevezeti a Te-Food rendszerét. Emellett a cég jelenleg az Egyesült Államokban és Angliában terjeszkedik; míg az előbbi piacon wyomingi marhákat, utóbb a muszlim közösségek által megkövetelt halal vágást ellenőrző rendszert üzemeltetnek, amely 120 ezer csirkét követ nyomon.Az IBM megoldása inkább nyugati vállalatok körében népszerű, például az amerikai Walmart is bevezette