Hamarosan kész Kína saját "bitcoinja"

Kína öt éve dolgozik saját kriptodevizán, mellettük még más jegybankok, például a svéd Riksbank is futtat hasonló projekteket.A tokenek hivatalos kibocsátóinak számítanának a jegybankon kívül a kereskedelmi bankok is, a blockchainen kívül ráadásul más technológiákat is használnának - arról viszont egyelőre nincs információ, pontosan milyeneket."Valami azt súgja nekem, hogy ez teljesen más lesz, mint amit mi kriptodevizaként értelmezünk" - kommentálta az eToro egyik elemzője a hírt a CNBC -nek.