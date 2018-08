Haldoklik a bitcoin, de a lelkét adó csúcstechnológiáért megőrülnek

A blockchainről is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

HSBC

Fotó: Shutterstock

Mi az a blockchain? A blockchain (magyarul blokklánc) egy megosztott nyilvántartási könyv, lényegében egy tranzakciókat tartalmazó decentralizált adatbázis, amely több száz, több ezer számítógépen van nyilvántartva. Az adatok blokkokra vannak tagolva, melyet egyedi azonosítóval; egy időbélyeggel és digitális aláírással is ellátnak. Az újabb blokkok úgy jönnek létre, hogy egy megelőző blokkhoz kriptografikus eljárással egy újabb blokkot kapcsolnak, melyet a rendszerben lévő többi szereplő hitelesít. A hitelesítés után a láncban résztvevők adatbázisai megmásíthatatlan és visszavonhatatlan módon frissülnek.

ZhongAn

A brit / hongkongi HSBC volt az első olyan pénzintézet, amely sikeresen használt blockchaintechnológiát egy kereskedésfinanszírozási ügylet lebonyolításához, idén májusban számoltak be az első tranzakció teljesüléséről. A pénzintézet egy akkreditívet (fizetési ígéretet) adott ki a Cargill nevű amerikai mezőgazdasági vállalatnak, melyet a holland ING-hez juttattak el - ezzel a levéllel szavatolják a pénzintézetek, hogy a fizetés meg fog történni, ha bizonyos feltételek adottak lesznek. A tranzakció alapját egy szójababszállítmány képezte, melyet Argentínából Malajziába szállítottak el.Hagyományosan az ilyen folyamatok rengeteg idővel és macerás adminisztrációval járnak, a blockchaintechnológiának köszönhetően viszont egyszerre több számítógépen lehet tárolni az adatokat és ennek a nyilvános, megosztott főkönyvnek köszönhetően a tranzakció résztvevői gyorsabban férhetnek hozzá az adatokhoz. A technológia segítségével egy átlagosan 10 napot igénybe vevő ügyletet sikerült 24 órára rövidíteni.A tranzakcióban az R3 nevű, több bank által támogatott startup rendszerét használták, a Cordát.

Fotó: Shutterstock

Agricultural Bank of China

A kínai ZhongAn online biztosító az Ediams gyémánkereskedővel közösen idén indította el a Diamsledger nevű blockchain-alapú drágakő-nyilvántartási rendszerét. A Diamsledger célja, hogy ellenőrizhetőbbé és átláthatóbbá tegye a drágakőpiacot azzal, hogy az értéklánc elejétől a végéig követhetővé teszik egyes termékek útját. Vagyis ha egy kereskedő el akar adni egy gyémántot, csak feltölti az adatait és az eredetiséget igazoló dokumentumokat a rendszerbe, a termék útja pedig valós időben ellenőrizhető lesz, ahogy végigmegy logisztikai cégeken, hatóságokon egészen az ügyfélig. Az utat ráadásul nemcsak az eladó és az ügyfél, hanem ha engedélyt adnak rá, a hatóságok és logisztikai cégek is végig tudják követni, akik közben a gyémántok eredetiségét igazoló dokumentumokat és más fontos adatokat is letölthetnek a rendszerből.A Diamsledgerre eddig 760 ezer gyémánt adatait töltötték fel, hamarosan más drágakövekkel is kipróbálják majd. A rendszer mögött álló technológiát egyébként a ZhongAn az élelmiszerpiacon is használta már.

Fotó: Shutterstock

we.trade

A négy nagy kínai állami bank egyike, az Agricultural Bank of China júliusban jelentette be, hogy sikeresen kihelyezett egy 300 ezer dolláros hitelt egy olyan adósnak, aki földtulajdonát zálogosította el. A folyamatban a pénzintézet egy blockchainrendszert használt ahhoz, hogy a földterület adatait ellenőrizze. A megosztott főkönyvi technológiának köszönhetően a földhivatal fel tudja tölteni a föld adatait a rendszerbe, beleértve a tulajdonviszony bizonyításához használatos dokumentumokat, illetve egyes pénzintézetek közölni tudják a tranzakcióban résztvevőkkel, hogy használták-e már korábban a földterületet zálogként egy másik hitel igénylésekor. A blockchainnek köszönhetően nemcsak átláthatóbbá vált a hiteligénylés, hanem kiiktattak egy csomó papírmunkát is, melynek köszönhetően gyorsabbá és olcsóbbá vált az ügyintézés, ráadásul a duplikáció is megszűnt.Az Agricultural Bank of China a sikeres teszt után széles körben is használni akarja a blockchainrendszerét, főleg ahhoz, hogy a szegényebb vidéki területeken kisvállalkozásokat tudjanak hitelezni. Érdemes megjegyezni, hogy egyébként a 26 tőzsdei bank közül Kínában 12 foglalkozik valamilyen blockchaintechnológia fejlesztésével.

Fotó: Shutterstock

Commonwealth Bank of Australia

A we.trade nyolc európai bank közös blockchainplatformja; az UniCredit, a Deutsche Bank, az HSBC, a KBC, a Natixis, a Rabobank és a Société Générale állnak mögötte. Lényegében egy okosszerződésről van szó, amely nemzetközi kereskedelmi tranzakciók teljesítésében nyújt segítséget.A technológia összeköti a nemzetközi kereskedelmi ügyletek minden egyes szereplőjét egy rendszerben, vagyis az eladókat, vevőket, szállítókat és a finanszírozó bankokat. Jelenleg ez úgy működik, hogy a partnerek egymástól függetlenül általában bilaterális szerződéseken keresztül intézik az ügyleteket úgy, hogy nincs rálátásuk az egész folyamatra. Ezen változtatnának a bankok azzal, hogy egy biztonságos platformot hoznak létre az értéklánc minden szereplőjének, ahol a számlákat, megrendeléseket intézhetik a kkv-k, a kifizetések pedig automatikusan történnek akkor, ha az áru megérkezik.

Fotó: Shutterstock

Etherisc / AXA

Az egyik legnagyobb ausztrál bank, a Commonwealth Bank of Australia nagyobb volumenű, nemzetközi kereskedelmi tranzakciókhoz és fuvarokhoz fejlesztett egy blockchainrendszert, melyet az ethereumra épített fel, sikeresen tesztelték is egy 16,8 tonnás mandulaszállítmányon, melyet Ausztráliából Németországba szállítottak. A tesztben részt vett többek közt a melbourne-i kikötő és több logisztikai cég is, vagyis lényegében mindenki, aki kellett a fuvar sikeres lebonyolításához.A blockchain-rendszert arra használták, hogy a szállítmánnyal kapcsolatos fontosabb információkat valós időben, egyszerre nyomon tudják követni a szereplők, például a konténerek adatait, a fuvarleveleket és a kapcsolódó pénzügyi megállapodásokat.Alapvetően az ehhez hasonló nagyobb nemzetközi fuvaroknál a fuvaradatok és kapcsolódó dokumentumok hetekkel azután érkeznek meg az illetékesekhez, hogy a rendelés megérkezett, így a felmerült anomáliákat is utólag lehet csak rendezni, több hetes fennakarásokat és utómunkálatokat okozva ezzel. A blockchain egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a nemzetközi kereskedelmet, mivel az ellátmánylánc összes szereplője valós időben nyomon tudja követni a szállítmány állapotát és reagálni is tud, ha valami probléma adódik.

Fotó: Shutterstock

Mi jön még?

Az Etherisc egy német alapítású, svájci székhelyű decentralizált biztosításokkal foglalkozó vállalat, ők dobták piacra az első olyan, ethereumon alapuló biztosítást, amely érzékeli, ha a biztosított lekéste a repülőgépét és automatikusan fizet, anélkül, hogy az ügyfélnek akár a kisujját kelljen mozgatnia.Pletykák szerint az Etherisc ötletét koppintotta az AXA Fizzy nevű termékével, ami szintén repülők késésére nyújt biztosítási fedezetet. A szolgáltatásra legkésőbb 15 nappal a repülő indulása előtt lehet regisztrálni, majd az adatok megadása és a biztosítási díj befizetése után automatikusan megtörténik a fizetés, ha a repülőgép több mint két órát késik.

Fotó: Shutterstock

A blockchain alapú kötvények évek óta foglalkoztatják a pénzügyi szektor fantáziáját, először a UBS kezdett el rajtuk kísérletezni. Ezek lényegében olyan okosszerződések, melyek egy kötvény teljes életciklusát le tudják vezetni, a kibocsájtástól a kamatfizetésen keresztül egészen a lejáratig. A Világbank a Commonwealth Bank of Australiával közösen hamarosan ki is bocsájtja az első ilyen pénzügyi instrumentumot, a bond-i névre keresztelt, ausztrál dollárban denominált kötvényt.

Először az ausztrál tőzsde, az ASX kezdett el dolgozni azon, hogy elszámolási rendszerét, a CHESS-t lecserélje egy gyorsabb, átláthatóbb és biztonságosabb rendszerre, a projekt kivitelezését az amerikai Digital Asset végzi és várhatóan 2020-ra lesz kész. Azóta többek közt a sanghaji és a dél-koreai tőzsde is elkezdett dolgozni egy blockchainen alapuló elszámolási rendszer létrehozásán.

A pénzintézeti szektorban is problémákat okozhat az ügyfélazonosítás: dokumentumok sokaságát kell a banki alkalmazottaknak ellenőriznie, az ügyfeleket átvilágítania, mielőtt bármilyen szolgáltatást nyújtanak nekik, ha pedig az ellenőrzés nem megfelelő, akár súlyos szankciókkal is sújthatják a pénzintézeteket. Egy egységes blockchain-alapú ügyfélazonosítási adatbázis viszont mindezeket a folyamatokat egyszerűbbé teheti azzal, hogy az ügyfél egyszerűen feltölti az adatait, egy hitelesítő szervezet jóváhagyja ezeket, majd a bank is ez alapján át tudja világítani ügyfeleit.

A blockchain a biztosítási szektort is forradalmasíthatja: ha például egy lakás leég, vagy környezeti katasztrófa sújt egy területet, a biztosító a műholdas adatok és hatósági bejelentések alapján gyakorlatilag azonnal, automatikusan fizetni tud a biztosítottnak. Mindezek mellett nemzetközi fuvarok biztosításánál is hasznos lehet ez a technológia, a Maersk például dolgozik egy ilyen kialakításán. Létezik egyébként egy számos biztosító által üzemeltetett közös blockchainkonzorcium is, a B3i.

Bár több pénzintézet is működő blockchainrendszert fejlesztett az elmúlt hónapokban, ezek csupán szerény előfutárai annak a számtalan megosztott főkönyvi technológián alapuló projektnek, melyeken a világ pénzintézetei jelenleg dolgoznak. Csak hogy pár érdekesebbet említsünk ezek közül:Egyéb források: Coindesk ( 1 2 ), Cryptovest