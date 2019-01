Jól megszedik magukat a kriptotőzsdék szenvedésén a hitelezők

A kriptohitelezők egyszerre azokat is hitelezik, akik longban ülnek és nem akarják eladni kitettségüket, abban reménykedve, hogy a piac ismét magára talál és azokat is, akik inkább shortolják a kriptotőzsdéket.Egy ilyen cég, a BlockFi június óta megtízszerezte bevételeit és ügyfélszámát. Egy másik kriptohitelező, az Aave új irodát nyitott Londonban, most pedig amerikai terjeszkedésre készülnek, sőt, közelítenek a fedezeti ponthoz. A Salt Lending pedig minden egyes hónapban növeli a már 80 fős alkalmazotti bázisát. Közben a hagyományos kriptopénzes vállalatok sorra hajtanak végre leépítéseket, zárják be irodáikat vagy mennek csődbe.A legtöbb ilyen startup 2017-ben indult, főleg olyan kriptobefektetőknek hiteleznek készpénzt, akik nem akarnak megválni kitettségüktől, de szükségük van pénzre mindennapi költségeik fedezésére. Más kriptohitelezők, mint a Moro dollárletétért cserébe hiteleznek bitcoint és más virtuális devizákat.