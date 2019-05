Heteken belül jöhet az Apple Pay az Ersténél

Természetesen az Apple Pay-ről is szó lesz jövő héten, a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferenciáján. Részletek itt! ÁTTEKINTÉS

Az Erste számára fontos, hogy ügyfelei teljes választékot kapjanak mobiltelefonos érintéses fizetési szolgáltatásokban is, ezért dolgoznak rajta, hogy heteken belül már akármelyik, arra alkalmas okos eszközzel egy érintéssel fizethessenek az ügyfelek bármilyen lakossági Erste bankkártyával.

Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy az Erste Bank ügyfelei is hamarosan használhatják majd az Apple Payt.

Mint arról beszámoltunk, az OTP megegyezett az Apple-lel, így elérhetővé vált az Apple mobilfizetési szolgáltatása Magyarországon, azaz az iPhone-felhasználók is kipróbálhatják itthon az NFC-s mobilfizetést. Röviddel ezután a CIB Bank egy állásfoglalást tett közzé, melyből kiderül: még idén a CIB ügyfeleknek is elérhetővé válik az Apple Pay.Ezt követően kaptuk meg az Erste Banktól az alábbi kommentárt:Ahogy laptársunk írta, 2019. május 7-től érhető el az Erste mobilapplikációban a telefonos fizetés, androidos telefonokban . A bank tájékoztatója szerint egyelőre ez csak Mastercard kártyával működik, de hamarosan Visa kártyával is használható lesz.Az Apple Payt először 2014-ben indították el az USA-ban, azóta számos más országban élesítették, a teljes lista itt érhető el. Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook márciusi nyilatkozata szerint 40 országban lesz elérhető év végéig a mobilos fizetés.