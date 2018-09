Közeleg a sárga csekk nagy ellensége, így fizethetsz vele

Az azonnali fizetési rendszerről kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

A postai készpénz-átutalási megbízás, hétköznapi nevén sárga csekk, egy olyan magyar unikum, amely komoly népszerűségnek örvend, és ezáltal jelentős gátat jelent a gazdaság készpénzmentesítésében. Pedig erre nagy szükség lenne, nem véletlen, hogy a kormány is ambiciózus tervet készített a készpénzes fizetések elektronikus útra terelésére.

kereskedelmi/bolti mobilfizetésre,

a sárga csekk elektronikus formájaként.

A fizetési kérelem egy elektronikus sárga csekkhez hasonlít: a fizetési kérelmet benyújtó szolgáltató megmondja, mennyivel tartozik neki az ügyfél, az ügyfél pedig a rendelkezésre álló időn belül eldöntheti, hogy mikor utalja át a pénzt elektronikus úton. Az átutaláshoz szükséges adatokat a szolgáltató előre beállítja, a fizető fél pedig küldi a pénzt.

A tranzakciókat gyakorlatilag egyetlen gombnyomással végre lehet majd hajtani, amely pár másodpercen belül le is zajlik. A fizetési kérelmeket valószínűleg a netbankokban, mobilbankokban, a szolgáltatók ügyintézési oldalán, illetve a bankokat és a szolgáltatókat összekötő platformokon lehet majd jóváhagyni, igazából ez többnyire csak azon múlik, milyen szolgáltatásokat építenek az új tranzakciós típus köré. Elméletileg a másodlagos azonosítókra is küldhető lesz, tehát például mobilszámra is.

Jogszabály alapján a bankok nem kötelesek fizetési kérelem szolgáltatást nyújtani, ez a szolgáltatók és a bankok közötti megállapodás függvénye, ugyanakkor az MNB határozott elvárása, hogy a bankok fejlesszenek és biztosítsanak ilyen jellegű szolgáltatásokat

A fizetési kérelmet a tervek szerint a benyújtásától követően legfeljebb két hónapig fizetheti be az ügyfél, de a szolgáltatónak lehetősége van ennél rövidebb határidőt is megadni. Például egy rezsiszámlánál a két hónapos határidő is megfelelő lehet, míg a bolti mobilfizetésnél valószínűleg csak pár percig érvényes fizetési kérelmet küldenek a pénztárosok.

A fizetési kérelmet benyújtó szolgáltató döntheti el, hogy a fizetési kérelem tartalmát módosíthatja-e a fizető fél, vagyis például átírhatja-e a tranzakció összegét.

Csoportos beszedés

Jön a fizetési kérelemPedig a sárga csekknek már most léteznek jórészt kedvezőbb árazású és készpénzkímélő alternatívái, ráadásul jövőre egy újabb kihívója lesz: a fizetési kérelem, amelyet az új, azonnali fizetési rendszer tesz majd lehetővé. A fizetési kérelmet kétféle területen használhatják majd a szolgáltatók új fizetési megoldások kialakítására:E két felhasználási mód közül előbbivel már többször foglalkoztunk korábbi elemzéseinkben, a sárga csekkek kiváltása kapcsán most utóbbi felhasználási mód legfontosabb elemeit szedtük össze:Az eddigi alternatívák milyen egyéb elektronikus módokon fizethetjük még be a számláinkat.A csoportos beszedés során egy előzetesen kötött szerződés alapján a szolgáltató jogosult egyszerűen leemelni egy számláról az őt illető összeget (egy előre megadott felső limit mellett), legtöbbször a havi rezsiszámlák gyors és automatikus kifizetésére használják, a szolgáltatásért a fizető féltől szednek díjat.A csoportos beszedés legnagyobb előnye, hogy semmilyen beavatkozást nem igényel, ha van pénz a számlán, akkor a szolgáltatók automatikusan, pontosan, minden hónapban levonják a szükséges összegeket. Azonban a csoportos beszedéssel szembeni legnagyobb kritika, hogy míg a sárga csekket bármikor be lehet fizetni, a csoportos beszedést viszont a szolgáltató indítja, így részben elvész a kontroll a befizetendő tétel felett.A 2018 első félévéig tartó 12 hónapos időszakban 73,3 millió csoportos beszedési tranzakcióra került sor mintegy 857 milliárd forint értékben, az átlagos tranzakciós összeg 11 700 forint volt. Öt év alatt alig több mint 11 százalékot nőtt a csoportos beszedések tranzakciószáma, ami nem tűnik túl izmos növekedésnek.

Átutalás

Az egyszerű (elektronikus) átutalás ugyanúgy használható szinte bármelyik szolgáltatónál a számlák befizetésére, mint ahogyan a sárga csekkes megoldás, de ezért a sárga csekkel ellentétben az ügyfél oldalán kell fizetni egy kisebb összeget, a csoportos beszedéssel szemben pedig ehhez tudni kell az átutalandó pontos összeget. Az átutalás előnye, hogy mi dönthetjük el, mikor fizetjük ki a számlát, és nem kell emiatt postára vagy csekkbefizető automatához mennünk. Ráadásul rendszer átalánydíjas szolgáltatást is kényelmesen lehet fizetni.

Online kártyás fizetés a szolgáltató oldalán

A szolgáltatók egyre többször teszik lehetővé az online bankkártyás fizetést a saját oldalukon, a számlákat pedig postai küldemény helyett legtöbbször már elektronikusan is kérhetjük. A bankkártyás fizetésnek a felhasználó oldalán (az éves kártyadíjon túl) nincs egyéb díja, ugyanakkor a sárga csekkes megoldáshoz hasonlóan a szolgáltató oldalán igen. Pontos adatunk nincs erről, ugyanakkor piaci információk szerint 1-2 százalékos tranzakció-arányos díja van a kártyás fizetéseknek a szolgáltató oldalán.

Online kártyás fizetés fizetési platformon (Díjnet)

Mennyibe kerül a sárga csekk? A sárga csekkről sokan azt gondolják, hogy ingyenes, mert a csekket befizető fél oldalán nem kérnek érte külön díjat. Ugyanakkor - az átutalásoknál ma már egyáltalán nem megszokott módon - a szolgáltatásért a kedvezményezett (a pénzt fogadó fél) fizet. Persze ezt a díjat aztán végül mégiscsak a szolgáltatást használó ügyfelek fizetik meg, mivel a költségek beépülnek a szolgáltatók áraiba.



Ma egy sárga csekk az érvényben lévő hirdetmény alapján 120-160 forint+ 5,6-5,7 ezrelékes díj (és e pluszdíj minimum 174-179 forint) kerül az átutalást fogadó félnek. Attól függően változnak a díjak kisebb mértékben, hogy például hol fizetik be, mely mezőket tölti ki előre a szolgáltató a csekken. Egy példával élve, ha befizetünk egy 20 ezer forintos gázcsekket, amin minden fontos sort géppel kitöltöttek, és részletes számlával együtt küldik ki, akkor 134 forint+174 forint, vagyis 308 forintot fizet a tranzakcióért a szolgáltató.

A kártyás számlabefizetést számlagyűjtő platformon keresztül is befizethetjük, a legnagyobb ilyen szolgáltató ma Magyarországon a Díjnet. A Díjneten 2017 első hat hónapjában 2 millió 165 ezer, idén január-júniusban már 2 millió 589 ezer befizetési tranzakciót hajtottak végre, az idei első félév végére 640 ezer fölé emelkedett a társaság regisztrált ügyfeleinek száma, ami egy év alatt 11 százalékos bővülésnek felel meg. A Díjnet egyébkén a Magyar Posta és a Takarék csoport közös tulajdonában áll.