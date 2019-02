Klímaváltozás elleni programot indít az MNB

a különböző kezdeményezések kiterjednek egyrészt a pénzügyi szektorra,

másrészt az MNB társadalmi, nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére,

harmadrészt pedig saját operatív működésének további zöldítésére.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Zöld Programot hirdet meg a klímaváltozáshoz és más környezeti problémákhoz kapcsolódó kockázatok csökkentése, a magyarországi zöld pénzügyi szolgáltatások bővítése, az ezzel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudásbázis szélesítése, illetve a pénzügyi szereplők és saját ökológiai lábnyomának további mérséklése érdekében.A program három pillérből áll:A program első pillérében az MNB felügyeleti hatóságként különböző forgatókönyvek szerint hatáselemzéseket készít majd a klímaváltozás és a gazdaság klímabarát üzemmódra való átállásának pénzügyi piacokra gyakorolt lehetséges hatásairól, amelyek ma még nagyrészt feltáratlanok. Az MNB az elemzések alapján szükség szerint ajánlásokkal ad majd iránymutatást a pénzügyi intézményeknek a kockázatok csökkentése érdekében.A jegybank ösztönözni fogja a magyarországi pénzügyi intézmények, illetve az általuk kínált termékek zöldebbé tételét is. Az MNB hamarosan pályázatot hirdet meg a felügyelt pénzügyi intézményeknek az ez évi Zöld Pénzügyek Díj elnyerésére.A pályázó piaci szereplőknek be kell majd mutatniuk a környezeti szempontok érvényesítése érdekében tett eddigi és jövőbeni lépéseiket, ezek átláthatóságát, illetve a zöld célokat szolgáló pénzügyi termékeiket, szolgáltatásaikat vagy egyéb döntéseiket.A Zöld Program keretében, a második pillér jegyében a jegybank szerepet vállal a klímabarát pénzügyekkel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés fejlesztésében. Az MNB - összhangban a G20-ak jegybankjait tömörítő Pénzügyi Stabilitási Tanács erről szóló ajánlásával, az Európai Unió formálódó pénzügyi fenntarthatósági csomagjával, illetve a magyar Országgyűlés által tavaly ősszel elfogadott második Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégiájával - aktívan részt vesz a környezeti kockázatok pénzügyi eszközökkel való mérséklésére hivatott hazai és nemzetközi fórumok munkájában is.A jegybank - első közép-európai résztvevőként - így 2019 januárjában csatlakozott a pénzügyi rendszer zöldebbé tételére létrejött nemzetközi szervezethez (Network for Greening the Financial System, NGFS). Az NGFS-t a világ több vezető központi bankja bő egy éve hozta létre a környezet fenntarthatóságát célzó finanszírozások, beruházások előmozdítására, illetve a klímaváltozás pénzügyi kockázati hatásainak feltérképezésére.A program harmadik pilléreként az MNB intézkedéseket hoz saját ökológiai lábnyomának további csökkentése érdekében, s tovább bővíti saját, a környezeti szempontokra vonatkozó átláthatóságát. A jegybank jelenleg is külsőleg auditált, fejlett környezetvédelmi vezetési hitelesítési rendszert működtet, ugyanakkor a továbbiakban erre vonatkozó kampányában meg kívánja szerezni - és folyamatosan fenntartani - a Zöld Iroda minősítését is.