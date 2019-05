Internetes gondolatolvasók mondják meg másodpercre pontosan, mit fogsz vásárolni

Gálik János a marketing-automatizációról tart előadást május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A technológia fejlődése, az internet és a közösségi média elterjedése alaposan átírta a viszonyokat: a fogyasztók kerültek az uralkodó pozícióba, mivel képesek bármilyen információt bárhol és bármikor elérni, felhasználni és mérlegelni. A fogyasztóknak megvan a lehetőségük, hogy felkészültebbek legyenek, mint maguk az eladók

Marketing-automatizációs eszközök

a belső CRM-rendszerekben és adattárházakban gyűjtött adatbázisból,

illetve a nagy nemzetközi DMP adatszolgáltatóktól (Adobe, Bluekai, Krux, stb.), akiktől előválogatott, friss, de nem feltétlenül megszemélyesített adatokat lehet venni.

GDPR - Hogyan kezeljük az adatokat?

Az adatkezelést megfelelően kell dokumentálni, adatkezelési tájékoztatóval, megfelelő utasítássokkal, szerződésekkel és naprakész nyilvántartásokkal (elszámolhatóság elve, jogszerűség, tisztességese eljárás és átláthatóság elve).

A kezelendő adatok mennyiségénél a minimálisra kell törekedni, ami feltétlenül szükséges (célhoz kötöttség elve, adattakarékosság elve).

A felhasználó számára biztosítani kell az adatai feletti teljes kontrolt (beleértve: tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és a törlés, adathordozhatóság, és tiltakozáshoz való jog is, az esetleges konzultációval együtt).

Beleegyezéseket és azok visszavonási lehetőségét biztosítani kell, ezekhez az adatokhoz való hozzáférést és kezelést pedig jelszóval védett és titkosított felületeken és csatornákon kell végezni (integritás és bizalmas jelleg elve).

Felhasználói beleegyezéseket és visszavonásokat megfelelő módon naplózni kell.

Az adatokat az Európai Unióban elhelyezett adatközpontokban kell tárolni.

Túlzottan célzott hirdetés?

A marketing-automatizáció nem újkeletű fogalom: először a nyolcvanas években használták, azonban nem ért el sikereket, a technológia ugyanis nem volt elég fejlett. A kilencvenes évek végén újra reflektorfénybe került, de a 2004 körüli csúcsot követően újra lendületet veszített. Ezt követően az elmúlt 5-10 évben újra divatba jött, mára a vásárlói élményt meghatározó tényezővé vált.Az internet és a közösségi média kora előtt, még ha már el is felejtettük, komoly kihívást jelentett a megfelelő információk beszerzése azelőtt, hogy megvásároltunk valamit. Ekkor még az eladók, a brandek kontrollálták a vásárlási folyamatot. Akkor és olyan információt szolgáltattak, ami az érdekeiknek a legjobban megfelelt, és ebben az egyirányú folyamatban sokkal jobban informáltak voltak a termékeikkel és a konkurenciával kapcsolatban, mint a fogyasztóik.- mondja Gálik János.Kutatások szerint ma már a vásárlási folyamat 93%-a B2C esetben és 2/3-a B2B esetben anélkül zajlik, hogy a brand, az eladó részt venne a folyamat ezen szakaszában - azaz a folyamat elején a fogyasztó (vagy a B2B vevő) ennyi időt tölt tájékozódással anélkül, hogy keresné a kapcsolatot az eladóval.Ebben a helyzetben a marketing szerepe felértékelődik, hiszen a marketing feladata, hogy a még ismeretlen érdeklődőket információval lássa el, a megfelelő pillanatban, személyre szabva, illetve figyelje a viselkedésüket azért, hogy amikor már készek a vásárlásra (és csak akkor) átadja őket az értékesítőknek."És ezt - bár ez sem egyszerű - meg lehet tenni manuálisan és táblázatokban kezelve 10 vagy 20 vevővel, de lehetetlen 10 vagy 20 ezer, vagy akár 10 vagy 20 millió vevő esetén. Ez az egyik ok, amiért felértékelődött a marketing-automatizáció szerepe" - magyarázza Gálik János.A marketing hagyományosan nehezen visszamérhető területnek számít, a marketing-automatizációs eszközök azonban lehetővé teszik, hogy visszamérjük és bizonyítsuk a marketing eredményességét, pontos képünk legyen arról, hogy az egyes kampányok vagy értékesítési csatornák hogyan működnek, mekkora szerepük van a bevételek és a profit generálásában.A marketingterületek a cégeken belül még ma is jellemzően költséghelyként és nem profitcentrumként működnek. Ebben a helyzetben nehezen érvényesítik az igényeiket az informatikai fejlesztésekért folyó versenyben. Sokat segített ezen a helyzeten a felhős (SaaS, software-as-a-service) megoldások térhódítása, hiszen így kisebb kezdeti tőkebefektetéssel tudtak a marketinghez hasonló területek is csúcsminőségű szoftvermegoldásokhoz jutni.A marketing automatizációs eszközök elsősorban a digitális térben, a következő csatornákon működnek: email, mobil, közösségi hálózatok, display&adverts hirdetések, események (webinar, podcast, fizikai események), web. Ennek a kommunikációscsatorna-hálózatnak a professzionális automatikus menedzsmentje az egyének szintjén teszi lehetővé a valós időben releváns és autentikus interakciót, akár óriási ügyfélszámok mellett is.Már csak az a kérdés, hogy honnan szerzünk ügyféladatokat és egyéni érdeklődési köröket. Két fő adatforrásból lehet ezeket az adatokat kinyerni:A GDPR arra kényszerítette a cégeket, hogy újragondolják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályaikat és tevékenységüket. Ez a marketing területtel is így történt, kiváltképpen a digitális térben végzett marketinggel, akár a vásárlók összetett online tevékenységéről, akár egyszerű email hírlevelek küldéséről van szó.A digitális marketing nagyban függ a különböző eszközökről - űrlapokon megadott vagy egyéb tevékenységekből adódóan - gyűjtött adatoktól. Ezen adatok alapján lehetséges a "vásárlói perszónák" felépítése, amik alapjai lehetnek a testreszabott ügyfélútnak (customer journey-nek) és ügyfélélménynek (customer experience-nek). Azonban az adatok gyűjtése marketinges szempontból a GDPR szabályozás életbelépése óta több nagy kihívással küzd:A legnagyobb kihívás a vállalatok számára az a kötelezettség, hogy egyértelműen és ellenőrizhetően megszerezzék az ügyfelek beleegyezését. Enélkül a cégek nem tárolhatják az adatokat, így ezekre marketing tevékenységet sem lehet alapozni.Ha a legálisan szerzett, rendezett hátterű adatok rendelkezésre állnak, akkor sem mindegy, hogyan használjuk fel őket. A Gartner egy friss elemzése több érdekes összefüggésre mutat rá ezzel kapcsolatban. A személyre szabott üzenetek fogadtatása alapvetően pozitív a fogyasztók körében, de nem minden esetben: a fogyasztók 60%-a pozitívan, 10%-a semlegesen,Ugyanakkor a fogyasztók több mint 40% elvárja, hogy egy márka személyre szabottan kommunikáljon vele, és csak 10%-a a fogyasztóknak utasítja ezt el.Mindeközben a fogyasztók büntetik azokat a márkákat, akik irreleváns vagy dühítő (nem személyre szabott) emaileket küldenek: a fogyasztók 48%-a leiratkozik, és 12% teljesen megszakítja a kapcsolatát az ilyen gyakorlatot követő márkával. De ha egy üzenet már túlzottan személyre szabott, az ijesztővé válik, és nagyobb károkat okoz, mint az irreleváns vagy dühítő emailek: a fogyasztók 57%-a leiratkozik, plusz 38% teljesen megszakítja a kapcsolatát a túlzottan személyre szabott üzenetekkel operáló márkával.A kutatás azt mutatja, hogy azok az üzenetek, amelyek személyre szabásához 1-4 adatdimenziót használtak fel, jó eséllyel nem ijesztik el a fogyasztót (9% esély); azok az üzenetek, amelyek személyre szabásához használt adatdimenziók száma 4-6, már nagyobb eséllyel ijesztők (22% esély); míg 6 adatdimenzió felett már 31%-os esélye van, hogy a fogyasztó inkább ijesztőnek tartja a személyre szabottság mértékét.Ráadásul az sem mindegy, milyen adatdimenziót használ a márka a személyre szabáshoz: bizonyos adatok felhasználásával a fogyasztók komfortosabbak (pl. vásárlási előzmények, nem, kor, hely), bizonyos adatok felhasználására azonban kifejezetten érzékenyek (pl. egészségügyi adatok, social media tevékenység, jövedelem).Még egy érdekes aspektus, hogy mit is jelent a személyre szabás: ha azt a gyakorlatot vizsgálták, amikor a személyre szabás során a márka azt igyekezett bizonyítani, hogy ismeri a fogyasztót, az eredmény 4%-os romlás volt az eredményekben (márkakötődés, vásárlás, újravásárlás, kosárméret). Ezzel szemben a személyre szabásnak az a módja, amikor a márka segíteni próbált (a fogyasztó kérdéseire, igényire reagált, anélkül, hogy bizonyítani próbálná, hogy ismeri a fogyasztót), az eredményekben 16% javulást tapasztaltak. Ha pedig a márka mind a fogyasztó ismeretének, mind pedig a segítség nyújtásának terén személyre szabta az üzenetét, az eredményekben 20% javulás mutatkozott.